В Петербурге стартует акселератор модных брендов для локальных дизайнеров и ремесленников

Цель инициативы — повышение конкурентоспособности модных бизнесов города. Экс-директор по маркетингу «Эконика» Ирина Зуева, фаундер St. Friday Сергей Тонков и основательница студии графического дизайна SANDS расскажут, как формировать комьюнити вокруг бренда, масштабироваться и создавать супер-успешные коллаборации.

Обучающая бизнес-программа пройдет в гибридном формате (лекции, консультации, экскурсии в конструкторское бюро) и продлится до конца осени: 28 ноября участники проекта покажут свои выпускные работы в пространстве Raskroi. Участие в акселераторе бесплатное, подробнее узнать о мероприятии и зарегистрироваться можно по ссылке.