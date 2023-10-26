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Вещи

Собрали 30 осенних кожаных курток и тренчей на каждый день

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На миланском показе Prada синьора Миучча под руку с Рафом Симонсом и Фабио Замбернарди вернула из фэшн-небытия винтажные куртки и жилетки с накладными карманами — адаптируем тренд под северный климат и носим куртки из натуральной кожи и устойчивых эко-альтернатив.

Архивы пресс-служб

Miu Miu, ДЛТ, 670 000 руб.

Архивы пресс-служб

Prada, ДЛТ, 530 000 руб.

Архивы пресс-служб

Miu Miu, ДЛТ, 490 000 руб.

Архивы пресс-служб

Izeta, 320 000 руб.

Архивы пресс-служб

Bats, 169 000 руб.

Архивы пресс-служб

Aline, Кенгуру, 155 000 руб.

Архивы пресс-служб

TEVI, 120 300 руб.

Архивы пресс-служб

Autentiments, 105 000 руб.

Архивы пресс-служб

Subbota store, 95 600 руб.

Архивы пресс-служб

Dunst, ДЛТ, 79 950 руб.

Архивы пресс-служб

Seven Lab, 77 800 руб.

Архивы пресс-служб

S.W.O.R.D 6.6.44, Golden Line, 69 000 руб.

Архивы пресс-служб

2MOOD, 59 980 руб.

Архивы пресс-служб

To Be Blossom, 57 990 руб.

Архивы пресс-служб

Anna Pekun, 47 980 руб.

Раскрываем свою байкер-субличность при помощи бомбера Miu Miu с языками пламени и оверсайз-косухой Aline. Для дополнительного тепла и комфорта присматривается к шкурам-бомберам Bats (мягкость материала — заслуга шлифовки и двойного дубления) с кучерявым воротником. В выходные сливаемся с осенними глэмпинг-пейзажами на Ладоге в коричневых куртках Izeta и Autentiments (образцовый прадакор!). 

Архивы пресс-служб

In the mood for love, ДЛТ, 127 000 руб.

Архивы пресс-служб

Ola Ola, 46 200 руб.

Архивы пресс-служб

Only Me, 27 900 руб.

Архивы пресс-служб

12storeez, 21 980 руб.

Архивы пресс-служб

Arny Praht, 16 900 руб.

Архивы пресс-служб

GATE31, 16 023 руб.

Архивы пресс-служб

Lime, 10 999 руб.

Архивы пресс-служб

Emka, 12 490 руб.

Архивы пресс-служб

Gloria Jeans, 6 999 руб.

Выгуливаем в пейзажах Шуваловского парка бежевую устойчивую косуху от петербургских эко-передовиков Arny Praht и веганский тренч Only Me. За состареным олдскульным вариантом идем в Lime, а остромодное сияние металлика берем у сестер Голомаздиных в 12storeez (под готическое макси-платье с бахромой и ботильоны-носки, зашедшие на новый фэшн-круг популярности).

Архивы пресс-служб

Bottega Veneta, ДЛТ, 595 500 руб.

Архивы пресс-служб

Bottega Veneta, ДЛТ, 423 500 руб.

Архивы пресс-служб

Adererror, KM20, 396 800 руб.

Архивы пресс-служб

Karpov, 139 000 руб.

Архивы пресс-служб

Red September, 125 000 руб.

Архивы пресс-служб

Chernim Cherno, 26 500 руб.

Первоклассные плащи и куртки из натуральной кожи — визитная карточка мастеров по сложносочиненному дублению из Bottega Veneta. По пэчворк-овчине специализируется южнокорейская творческая артель Adererror, а по авангардным косухам, словно высеченным из гипса и мрамора, — московские тихо-роскошные модные энтузиасты Антон и Екатерина Карповы. Экологичная альтернатива — плащевый бомбер Chernim Cherno с бархатным эффектом и брендированной ретро-нашивкой (оммаж старому Porshe из «Поезда на Дарджиллинг» Уэса Андерсона). 

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