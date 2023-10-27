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В Петербурге стартует акселератор модных брендов для локальных дизайнеров и ремесленников

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30 октября в Петербурге начнется обучающая программа для модных предпринимателей — с лекциями и мастер-классами от ключевых игроков индустрии. 

Unsplash

Цель инициативы — повышение конкурентоспособности модных бизнесов города. Экс-директор по маркетингу «Эконика» Ирина Зуева, фаундер St. Friday Сергей Тонков и основательница студии графического дизайна SANDS расскажут, как формировать комьюнити вокруг бренда, масштабироваться и создавать супер-успешные коллаборации.

Обучающая бизнес-программа пройдет в гибридном формате (лекции, консультации, экскурсии в конструкторское бюро) и продлится до конца осени: 28 ноября участники проекта покажут свои выпускные работы в пространстве Raskroi. Участие в акселераторе бесплатное, подробнее узнать о мероприятии и зарегистрироваться можно по ссылке.

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