Собрали 45 пальто на осень и раннюю зиму

Оверсайз-шинель до пят на манер взмывающих в воздух пальто Balenciaga — петербургский мастхэв октября: берем у тейлоринг-мастеров Stratera и адептов ромшика My812. В условиях мороси держим при себе манишку с капюшоном Gate31 или Only Me и по примеру Матье Блази сочетаем пальто с костюмной двойкой. Попутно осваиваем жанр длинных кожаных пальто (расшевели свою внутреннюю Тринити) и продолжаем практиковать косую сажень в плечах (локальный пауэр-дрессинг).