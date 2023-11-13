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Вещи

Как носить candy bag — самый модный аксессуар сезона

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Геометричная бейби-сумка в пестрых оттенках — серотониновая необходимость и главный объект желания в осенне-зимнем сезоне.

Miu Miu, FW’23
Архивы пресс-служб

Miu Miu, FW’23

Altuzarra SS’24
Архивы пресс-служб

Altuzarra SS’24

Stine Goya SS’24
Архивы пресс-служб

Stine Goya SS’24

Louis Vuitton SS’24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton SS’24

16Arlington SS’24
Архивы пресс-служб

16Arlington SS’24

Stine Goya SS’24
Архивы пресс-служб

Stine Goya SS’24

Miu Miu SS’24
Архивы пресс-служб

Miu Miu SS’24

Bally SS’24
Архивы пресс-служб

Bally SS’24

Jil Sander SS’24
Архивы пресс-служб

Jil Sander SS’24

MM6 Maison Margiela SS’24
Архивы пресс-служб

MM6 Maison Margiela SS’24

Susan Fang SS’24
Архивы пресс-служб

Susan Fang SS’24

Tod’s SS’24
Архивы пресс-служб

Tod’s SS’24

Вслед за Эммой Коррин и Мией Гот с показа Miu Miu сумки-малышки на коротком ремешке взяла под руку вся индустрия: от Питера Мюлье до Гленна Мартенса. Хорошая новость: candy bag остается рукопожатной как минимум на весенне-летний сезон — проверено на прадакорном шоу Altuzarra и ретрошик-показе Николя Жескьера в Louis Vuitton.

JW Anderson, ДЛТ, 146 500 руб.
Архивы пресс-служб

JW Anderson, ДЛТ, 146 500 руб.

Henry Beguelin, Кашемир и шелк, 94 561 руб.
Архивы пресс-служб

Henry Beguelin, Кашемир и шелк, 94 561 руб.

Yuzefi, ДЛТ, 89 950 руб.
Архивы пресс-служб

Yuzefi, ДЛТ, 89 950 руб.

Coperni, Studio Slow, 81 990 руб.
Архивы пресс-служб

Coperni, Studio Slow, 81 990 руб.

Abra, KM20, 68 600 руб.
Архивы пресс-служб

Abra, KM20, 68 600 руб.

Iceberg, NO ONE, 67 990 руб.
Архивы пресс-служб

Iceberg, NO ONE, 67 990 руб.

MM6 Maison Margiela, Кенгуру, 60 520 руб.
Архивы пресс-служб

MM6 Maison Margiela, Кенгуру, 60 520 руб.

Sonota, 47 000 руб.
Архивы пресс-служб

Sonota, 47 000 руб.

JENËK, 42 000 руб.
Архивы пресс-служб

JENËK, 42 000 руб.

Coccinelle, 40 500 руб.
Архивы пресс-служб

Coccinelle, 40 500 руб.

Furla, 39 500 руб.
Архивы пресс-служб

Furla, 39 500 руб.

Раздаем карамельный ноябрь с алой хобо Furla и салатовой Ekonika: носим на согнутом локотке готического плаща (освещая путь себе и окружающим). Для ситуативного double bagging пригодится горчичное хобо Henry Beguelin c мрачным бейби-прицепом — либо многосумочная комбинация из клатче-багетов Imakebags и Highcraft. 

Madame Chatelet, 37 700 руб.
Архивы пресс-служб

Madame Chatelet, 37 700 руб.

Misa bags, 36 500 руб.
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Misa bags, 36 500 руб.

MSGM, Very, 35 400 руб.
Архивы пресс-служб

MSGM, Very, 35 400 руб.

Tara Jarmon, 28 900 руб.
Архивы пресс-служб

Tara Jarmon, 28 900 руб.

Charuel, 19 990 руб.
Архивы пресс-служб

Charuel, 19 990 руб.

 

CNS Coins, 19 500 руб.
Архивы пресс-служб

CNS Coins, 19 500 руб.

Askent, 18 400 руб.
Архивы пресс-служб

Askent, 18 400 руб.

Imakebags, 17 745 руб.
Архивы пресс-служб

Imakebags, 17 745 руб.

Highcraft, 14 500 руб.
Архивы пресс-служб

Highcraft, 14 500 руб.

Arny Praht, 10 900 руб.
Архивы пресс-служб

Arny Praht, 10 900 руб.

Ekonika, 9 990 руб.
Архивы пресс-служб

Ekonika, 9 990 руб.

Lime, 3 999 руб.
Архивы пресс-служб

Lime, 3 999 руб.

Не забываем про остромодные люверсы с багетом Madame Chatelet и празднично-нарядные стразы MSGM: во время выходного бархопинга держим (себя) крепко в руках либо по примеру Bally вальяжно опускаем на запястье. Тем временем следим за течением «Светлого ручья» в Михайловском, перебирая узелки Yuzefi (главное не запутаться самим). 

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