Ватник-кимоно, панк-рюши и искусствоведческие тапки: дайджест модных новостей

Вам высокохудожественные клоги с картинами Фриды Кало, пижамные комплекты с отсылкой к полотнам Анри Матисса или секс-кулоны с оммажем сюрреализму Сальвадора Дали?
rxbshoes
Новая версия любимых домашних тапочек rxbhoes — мягкие клоги из натуральной кожи. Украшены супрематизмом Малевича, таитянскими героинями Поля Гогена (с жемчугом!), попугаями Фриды Кало и сказочными лемурами с работ петербуржца Кирилла Овчинникова. Тапули можно носить как дома, так и на улице: подошва выполнена из износостойкой эвы, а дополнительную мягкость при ходьбе придает пенка внутри стельки.
Any Wowzers
Осенне-зимний релиз Any Wowzers отсылает к полотну «La Japonaise» Анри Матисса (в лучших арт-традициях фаундера Ани Барковой, выпускницы Академии Штиглица). Марка подготовила пижамные комплекты с фирменным японским принтом Tokyo в мятном, закатно-синем и терракотовых оттенках, а также шелковый халат с японскими живописными мотивами (наряд для домашней ретроспективы Куросавы). Финальный (зимний) штрих — морозостойкие куртки-кимоно для дома или утренней вылазки в Bist.
Tanz Markab x Manicure Vampire
Создательницы витиеватых сумочек Tanz Markab Вероника Топычканова и Ольга Федорович объединились с адептами кастомного панк-кутюра Manicure Vampire — получилась озорная сумка-рюш, украшенная люверсами (подиумный тренд от Prada и Jil Sander!), английскими булавками и хардкорным денимом. Доступна в единственном экземпляре в шоуруме 8store.
Razumno
Обувщики Razumno меняют осенние лоферы и летние тапули-балетки на зимние хайкеры с пуховым утеплителем и нескользящей подошвой с протектором. Мыс ботинок Workman (названы в честь американской альпинистки и писательницы Фанни Уоркмен) выполнен из кожи-полулака, боковая и задняя часть — из нубука с влагозащитной пропиткой (слякоти назло).
Sintezia
Команда Sintezia выпустила морозостойкую версию пальто-плаща WERK II, на две трети выполненную из шерсти. Из фэшн-бонусов — готические плечи-крылышки, карманы в боковых швах и остромодные люверсы. Советуют стилизовать с кислотным ремнем ACID и пятнистым капюшоном инквизитора CAP (Хэллоуин близко).
Yocreators
Уральский бренд секс-позитивных украшений в новом дропе обращается мировой поп-культурологии: кольцо-трансформер в виде губ посвящено актрисе Мэри Джейн Уэст, кольцо с гранатовым сердцем отсылает к средневековому «Алфавиту Бен-Сиры» и первой жене Адама Лилит, а моно-пуссет ХУ — к древнеегипетской мифологии (и не только). Заодно переизобрели прежние релизы (с оммажем сюрреализму Сальвадора Дали и секс-исследованиям психотерапевта Вильгельма Райха).
Fashion Factory School x 12storeez
Бутик 12storeez
Кузница фэшн-кадров Fashion Factory School при участии команды 12storeez запускает курс по продакт-менеджемнту в модной индустрии. За 7 месяцев студенты изучат весь процесс создания коллекции одежды — от предсезонного планирования до координации продаж. Заодно проанализируют ассортиментный план 12storeez и побывают в экспериментальных цехах бренда (святая святых!).
Columbia
Противостоим морозам и пронизывающим ветрам с залива при помощи водонепроницаемых парок Columbia — за дополнительное сохранение тепла отвечает подкладка с теплоотражающей технологией, а также регулируемые манжеты и шнурки на капюшоне и талии. Вариант на предзимье (и последующие оттепели) — остромодный пуховик-бомбер из флиса. Хорошая новость: все зимние вещи Columbia можно заказать прямиком из США и Европы на платформе Brandly (до 1 ноября — со скидкой 10%).
UrbanTiger
Капсула Northern Lights выполнена по всем устойчивым эко-правилам UrbanTiger: двубортные стейтмент-пиджаки сотканы из переработанной поливискозы, а пуховики дали вторую жизнь нейлону и океаническому пластику (бутылки переплавляют в крошку, из которой делаются нити эфирного волокна Repreve для утеплителя).
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