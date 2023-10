Кружево, бохо и шубы-чебурашки: модные мастхэвы октября

Пренебрегаем и вальсируем в No One. These Boots Are Made for Dancing — осенний кампейн No One — как бы намекает, что ваши голенастые сапоги на каблуке Vic Matie предназначены не для унылого шарканья, а для вдохновенного танца. Будем их носить (приплясывая) с пальто мидакси и сумкой-бананом в лучших традициях минимал-роскоши (как на шоу Dries Van Noten), с голыми ногами и мини по методичке Diesel, а то и в комбо с заправленными скинни-джинсами (как на показе Celine). А лаковые мэри джейны Principe di Bologna в оттенке комаровской клюквы планируем сочетать с бальными юбками, как у Balmain, или хотя бы с шопенками и носками, как у Molly Goddard.