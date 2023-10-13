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Замша, охра и бахрома: стайлинг-коды новой коллекции Lime

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Фэшн-универсалы Limé в зимней коллекции North Wind линейки Studio пробираются через горные перевалы, идут на грозу и уносятся ветром в море — за слияние с природой и этникой отвечают автохтонный бэкстейдж и монохромные замшево-шерстяные комплекты.

Архивы пресс-служб

Limé Winter’23 Studio

Архивы пресс-служб

Limé Winter’23 Studio

Архивы пресс-служб

Limé Winter’23 Studio

Архивы пресс-служб

Limé Winter’23 Studio

Архивы пресс-служб

Limé Winter’23 Studio

Архивы пресс-служб

Limé Winter’23 Studio

Архивы пресс-служб

Limé Winter’23 Studio

Архивы пресс-служб

Limé Winter’23 Studio

Архивы пресс-служб

Limé Winter’23 Studio

Архивы пресс-служб

Limé Winter’23 Studio

Архивы пресс-служб

Limé Winter’23 Studio

Архивы пресс-служб

Limé Winter’23 Studio

В осенне-зимнем сезоне бренд делает ставку на сеты с юбками-макси: на день заготовлен бежево-замшевый комплект, на вечер — молочный дуэт из мохера (все юбки украшены бахромой — подиумный тренд!). Повседневная альтернатива — платья-рубашки для мэтча с водолазкой и брюками из экокожи с акцентной боковой шнуровкой (устойчивый хардкор!), все — в оттенках охры, коричневого и черно-белой гамме (мимикрируем под северные пейзажи). 

Для тепла держим при себе свитеры со сложным этническим орнаментом и трикотажное макси-платье, украшенное контрастными стежками ручной работы. Финальный штрих — высокие сапоги для бодрого осеннего фэшн-шага (и комфортного движения в предзимье).

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