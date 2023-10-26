Хэллоуин крадется, а вместе с ним и самая готическая ткань — темное кружево. Этой осенью хитросплетенные дарк-фэшн комплекты пригодятся как на праздничном шабаше, так и в повседневном гардеробе.
Дарк-фэшн кружево — одновременно и эхо отгремевшего готкора, надетого модной индустрией с премьерой «Уэнсдей», и следствие популярности эстетики dark coquette с присущим ей мрачным будуарным шиком. По примеру героинь Rodarte смело меняем розовый балеткор на кружевное вампирское облачение — в осенне-зимнем сезоне в том же духе выступили Демна в Balenciaga, Кейси Кадволладер в Mugler и даже Иб Камара в своем дебютном показе для Off-White. И, судя по ведьминско-суфражистским экспериментам Марии Грации Кьюри в новой весенне-летней коллекции Dior, тренд будет греметь как минимум сезон вперед.
Atelier Biser
Jackson de Ville
Ranevsky
На вампирскую сходку выбираем королевское naked dress от ателье Татьяны Кочновой (кутюрная альтернатива — кружевные фантазии от Atelier Biser), а на каждый день — сумрачное платье от бренда muus якутских кровей (идеально для готической фотосессии в Аннекирхе). Плюс миксуем кружевные брюки-клеш Ruée с офискорными оверсайз-жакетами c плеча Saint Laurent, а витиеватые блузы 1811stores (листья — самый октябрьский паттерн) — с атласными макси и пушистыми кардиганами.
Расставляем ведьминские акценты при помощи кружевных деталей: сочетаем угольно-монохромный наряд Ola Ola с кружевными колготками Wolford, а минималистичную комбинацию Osome2some — с боди Ranevsky либо с полупрозрачными оперными перчатками Roziecorsets. Заодно держим в уме стейтмент-украшения: от бархатных чокеров и викторианских lover’s eye до кроваво-красных бутоньерок (в цвет петербургской луны!).
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