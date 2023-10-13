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Вещи

Собрали 45 пальто на осень и раннюю зиму

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Мыльная опера осени — поиск iconic-пальто. Упростили задачу и выбрали самые модные модели: приталенные, плечистые, двубортные и монохромно-зеленые.

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Bottega Veneta, ДЛТ, 761 000 руб.

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Ralph Lauren, ДЛТ, 354 000 руб. 

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Fabiana Filippi, Кашемир и шелк, 231 910 руб.

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Gods of Fame, 150 000 руб.

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LVIR, ДЛТ, 98 000 руб.

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TEVI, 92 500 руб.

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MY812, 88 000 руб.

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Stratera, 80 000 руб.

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Pitkina, 76 900 руб.

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Gerard Darel, 72 900 руб.

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Principe di Bologna, No One, 68 990 руб.

Оверсайз-шинель до пят на манер взмывающих в воздух пальто Balenciaga — петербургский мастхэв октября: берем у тейлоринг-мастеров Stratera и адептов ромшика My812. В условиях мороси держим при себе манишку с капюшоном Gate31 или Only Me и по примеру Матье Блази сочетаем пальто с костюмной двойкой. Попутно осваиваем жанр длинных кожаных пальто (расшевели свою внутреннюю Тринити) и продолжаем практиковать косую сажень в плечах (локальный пауэр-дрессинг).

Архивы пресс-служб

Osome2some, 63 800 руб.

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Tara Jarmon, 57 900 руб.

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Ola Ola, 55 700 руб.

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Пальто Autentiments, 51 900 руб.

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Roseville, 48 000 руб.

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Code Couture, 42 000 руб.

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Subbota store, 39 900 руб.

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Ushatava, 37 900 руб.

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IDOL, 35 990 руб.

Архивы пресс-служб

Geox, 32 990 руб.

Архивы пресс-служб

You, 31 900 руб.

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Emka, 30 890 руб.

Не отказываемся от шерстяного лео-принта IDOL и макового пальто Ola Ola с акцентными вырезами (по легенде рукава вырвали из рук самого Эдварда руки-ножницы) в условиях ситуативного похолодания — дополняем наряд вторым слоем в виде стеганой-жилетки куртки и спешим на арт-фэшн выставку «Встреча зонтика и швейной машинки» в галерею Антонов. Плюс изучаем потенциал колорблок пальто и мэтчим Bottega Green и Ushatava inky c пестрыми кроше-чепчиками Love to Knit. 

Архивы пресс-служб

To Be Blossom, 29 990 руб.

Архивы пресс-служб

2mood, 29 980 руб.

Архивы пресс-служб

Finn Flare Premium, 28 799 руб.

Архивы пресс-служб

Anna Pekun, 27 980 руб.

Архивы пресс-служб

elkey, 27 000 руб.

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Seven Lab, Golden Line, 26 400 руб.

Архивы пресс-служб

Divine, 8store, 25 200 руб.

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GATE31, 24 690 руб.

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Esprit, Стокманн, 22 990 руб.

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Love Republic, 19 999 руб.

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Befree, 2 799 руб.

Стратегические пальто-направления мужской линейки: за думкорным двубортным бушлатом идем в Studio Slow, купеческий шик забираем у Chernim Cherno, а золотистый металлик на подкладке — у Walk of Shame. Играем с лацканами по примеру фаундера House of Leo Леонида Алексеева и примеяем амплуа принца Уэльского силами Dries Van Noten.

Архивы пресс-служб

Diesel, ДЛТ, 99 500 руб.

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Boggi Milano, 92 950 руб.

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Walk of Shame, 85 000 руб.

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Dries Van Noten, ДЛТ, 69 950 руб.

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12storeez, 69 980 руб.

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House of Leo, 67 000 руб.

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Red September, 59 000 руб.

Архивы пресс-служб

BROWNYARD, Studio Slow, 58 990 руб.

Архивы пресс-служб

Chernim Cherno, 33 300 руб.

Архивы пресс-служб

Lime, 19 999 руб.

Архивы пресс-служб

Befree, 9 999 руб. 

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