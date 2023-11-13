Геометричная бейби-сумка в пестрых оттенках — серотониновая необходимость и главный объект желания в осенне-зимнем сезоне.
Вслед за Эммой Коррин и Мией Гот с показа Miu Miu сумки-малышки на коротком ремешке взяла под руку вся индустрия: от Питера Мюлье до Гленна Мартенса. Хорошая новость: candy bag остается рукопожатной как минимум на весенне-летний сезон — проверено на прадакорном шоу Altuzarra и ретрошик-показе Николя Жескьера в Louis Vuitton.
Раздаем карамельный ноябрь с алой хобо Furla и салатовой Ekonika: носим на согнутом локотке готического плаща (освещая путь себе и окружающим). Для ситуативного double bagging пригодится горчичное хобо Henry Beguelin c мрачным бейби-прицепом — либо многосумочная комбинация из клатче-багетов Imakebags и Highcraft.
Не забываем про остромодные люверсы с багетом Madame Chatelet и празднично-нарядные стразы MSGM: во время выходного бархопинга держим (себя) крепко в руках либо по примеру Bally вальяжно опускаем на запястье. Тем временем следим за течением «Светлого ручья» в Михайловском, перебирая узелки Yuzefi (главное не запутаться самим).
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