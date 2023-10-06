Бахрома, драпировки и люверсы: 8 трендов весенне-летних показов

Ультракороткие шорты Миуччи Прады по примеру мини Мэри Куант подарили новые нейронные связи всей фэшн-индустрии — в весенне-летнем сезоне каждый уважающий себя бренд показал свою версию микрошорт Miu Miu — Донателла Версаче экспериментирует с трикотажными текстурами, Сабато де Сарно и Сара Бертон — с кожаным отливом, а Дрис Ван Нотен по праву упражняется в комбинаторике паттернов и колористике. Сама синьора Миучча не останавливается на достигнутом: в Prada под руку с Рафом Симонсом и Фабио Замбернарди мэтчит микрошорты с полупрозрачными юбками-карандашами, а в Miu Miu превращает их в яркие купальные плавки на кулиске.