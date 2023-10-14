Кардиганы-овечки, ленты-веточки и думкор-сумки: дайджест модных новостей недели

Сказочно-былинные романтики из «Остров имени тебя» в осенней коллекции «я такое дерево» обращаются к воспоминаниям, связанным с деревьями, и дарят им вторую жизнь в одежде кампейна, снятого в столярной мастерской. Ключевые вещи — шерстяная шапка-забрало «Кленовый лист», пончо «Плакучая ива» из двусторонней шерсти и рубашка «Папа Карло» с плиссированными манжетами и длинными лентами-веточками (для подглядывания за миром из-под верхней одежды).

«Мы уделили большое внимание деталям и их ручному исполнению, чтобы тактильное соприкосновение с коллекцией отпечаталось у вас в памяти так же ярко, как и ощущение на пальцах после касания коры дерева или сырого сруба после дождя», — говорит основательница марки Варвара Захаренкова.