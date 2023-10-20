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Вещи

Пуховики-хамелеоны, брелки-ключницы и шубки-лимоны: фэшн-мастхэвы недели

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Пятничный урок фэшн-географии: рассматриваем пейзажи Териберки в осенне-зимней кампании You, гуляем по Парижу в лавандовых свитерах и сверкающих брюках Seven Lab и противостоим петербургским ливням в супер-дождевиках No rain No flowers.

YOU

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Шуба You, 29 900 руб.

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Дубленка You, 21 900 руб.

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Дубленка You

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Шуба You

Архивы пресс-служб

Пуховик You

Куратор бренд-мейковера You Светлана Танакина вместе с фотографом Эриком Пановым отправилась в Териберку, где сняла осенне-зимнюю коллекцию бренда в арктических пейзажах Баренцева моря. Модель Анастасия Жидких наблюдала за океаном, валялась на тундровом ковре из ягеля и взглянула на северное сияние — все в угольном пуховике с лентами, кучерявой дубленке из экокожи и лимонной шубке-чебурашке. Заодно примерила замшевые казаки и кожаные сапоги с широким голенищем — подойдут для полетов и по заполярным скалам, и по гранитным набережным Фонтанки. 

JENËK

Архивы пресс-служб

Сумка JENËK, 48 000 руб.

Архивы пресс-служб

Сумка JENËK, 44 000 руб.

Архивы пресс-служб

Сумка JENËK, 44 000 руб.

Архивы пресс-служб

Сумка JENËK, 39 000 руб.

В работе над осенне-зимним релизом JENËK фаундер Женя Петрова исследовала понятие «дома» и возможность построить дом внутри себя — нашла ответ во вместительном шопере 08ALLINCLUSIVE, созданном по принципу «все свое ношу с собой», в сумке 09NODE со внутренними карманами (для хранения важных секретиков) и в кожаном брелке AMULET — подойдет как для ключей, так и для памятных мелочей. Приятный аксессуарный бонус коллекции — расширение цветовой палитры бестселлеров марки: от красновато-кирпичного до канареечно-желтого (в духе пернатых мотивов AZ Factory и 16Arlington).

Finn Flare

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Джемпер Finn Flare, 10 999 руб.

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Пальто Finn Flare, 21 990 руб., шапка Finn Flare, 3 699 руб.

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Куртка Finn Flare, 17 990 руб.

По возвращении из сентябрьского путешествия по Териберке (географический тренд!) Finn Flare под фэшн-кураторством Маши Поповой показал первую премиум-коллецию, а теперь дебютировал с инновационной линейкой термо-одежды (Uniqlo у нас дома). Все вещи выполнены из термохромной ткани, меняющей цвет при нагреве (от прикосновения руки до солнечных лучей). Хамелеоним в плащевых пуховиках с накладными карманами, шапках-чулках и по примеру Miu Miu носим джемперы и кардиганы в несколько слоев (вяжем трикотажные узлы Jil Sander и Proenza Schouler).

Club

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Осенне-зимняя коллекция Club

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Осенне-зимняя коллекция Club

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Осенне-зимняя коллекция Club

Турецкий бренд Club c лого-гусем (как тебе такое, Дэниел Ли) в новой коллекции во всю адаптирует модные тренды с едва отгремевших весенне-летних показов. Внедряем в повседневный гардероб flowercore-платья, приталенные пиджаки и канареечную гамму, заодно позируем с перчатками, подглядывающими из кармана пиджака (по стайлинг-заветам Питера Мюлье), достаем акцентные пояса и носим театральный ридикюль на удлиненном тонком ремешке (цепные украшательства приветствуются). 

ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30А

MY812

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Поло My812, 12 900 руб.

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Лонгслив My812, 14 900 руб.

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Лонгслив My812, 19 000 руб.

Архивы пресс-служб

Кардиган My812, 19 000 руб.

Открытые плечи, глубокие вырезы, острые лацканы на поло, удлиненные рукавa Coperni и кардиганы-колокольчики JW Anderson — все остромодные тренды собраны в нежном трикотажном дропе My812. Мэтчим с морозостойкими дубленками и макси-шарфами из альпаки — в таком роскошном амплуа пробуем себя в роли фэшн-фуди и отправляемся на субботне-ленивый завтрак в гости к «Мечтателям». 

No rain No flowers

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Дождевик No rain No flowers

Премьера октября — новорожденный петербургский бренд плащей и дождевиков No rain No flowers. Фаундеры Настя и Эвелина запаслись мембранной тканью с водоотталкивающим DWR-покрытием и защитной сеткой (бонус материала — загерметизированные швы для дополнительной защиты от влаги) и во всю шьют два вида дождевиков: облегченно-городской для вечерних прогулок по Елагину и хардкорно-походный, выдерживающий длительное нахождение под проливным дождем и морозы до -55 градусов. 

SEVEN LAB

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Пальто Seven Lab, 58 800 руб., брюки Seven Lab, 24 800 руб.

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Юбка Seven Lab, 17 800 руб.

Архивы пресс-служб

Полупальто Seven Lab, 39 800 руб.

Октябрьский дроп Seven Lab — путеводитель по тихо-роскошному гардеробу фэшн-любимицы телеграм-админов Лили ван дер Вудсен. Ключевые вещи капсулы — лавандовые свитеры с горловиной, джемперы-матроски и ультрафеминные приталенно-плечистые жакеты, акцентные штрихи — струящиеся брюки в пайетках (локальный российский тренд!), яркий фруктово-цветочный принт и манжеты-пушистики на рукавах полупальто. 

Studio 29

Архивы пресс-служб

Пальто Studio 29, 32 000 руб.

Архивы пресс-служб

Пуховик Studio 29, 32 000 руб.

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Куртка Studio 29, 14 900 руб.

Команда Studio29 взяла на заметку аксессуарные трюки с подиума и стилизует новые двубортные молочные пальто, бомберы с трикотажным воротником и ягодно-красные пуховики с контрастными носочками, леггинсами со штрипками и рыцарькорными капорами под длинные-длинные шарфы (зимний лук, достойный гардероба Леандры Медин). 

Street beat

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Кроссовки Streat Beat, 10 499 руб.

Прыгаем в последний предзимний вагон с повседневными кроссовками из коллаборации Street beat и дизайнера Никанора Ярмина. Модель Cheek отсылает к беговым ретро-кроссовкам и выполнена из цельнозерновой кожи в комбо с замшей и нубуком — будем носить до заморозков, а затем во время зимних разминок в спортзале (перед весенним марафоном по Невскому). 

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