Градиентная чебурашка, свитер-смайлик и угги на платформе: что брать на супер-сейле в Стокманн

В универмаге Стокманн с 11 по 15 октября проходит супер-сейл. Все бренд-новинки (от пальто и кардиганов до полотенец и кофемашин) отдают по выгодной цене — вот, на что стоит обратить внимание.
Шагаем в предзимье в базовых пуховиках Esprit, для нижнего слоя выбираем сканди-трикотаж Auranna (на зависть Ganni) и тихо-роскошные лонгсливы Marc O’Polo. Разбавляем суровое стейтмент-пальто Belucci ироничным свитером-смайликом, а с появлением первых снежинок надеваем бензиново-градиентную шубу Desigual. В мужском сегменте не проходим мимо кэжуалкорной куртки Esprit и болотных плащей Marco di Radi.
Обустраиваем дом и наводим октябрьский уют в лучших традициях тетушек Оуэнсов: готовим праздничный пирог накануне хеллоуинского шабаша с итальянским миксером Smeg и разливаем магический эликсир в бокалы Bohemia Crystal и Liberty Jones (фокус-покус!). Храним зелья на этажерках Metaltex, а осенние гербарии — в вазах Andrea Fontebasso.
Комментарии (0)