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Вещи

Темное кружево — главный тренд наступающего Хеллоуина

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Хэллоуин крадется, а вместе с ним и самая готическая ткань — темное кружево. Этой осенью хитросплетенные дарк-фэшн комплекты пригодятся как на праздничном шабаше, так и в повседневном гардеробе.

Архивы пресс-служб

Balenciaga FW’23

Архивы пресс-служб

Acne Studios FW’23

Архивы пресс-служб

Alberta Ferretti FW’23

Архивы пресс-служб

Mugler FW’23

Архивы пресс-служб

Rodarte FW’23

Архивы пресс-служб

Christian Dior SS’24

Архивы пресс-служб

Alessandra Rich FW’23

Архивы пресс-служб

Erdem FW’23

Архивы пресс-служб

Gucci FW’23

Архивы пресс-служб

Off-White FW’23

Архивы пресс-служб

Roberto Cavalli FW’23

Архивы пресс-служб

No. 21 SS’24

Дарк-фэшн кружево — одновременно и эхо отгремевшего готкора, надетого модной индустрией с премьерой «Уэнсдей», и следствие популярности эстетики dark coquette с присущим ей мрачным будуарным шиком. По примеру героинь Rodarte смело меняем розовый балеткор на кружевное вампирское облачение — в осенне-зимнем сезоне в том же духе выступили Демна в Balenciaga, Кейси Кадволладер в Mugler и даже Иб Камара в своем дебютном показе для Off-White. И, судя по ведьминско-суфражистским экспериментам Марии Грации Кьюри в новой весенне-летней коллекции Dior, тренд будет греметь как минимум сезон вперед.

Архивы пресс-служб

Atelier Biser

Архивы пресс-служб

Tatyana Kochnova, 377 000 руб.

Архивы пресс-служб

Jackson de Ville

Архивы пресс-служб

Ranevsky

Архивы пресс-служб

Roziecorsets, 35 000 руб.

Архивы пресс-служб

Платье Osome2some, 30 590 руб.

Архивы пресс-служб

Ola Ola, 29 700 руб.

Архивы пресс-служб

Платье The Vow, 19 800 руб.

На вампирскую сходку выбираем королевское naked dress от ателье Татьяны Кочновой (кутюрная альтернатива — кружевные фантазии от Atelier Biser), а на каждый день — сумрачное платье от бренда muus якутских кровей (идеально для готической фотосессии в Аннекирхе). Плюс миксуем кружевные брюки-клеш Ruée с офискорными оверсайз-жакетами c плеча Saint Laurent, а витиеватые блузы 1811stores (листья — самый октябрьский паттерн) — с атласными макси и пушистыми кардиганами.

Архивы пресс-служб

Юбка Playgoer, 18 000 руб.

Архивы пресс-служб

Корсет Namelazz, 18 900 руб.

Архивы пресс-служб

Блуза Ruée, 18 500 руб., брюки Ruée, 20 500 руб.

Архивы пресс-служб

Платье muus, 17 000 руб.

Архивы пресс-служб

Betife, 14 900 руб.

Архивы пресс-служб

Блуза 1811stores, 11 990 руб.

Архивы пресс-служб

Юбка B2508, 7 900 руб.

Архивы пресс-служб

Love Republic, 2 999 руб.

Расставляем ведьминские акценты при помощи кружевных деталей: сочетаем угольно-монохромный наряд Ola Ola с кружевными колготками Wolford, а минималистичную комбинацию Osome2some — с боди Ranevsky либо с полупрозрачными оперными перчатками Roziecorsets. Заодно держим в уме стейтмент-украшения: от бархатных чокеров и викторианских lover’s eye до кроваво-красных бутоньерок (в цвет петербургской луны!). 

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