Дарк-фэшн кружево — одновременно и эхо отгремевшего готкора, надетого модной индустрией с премьерой «Уэнсдей», и следствие популярности эстетики dark coquette с присущим ей мрачным будуарным шиком. По примеру героинь Rodarte смело меняем розовый балеткор на кружевное вампирское облачение — в осенне-зимнем сезоне в том же духе выступили Демна в Balenciaga, Кейси Кадволладер в Mugler и даже Иб Камара в своем дебютном показе для Off-White. И, судя по ведьминско-суфражистским экспериментам Марии Грации Кьюри в новой весенне-летней коллекции Dior, тренд будет греметь как минимум сезон вперед.