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Вещи

Бахрома, драпировки и люверсы: 8 трендов весенне-летних показов

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Не отстаем от мирового фэшн-расписания и готовим с осени мермейдкорные платья, спортшик-шорты и юбки-рюши — вот 8 супер-мастхэвов и стайлинг-трюков, которые будут с нами все следующее лето (и даже раньше). 

Бахрома

Архивы пресс-служб

Prada

Архивы пресс-служб

Gucci

Архивы пресс-служб

Ferragamo

Архивы пресс-служб

Jil Sander

Архивы пресс-служб

Alexander Mcqueen

Архивы пресс-служб

Ann Demeulemeester

Архивы пресс-служб

Erdem

Архивы пресс-служб

Mugler

Архивы пресс-служб

Burberry

Архивы пресс-служб

Givenchy

Архивы пресс-служб

Bottega Veneta

Архивы пресс-служб

Christian Dior

Главная акцентная деталь сезона — бахрома: металлический дождик украшал ремни Prada, ботфорты Mugler и стейтмент-пальто Gucci, а его готическая субличность — платья Марии Грации Кьюри и брючные двойки Стефано Галличи. Тем временем Bottega Veneta и Givenchy выдали мермейдкорную версию бахромы (на манер водорослей и жемчужных нитей), а масс-маркет Zara во всю подхватил тренд, не дожидаясь весны, — готовимся встречать Новый год в сверкающей мишуре (и конкурировать с елочными украшениями).

Жакеты из денима

Архивы пресс-служб

Dries Van Noten

Архивы пресс-служб

Valentino

Архивы пресс-служб

Coperni

Архивы пресс-служб

Alexander Mcqueen

Архивы пресс-служб

David Koma

Архивы пресс-служб

Gucci

Архивы пресс-служб

Balenciaga

Архивы пресс-служб

Andersson Bell 

Меняем плечистый оверсайз-пиджак Saint Laurent на ультрафеминный приталенный жакет с подиума Alexander McQueen — все в дениме с акцентными деталями (от геометричных лацканов и накладных карманов до корсетных завязок). В ностальгическом порыве берем на заметку джинсовую куртку Gucci с флером 2013 года, а в авангардном приливе сил после вылазки в Русский музей обращаемся к пэчворк-наработкам Andersson Bell.

Шорты

Архивы пресс-служб

Miu Miu

Архивы пресс-служб

Gucci

Архивы пресс-служб

Bally

Архивы пресс-служб

Dries Van Noten

Архивы пресс-служб

Alessandra Rich

Архивы пресс-служб

Prada

Архивы пресс-служб

Chanel

Архивы пресс-служб

Andreadamo

Архивы пресс-служб

Ferragamo

Архивы пресс-служб

Alexander Mcqueen

Архивы пресс-служб

Versace

Ультракороткие шорты Миуччи Прады по примеру мини Мэри Куант подарили новые нейронные связи всей фэшн-индустрии — в весенне-летнем сезоне каждый уважающий себя бренд показал свою версию микрошорт Miu Miu — Донателла Версаче экспериментирует с трикотажными текстурами, Сабато де Сарно и Сара Бертон — с кожаным отливом, а Дрис Ван Нотен по праву упражняется в комбинаторике паттернов и колористике. Сама синьора Миучча не останавливается на достигнутом: в Prada под руку с Рафом Симонсом и Фабио Замбернарди мэтчит микрошорты с полупрозрачными юбками-карандашами, а в Miu Miu превращает их в яркие купальные плавки на кулиске. 

Шнурки

Архивы пресс-служб

Jil Sander

Архивы пресс-служб

Chanel

Архивы пресс-служб

Chloe

Архивы пресс-служб

Proenza Schouler

Архивы пресс-служб

Dries Van Noten

Архивы пресс-служб

Del Core

Архивы пресс-служб

Miu Miu

Архивы пресс-служб

Coperni

Архивы пресс-служб

Burberry

Архивы пресс-служб

Ottolinger

Ремень — хорошо, а ремень со шнурком — лучше. Стайлинг мастер-класс по поясному комбо дает Jil Sander, а Miu Miu на пару с Burberry миксуют ремни и бермудами на кулиске (и даже шнурованными сандалиями). Не ограничиваемся кожаной тесьмой и по примеру Виржини Виар украшаем талию жемчужными поясами, плюс защищаемся от северного ветра при помощи трикотажных тренч-поясков — как это делают героини Coperni и Dries Van Noten. 

