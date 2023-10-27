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Вещи

Ватник-кимоно, панк-рюши и искусствоведческие тапки: дайджест модных новостей

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Вам высокохудожественные клоги с картинами Фриды Кало, пижамные комплекты с отсылкой к полотнам Анри Матисса или секс-кулоны с оммажем сюрреализму Сальвадора Дали? 

rxbshoes

Архивы пресс-служб

Клоги rxbshoes, 14 500 руб.

Архивы пресс-служб

Клоги rxbshoes, 13 500 руб.

Архивы пресс-служб

Клоги rxbshoes, 13 500 руб.

Архивы пресс-служб

Клоги rxbshoes, 13 500 руб.

Новая версия любимых домашних тапочек rxbhoes — мягкие клоги из натуральной кожи. Украшены супрематизмом Малевича, таитянскими героинями Поля Гогена (с жемчугом!), попугаями Фриды Кало и сказочными лемурами с работ петербуржца Кирилла Овчинникова. Тапули можно носить как дома, так и на улице: подошва выполнена из износостойкой эвы, а дополнительную мягкость при ходьбе придает пенка внутри стельки.

Any Wowzers

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Пижамный комплект Any Wowzers, 22 700 руб.

Архивы пресс-служб

Стеганый кардиган Any Wowzers, 28 700 руб.

Архивы пресс-служб

Пижамный комплект Any Wowzers, 22 700 руб.

Архивы пресс-служб

Пижамный комплект Any Wowzers, 28 200 руб.

Осенне-зимний релиз Any Wowzers отсылает к полотну «La Japonaise» Анри Матисса (в лучших арт-традициях фаундера Ани Барковой, выпускницы Академии Штиглица). Марка подготовила пижамные комплекты с фирменным японским принтом Tokyo в мятном, закатно-синем и терракотовых оттенках, а также шелковый халат с японскими живописными мотивами (наряд для домашней ретроспективы Куросавы). Финальный (зимний) штрих — морозостойкие куртки-кимоно для дома или утренней вылазки в Bist.

Tanz Markab x Manicure Vampire

Архивы пресс-служб

Сумка-рюша Tanz Markab x Manicure Vampire, 15 500 руб.

Архивы пресс-служб

Сумка-рюша Tanz Markab x Manicure Vampire, 15 500 руб.

Создательницы витиеватых сумочек Tanz Markab Вероника Топычканова и Ольга Федорович объединились с адептами кастомного панк-кутюра Manicure Vampire — получилась озорная сумка-рюш, украшенная люверсами (подиумный тренд от Prada и Jil Sander!), английскими булавками и хардкорным денимом. Доступна в единственном экземпляре в шоуруме 8store.

Razumno

Хайкеры Razumno, 42 000 руб.

Хайкеры Razumno, 42 000 руб.

Обувщики Razumno меняют осенние лоферы и летние тапули-балетки на зимние хайкеры с пуховым утеплителем и нескользящей подошвой с протектором. Мыс ботинок Workman (названы в честь американской альпинистки и писательницы Фанни Уоркмен) выполнен из кожи-полулака, боковая и задняя часть — из нубука с влагозащитной пропиткой (слякоти назло). 

Sintezia

Архивы пресс-служб

Пальто Sintezia, 17 900 руб.

Архивы пресс-служб

Пальто Sintezia, 17 900 руб.

Архивы пресс-служб

Капюшон Sintezia, 4 500 руб.

Архивы пресс-служб

Ремень Sintezia, 2 900 руб.

Команда Sintezia выпустила морозостойкую версию пальто-плаща WERK II, на две трети выполненную из шерсти. Из фэшн-бонусов — готические плечи-крылышки, карманы в боковых швах и остромодные люверсы. Советуют стилизовать с кислотным ремнем ACID и пятнистым капюшоном инквизитора CAP (Хэллоуин близко).

Yocreators

Архивы пресс-служб

Цепь Yocreators, 50 000 руб.

Архивы пресс-служб

Моносерьга Yocreators, 13 000 руб.

Архивы пресс-служб

Цепь Yocreators, 38 000 руб.

Уральский бренд секс-позитивных  украшений в новом дропе обращается мировой поп-культурологии: кольцо-трансформер в виде губ посвящено актрисе Мэри Джейн Уэст, кольцо с гранатовым сердцем отсылает к средневековому «Алфавиту Бен-Сиры» и первой жене Адама Лилит, а моно-пуссет ХУ — к древнеегипетской мифологии (и не только). Заодно переизобрели прежние релизы (с оммажем сюрреализму Сальвадора Дали и секс-исследованиям психотерапевта Вильгельма Райха).

Fashion Factory School x 12storeez

Архивы пресс-служб

Бутик 12storeez

Кузница фэшн-кадров Fashion Factory School при участии команды 12storeez запускает курс по продакт-менеджемнту в модной индустрии. За 7 месяцев студенты изучат весь процесс создания коллекции одежды — от предсезонного планирования до координации продаж. Заодно проанализируют ассортиментный план 12storeez и побывают в экспериментальных цехах бренда (святая святых!).

Columbia

Архивы пресс-служб

Парка Columbia, Brandly, 33 550 руб.

Архивы пресс-служб

Парка Columbia, Brandly, 22 870 руб.

Архивы пресс-служб

Пуховик Columbia, Brandly, 19 820 руб.

Противостоим морозам и пронизывающим ветрам с залива при помощи водонепроницаемых парок Columbia — за дополнительное сохранение тепла отвечает подкладка с теплоотражающей технологией,  а также регулируемые манжеты и шнурки на капюшоне и талии. Вариант на предзимье (и последующие оттепели) — остромодный пуховик-бомбер из флиса. Хорошая новость: все зимние вещи Columbia можно заказать прямиком из США и Европы на платформе Brandly (до 1 ноября — со скидкой 10%).

UrbanTiger

Архивы пресс-служб

Джемпер UrbanTiger, 11 920 руб.

Архивы пресс-служб

Худи UrbanTiger, 7 920 руб.

Архивы пресс-служб

Куртка UrbanTiger, 16 720 руб.

Капсула Northern Lights выполнена по всем устойчивым эко-правилам UrbanTiger: двубортные стейтмент-пиджаки сотканы из переработанной поливискозы, а пуховики дали вторую жизнь нейлону и океаническому пластику (бутылки переплавляют в крошку, из которой делаются нити эфирного волокна Repreve для утеплителя).

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