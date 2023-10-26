Собрали 30 осенних кожаных курток и тренчей на каждый день

На миланском показе Prada синьора Миучча под руку с Рафом Симонсом и Фабио Замбернарди вернула из фэшн-небытия винтажные куртки и жилетки с накладными карманами — адаптируем тренд под северный климат и носим куртки из натуральной кожи и устойчивых эко-альтернатив.
Раскрываем свою байкер-субличность при помощи бомбера Miu Miu с языками пламени и оверсайз-косухой Aline. Для дополнительного тепла и комфорта присматривается к шкурам-бомберам Bats (мягкость материала — заслуга шлифовки и двойного дубления) с кучерявым воротником. В выходные сливаемся с осенними глэмпинг-пейзажами на Ладоге в коричневых куртках Izeta и Autentiments (образцовый прадакор!).
Выгуливаем в пейзажах Шуваловского парка бежевую устойчивую косуху от петербургских эко-передовиков Arny Praht и веганский тренч Only Me. За состареным олдскульным вариантом идем в Lime, а остромодное сияние металлика берем у сестер Голомаздиных в 12storeez (под готическое макси-платье с бахромой и ботильоны-носки, зашедшие на новый фэшн-круг популярности).
Первоклассные плащи и куртки из натуральной кожи — визитная карточка мастеров по сложносочиненному дублению из Bottega Veneta. По пэчворк-овчине специализируется южнокорейская творческая артель Adererror, а по авангардным косухам, словно высеченным из гипса и мрамора, — московские тихо-роскошные модные энтузиасты Антон и Екатерина Карповы. Экологичная альтернатива — плащевый бомбер Chernim Cherno с бархатным эффектом и брендированной ретро-нашивкой (оммаж старому Porshe из «Поезда на Дарджиллинг» Уэса Андерсона).
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