Ватник-кимоно, панк-рюши и искусствоведческие тапки: дайджест модных новостей

Противостоим морозам и пронизывающим ветрам с залива при помощи водонепроницаемых парок Columbia — за дополнительное сохранение тепла отвечает подкладка с теплоотражающей технологией, а также регулируемые манжеты и шнурки на капюшоне и талии. Вариант на предзимье (и последующие оттепели) — остромодный пуховик-бомбер из флиса. Хорошая новость: все зимние вещи Columbia можно заказать прямиком из США и Европы на платформе Brandly (до 1 ноября — со скидкой 10%).