Кардиганы-овечки, ленты-веточки и думкор-сумки: дайджест модных новостей недели

Вельветовый преппи-панк Post Mellow Wintour, лениво-субботние пижамные комплекты Chois, сканди-пуховики To Be Blossom и кардиганы-барашки Mirstores — собрали главные мастхэвы и события недели в нашей фэшн-подборке.
CHOIS
Коллекция Harmony Retreat
Наушники перекочевали с подиума Coperni в лукбук Chois — с их помощью прячемся от внешнего мира под тремя слоями одеяла в новой капсульной коллекции домашней одежды и нижнего белья. Наводим спальный уют при помощи мягких чепчиков, пижамных комплектов (с перышками и без) и полупрозрачных бра — идеальный тотал-лук для подушечного сражения и субботнего послеобеденного завтрака.
Neil Barret x Doucal’s
Итальянцы Doucal’s отмечают 50-летие капсулой «Бульдог» в сотрудничестве с гуру мужского минимализма Нилом Барреттом. С момента анонса коллаборации на январском Pitti Uomo команда разработала четыре кэжуал-модели: челси, хайкеры, мокасины с шнурками (модный вызов Дэниелу Ли и Миучче Праде) и дерби. Вся обувь выполнена из кожи и замши на резиновой подошве (для бескомпромиссного пересечения петербургских луж).
Post Mellow Wintour
Фэшн-коллаборации выходят на новый уровень — марка Mellow объединилась с тг-админом Post Wintour Анной Махориной и показала свою версию преппи-панка с оммажем Жан-Мишелю Баския. Получился вельветовый гардероб из пяти вещей: сочетаем с огненным маллетом и хардкорным сет-дизайном (творческий беспорядок!) однобортный пиджак, рубашку с высокими акцентными манжетами (локальный микротренд!) и накладными карманами, макси-юбку и двустороннюю панаму (меняем под панк-рок настроение).
Остров имени тебя
Коллекция «я такое дерево»
Коллекция «я такое дерево»
Сказочно-былинные романтики из «Остров имени тебя» в осенней коллекции «я такое дерево» обращаются к воспоминаниям, связанным с деревьями, и дарят им вторую жизнь в одежде кампейна, снятого в столярной мастерской. Ключевые вещи — шерстяная шапка-забрало «Кленовый лист», пончо «Плакучая ива» из двусторонней шерсти и рубашка «Папа Карло» с плиссированными манжетами и длинными лентами-веточками (для подглядывания за миром из-под верхней одежды).
«Мы уделили большое внимание деталям и их ручному исполнению, чтобы тактильное соприкосновение с коллекцией отпечаталось у вас в памяти так же ярко, как и ощущение на пальцах после касания коры дерева или сырого сруба после дождя», — говорит основательница марки Варвара Захаренкова.
GATE31
У главных по петербургскому базовому гардеробу GATE31 стартовала межсезонная распродажа (выбираем куртки на холода и запасаемся iconic-силуэтами на следующее лето). Белоснежные лонги, куртки, юбки-макси и двубортные пальто отдают со скидкой 30%, куртку «Монреаль» с наклонной стёжкой можно забрать за полцены, а кэмел-пальто «Вена» со стойкой и кокеткой — и вовсе со скидкой 60%.
To Be Blossom
Петербургский микротренд — пестрые flowercore-пуховики. Tо Bе Blossom в своей дебютной пух-коллекции превращает анималистичный лео-принт в россыпь тропических цветов и миксует jungle-паттерн с тай-дай куртками в скандинавском стиле (на зависть Ganni) из гардероба заядлого горнолыжника (или адепта aprè-ski амбьянса).
Mirstores
Примеряем свитер принцессы Дианы из новой капсулы Mirstores: красные кардиганы украшены объемными кроше-аппликациями барашков ручной работы. В комплекте с отарой идут кардиганы с пятнами «под коровку» и сюрреалистичными розами с рисунков художницы Сони Делони — стилизуем вместе с полупрозрачными сетчатыми платьями, макси-денимом и кроше-косынками.
Highcraft
Туториал по восточноевропейскому думкору от аксессуарного бренда Highcraft: гуляем по крышам в тотал-блэке с портфелем на плече, а на случай съемки в бруталистских пейзажах держим при себе замшевое хобо. Каждую сумку из новой коллекции Veter можно кастомизировать, выбрав цвет подклада, количество карманов или добавив инициалы.
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