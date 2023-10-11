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Градиентная чебурашка, свитер-смайлик и угги на платформе: что брать на супер-сейле в Стокманн

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В универмаге Стокманн с 11 по 15 октября проходит супер-сейл. Все бренд-новинки (от пальто и кардиганов до полотенец и кофемашин) отдают по выгодной цене — вот, на что стоит обратить внимание. 

Архивы пресс-служб

Шуба Desigual, Стокманн

Архивы пресс-служб

Свитер Desigual, Стокманн

Архивы пресс-служб

Джинсы Esprit, Стокманн

Архивы пресс-служб

Сумка Emporio Armani, Стокманн

Архивы пресс-служб

Кардиган Auranna, Стокманн

Шагаем в предзимье в базовых пуховиках Esprit, для нижнего слоя выбираем сканди-трикотаж Auranna (на зависть Ganni) и тихо-роскошные лонгсливы Marc O’Polo. Разбавляем суровое стейтмент-пальто Belucci ироничным свитером-смайликом, а с появлением первых снежинок надеваем бензиново-градиентную шубу Desigual. В мужском сегменте не проходим мимо кэжуалкорной куртки Esprit и болотных плащей Marco di Radi. 

Архивы пресс-служб

Кофемашина Smeg, Стокманн

Архивы пресс-служб

Тостер Smeg, Стокманн

Обустраиваем дом и наводим октябрьский уют в лучших традициях тетушек Оуэнсов: готовим праздничный пирог накануне хеллоуинского шабаша с итальянским миксером Smeg и разливаем магический эликсир в бокалы Bohemia Crystal и Liberty Jones (фокус-покус!). Храним зелья на этажерках Metaltex, а осенние гербарии — в вазах Andrea Fontebasso. 

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