Собрали 45 пальто на осень и раннюю зиму

Мыльная опера осени — поиск iconic-пальто. Упростили задачу и выбрали самые модные модели: приталенные, плечистые, двубортные и монохромно-зеленые.
Оверсайз-шинель до пят на манер взмывающих в воздух пальто Balenciaga — петербургский мастхэв октября: берем у тейлоринг-мастеров Stratera и адептов ромшика My812. В условиях мороси держим при себе манишку с капюшоном Gate31 или Only Me и по примеру Матье Блази сочетаем пальто с костюмной двойкой. Попутно осваиваем жанр длинных кожаных пальто (расшевели свою внутреннюю Тринити) и продолжаем практиковать косую сажень в плечах (локальный пауэр-дрессинг).
Не отказываемся от шерстяного лео-принта IDOL и макового пальто Ola Ola с акцентными вырезами (по легенде рукава вырвали из рук самого Эдварда руки-ножницы) в условиях ситуативного похолодания — дополняем наряд вторым слоем в виде стеганой-жилетки куртки и спешим на арт-фэшн выставку «Встреча зонтика и швейной машинки» в галерею Антонов. Плюс изучаем потенциал колорблок пальто и мэтчим Bottega Green и Ushatava inky c пестрыми кроше-чепчиками Love to Knit.
Стратегические пальто-направления мужской линейки: за думкорным двубортным бушлатом идем в Studio Slow, купеческий шик забираем у Chernim Cherno, а золотистый металлик на подкладке — у Walk of Shame. Играем с лацканами по примеру фаундера House of Leo Леонида Алексеева и примеяем амплуа принца Уэльского силами Dries Van Noten.
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