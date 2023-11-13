Не забываем про остромодные люверсы с багетом Madame Chatelet и празднично-нарядные стразы MSGM: во время выходного бархопинга держим (себя) крепко в руках либо по примеру Bally вальяжно опускаем на запястье. Тем временем следим за течением «Светлого ручья» в Михайловском, перебирая узелки Yuzefi (главное не запутаться самим).