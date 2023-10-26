Собрали 30 осенних кожаных курток и тренчей на каждый день

Раскрываем свою байкер-субличность при помощи бомбера Miu Miu с языками пламени и оверсайз-косухой Aline. Для дополнительного тепла и комфорта присматривается к шкурам-бомберам Bats (мягкость материала — заслуга шлифовки и двойного дубления) с кучерявым воротником. В выходные сливаемся с осенними глэмпинг-пейзажами на Ладоге в коричневых куртках Izeta и Autentiments (образцовый прадакор!).