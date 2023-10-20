Пуховики-хамелеоны, брелки-ключницы и шубки-лимоны: фэшн-мастхэвы недели

В работе над осенне-зимним релизом JENËK фаундер Женя Петрова исследовала понятие «дома» и возможность построить дом внутри себя — нашла ответ во вместительном шопере 08ALLINCLUSIVE, созданном по принципу «все свое ношу с собой», в сумке 09NODE со внутренними карманами (для хранения важных секретиков) и в кожаном брелке AMULET — подойдет как для ключей, так и для памятных мелочей. Приятный аксессуарный бонус коллекции — расширение цветовой палитры бестселлеров марки: от красновато-кирпичного до канареечно-желтого (в духе пернатых мотивов AZ Factory и 16Arlington).