Жабы-бомберы, платья-сферы и шашки-футболки: модные хайлайты недели

Ностальгические рубашки для ретроспективы Тарковского, цветочные миди в кинотрадициях Хичкока и трикотажные кардиганы с плеча мраморных эрмитажных богинь — собрали все фэшн-мастхэвы в воскресной сводке.
Studio Slow
+1 фэшн-точка на карте Петербурга — возле Левашовского Хлебозавода открылся казанский концепт-стор Studio Slow со стритстайлом Martin Rose, спорт-готикой JUUN.J и y2k-принтами Andersson Bell. Всю фэшн-географию Studio Slow (от Южной Америки до Австралии) можно изучить на Барочной улице, а заодно примерить футболки из праздничного коллаба с Red September по случаю открытия на Петроградке и сделать замшево-табачный пшик из аметистового флакона Fakoshima.
ул. Барочная, 6с1
Walk of Shame
Walk of Shame прощается с детством (и летом) в юношески-ностальгическом кампейне. Стилист Ильдар Иксанов (впервые работал с женской линейкой бренда) мастерски стилизовал пальто с золотым подкладом, укороченный бомбер-жабку, лого-рубашки и полупрозрачную юбку с пайетками, а фотограф Маша Попова сняла героев сквозь референсы к «Зеркалу» Тарковского и фото Стеллы Теннант авторства Брюса Вебера.
HRLSN
Адепты стритстайлшика HRLSN сняли дроп Gear of Whatever в европейских пейзажах (примеряем шорты бренда и мысленно телепотируемся в Средиземноморье), а заодно объявили масштабный сейл — отдают фирменные шашечные футболки и градиентные лонглисы со скидкой в 25%. В планах — кастомные b2b-проекты и микро-дроп в конце октября.
USHATAVA
Ловим флешбеки с июньского показа Ushatava: в продажу поступила коллекция Colorblock силуэтами на манер Демны и конструктно-цветовыми экспериментами в духе Дриса Ван Нотена (и по такой же стоимости). Сезонные мастхэвы — кислотные ультраоверсайз-пальто, малахитовые (цвет сезона!) платья-сферы и цветочные юбки с неразрывным подолом (отсылка к теме бесконечности из коллекции Vertigo по мотивам киноэффекта Хичкока).
Lime
Lime объединяет коттеджкор с кидкором и превращает героев детской кампании в маленьких волшебников, которые запускают воздушных змеев на природе, мастерят шалаши-дворцы и устраивают сказочное чаепитие (в гостях у лесного Шляпника). Все — в вельветовых брюках, свитерах с кроше-цветками и пудель-паттерном, а также в клетчатых рубашка и стеганых-жилетках из водоотталкивающей ткани (происки Гингемы нипочем!)
Charuel
Charuel не расстается с мыслями о Римской империи даже в осеннем дропе трикотажа по мотивам modest luxury. Учимся античному позированию у мраморных Афродит и Прозерпин, а вместо шелковой тоги примеряем длинные вязаные юбки и молочные кардиганы — в комбо с массивными серьгами-дискоболами.
Anna Pekun
Кэжуал-тейлоринг в минохромно-алом исполнении — мастхэв осенне-зимней премиум-коллекции петербурженки Анны Пекун (экофэшн-константа бренда — микс качества и вневременных силуэтов в противовес космическим скоростям модной индустрии). Разбавляем Bottega red прямолинейным пальто молочного оттенка и сарафаном-бадлоном в гамме крем-брюле (визуализируем офисный латте-брейк).
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