Драпировки

Архивы пресс-служб

Y/Project

Архивы пресс-служб

Bottega Veneta

Архивы пресс-служб

Schiaparelli

Архивы пресс-служб

Miu Miu

Архивы пресс-служб

Yohji Yamamoto

Архивы пресс-служб

Loewe

Архивы пресс-служб

Alberta Ferretti

Архивы пресс-служб

Alexander Mcqueen

Запасаемся на лето ультрафеминными рюшами, оборками и драпировками — как у Loewe, Alberta Ferretti и Chloé. За сюрреалистичный настрой отвечает Дэниел Розберри в Schiaparelli, попутно низвергая навязанные стандарты красоты при помощи колье-рулетки, а за постмодернистской деконструкцией, как водится, идем к Йоджи Ямамото. Микроальтернатива — приподнятые ультра-мини с викторианскими оборками Miu Miu.

Зеленый

Архивы пресс-служб

Ferragamo

Архивы пресс-служб

Gucci

Архивы пресс-служб

Versace

Архивы пресс-служб

Dries Van Noten

Архивы пресс-служб

Kiko Kostadinov

Архивы пресс-служб

Bottega Veneta

Архивы пресс-служб

Valentino

Архивы пресс-служб

Coach

Архивы пресс-служб

Coperni

Архивы пресс-служб

David Koma

Архивы пресс-служб

Balmain

Архивы пресс-служб

Givenchy

Сливаемся с нордической флорой в зеленых нарядах всех мастей — от пастельных комбинаций Versace и насыщенных кейпов Valentino до неоновых костюмов Coperni и кислотных роз David Koma. Для цветового разнообразия сочетаем с денимом (опробовано Сабато де Сарно) и с барбикор-рюшами Оливье Рустена. 

Люверсы

Архивы пресс-служб

Jil Sander

Архивы пресс-служб

Prada

Архивы пресс-служб

Coperni

Архивы пресс-служб

Moschino

Архивы пресс-служб

Sandy Liang

Архивы пресс-служб

Victoria Tomas

Архивы пресс-служб

Rotate

Архивы пресс-служб

Stella McCartney

Облачаем дырку от бублика в металлический сплав и гремим фэшн-гайками на бахроме Prada, воздушных комбинациях Sandy Liang и даже сапогах Jil Sander (кто ты сегодня: люверс-сердечко Moschino, y2k-губки Sonia Rykiel или зеркальца-стеклышко от Stella McCartney?). Домашняя альтернатива для тех, кто не хочет ждать лета для выпаса подиумных люверсов, — пляжный дроп SAMB от Ксюши Смо с россыпью шайбочек и гайечек по всей поверхности купальника (лишний повод для ситуативного октябрьского отпуска на морях). 

Полоска

Архивы пресс-служб

Louis Vuitton

Архивы пресс-служб

Prada

Архивы пресс-служб

Dries Van Noten

Архивы пресс-служб

Chanel

Архивы пресс-служб

Gucci

Архивы пресс-служб

Bottega Veneta

Архивы пресс-служб

Sacai

Архивы пресс-служб

Schiaparelli

Архивы пресс-служб

Kiko Kostadinov

Архивы пресс-служб

Missoni

Архивы пресс-служб

Y/Project

Следующее лето креативные директора видят в крапинку, клеточку и даже ягодку — но чаще всего в полоску. Пока Prada и Sciaparelli сочетают офискорно-полосатый монохром, Матье Блази и Виржини Виар объединяют ярко-красный, желтый и черный (и выдают образцовый советский шик в духе M_U_R Анны Дружининой). Заодно полосатый паттерн берет на заметку Николя Жескьер, миксуя в одном луке Louis Vuitton сразу две текстуры, — для пущего ретрошика сочетаем наряд с белоснежными носочками и массивными стейтмент-колье из винтажной лавки. 

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