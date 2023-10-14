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Кардиганы-овечки, ленты-веточки и думкор-сумки: дайджест модных новостей недели

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Вельветовый преппи-панк Post Mellow Wintour, лениво-субботние пижамные комплекты Chois, сканди-пуховики To Be Blossom и кардиганы-барашки Mirstores — собрали главные мастхэвы и события недели в нашей фэшн-подборке.

CHOIS

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Коллекция Harmony Retreat

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Штаны Shois, 6 490 руб.

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Лиф Chois, 3 190 руб.

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Штаны Shois, 6 790 руб.

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Шорты Chois, 5 790 руб.

Наушники перекочевали с подиума Coperni в лукбук Chois — с их помощью прячемся от внешнего мира под тремя слоями одеяла в новой капсульной коллекции домашней одежды и нижнего белья. Наводим спальный уют при помощи мягких чепчиков, пижамных комплектов (с перышками и без) и полупрозрачных бра — идеальный тотал-лук для подушечного сражения и субботнего послеобеденного завтрака.

Neil Barret x Doucal’s

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Neil Barret x Doucal’s

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Neil Barret x Doucal’s

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Neil Barret x Doucal’s

Итальянцы Doucal’s отмечают 50-летие капсулой «Бульдог» в сотрудничестве с гуру мужского минимализма Нилом Барреттом. С момента анонса коллаборации на январском Pitti Uomo команда разработала четыре кэжуал-модели: челси, хайкеры, мокасины с шнурками (модный вызов Дэниелу Ли и Миучче Праде) и дерби. Вся обувь выполнена из кожи и замши на резиновой подошве (для бескомпромиссного пересечения петербургских луж).

Post Mellow Wintour

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Пиджак Post Mellow Wintour, 22 900 руб.

Архивы пресс-служб

Пиджак Post Mellow Wintour, 22 900 руб.

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Юбка Post Mellow Wintour, 14 900 руб.

Фэшн-коллаборации выходят на новый уровень — марка Mellow объединилась с тг-админом Post Wintour Анной Махориной и показала свою версию преппи-панка с оммажем Жан-Мишелю Баския. Получился вельветовый гардероб из пяти вещей: сочетаем с огненным маллетом и хардкорным сет-дизайном (творческий беспорядок!) однобортный пиджак, рубашку с высокими акцентными манжетами (локальный микротренд!) и накладными карманами, макси-юбку и двустороннюю панаму (меняем под панк-рок настроение). 

Остров имени тебя

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Полупальто «Остров имени тебя», 35 000 руб.

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Шапка «Остров имени тебя», 4 500 руб.

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Коллекция «я такое дерево»

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Коллекция «я такое дерево»

Архивы пресс-служб

Рубашка «Остров имени тебя», 11 800 руб.

Сказочно-былинные романтики из «Остров имени тебя» в осенней коллекции «я такое дерево» обращаются к воспоминаниям, связанным с деревьями, и дарят им вторую жизнь в одежде кампейна, снятого в столярной мастерской. Ключевые вещи — шерстяная шапка-забрало «Кленовый лист», пончо «Плакучая ива» из двусторонней шерсти и рубашка «Папа Карло» с плиссированными манжетами и длинными лентами-веточками (для подглядывания за миром из-под верхней одежды). 

«Мы уделили большое внимание деталям и их ручному исполнению, чтобы тактильное соприкосновение с коллекцией отпечаталось у вас в памяти так же ярко, как и ощущение на пальцах после касания коры дерева или сырого сруба после дождя», — говорит основательница марки Варвара Захаренкова. 

GATE31

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Куртка GATE31, 5 067 руб.

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Тренч GATE31, 21 203 руб.

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Куртка GATE31, 7 995 руб.

У главных по петербургскому базовому гардеробу GATE31 стартовала межсезонная распродажа (выбираем куртки на холода и запасаемся iconic-силуэтами на следующее лето). Белоснежные лонги, куртки, юбки-макси и двубортные пальто отдают со скидкой 30%, куртку «Монреаль» с наклонной стёжкой можно забрать за полцены, а кэмел-пальто «Вена» со стойкой и кокеткой — и вовсе со скидкой 60%.

To Be Blossom

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Пуховик To Be Blossom, 28 990 руб.

Архивы пресс-служб

Пуховик To Be Blossom, 28 990 руб.

Архивы пресс-служб

Пуховик To Be Blossom, 28 990 руб.

Петербургский микротренд — пестрые flowercore-пуховики. Tо Bе Blossom в своей дебютной пух-коллекции превращает анималистичный лео-принт в россыпь тропических цветов и миксует jungle-паттерн с тай-дай куртками в скандинавском стиле (на зависть Ganni) из гардероба заядлого горнолыжника (или адепта aprè-ski амбьянса). 

Mirstores

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Кардиган Mirstores, 23 990 руб.

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Кардиган Mirstores, 23 990 руб.

Архивы пресс-служб

Кардиган Mirstores, 24 990 руб.

Архивы пресс-служб

Кардиган Mirstores, 22 990 руб.

Примеряем свитер принцессы Дианы из новой капсулы Mirstores: красные кардиганы украшены объемными кроше-аппликациями барашков ручной работы. В комплекте с отарой идут кардиганы с пятнами «под коровку» и сюрреалистичными розами с рисунков художницы Сони Делони — стилизуем вместе с полупрозрачными сетчатыми платьями, макси-денимом и кроше-косынками.

Highcraft

Архивы пресс-служб

Сумка Highcraft, 16 500 руб

Архивы пресс-служб

Сумка Highcraft, 14 500 руб.

Архивы пресс-служб

Сумка Highcraft, 14 500 руб.

Архивы пресс-служб

Сумка Highcraft, 16 500 руб.

Туториал по восточноевропейскому думкору от аксессуарного бренда Highcraft: гуляем по крышам в тотал-блэке с портфелем на плече, а на случай съемки в бруталистских пейзажах держим при себе замшевое хобо. Каждую сумку из новой коллекции Veter можно кастомизировать, выбрав цвет подклада, количество карманов или добавив инициалы.

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