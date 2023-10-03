Кружево, бохо и шубы-чебурашки: модные мастхэвы октября

Костюмы-двойки Dice Kayek, мэри джейны Principe di Bologna и сумка-седло Geox — вот наш рабочий гардероб на осень.
Dice Kayek
Dice Kayek
Опять двойка! Брючные стейтмент-костюмы Dice Kayek уже в ДЛТ. Будем носить шоколадные и графитовые костюмы-двойки с вайбом 1970-х с хрустящими поплиновыми сорочками и галстуками круглые сутки: на деловые завтраки в René, на нарядные ужины в Veter и на веселые ночи в Cava Disco. Сестры-турчанки Эдже и Айше Эге из фэшн-дуэта Dice Kayek заведуют затейливыми белыми рубашками, скульптурными платьями и точеными ретро-костюмами последние лет тридцать. При этом мультикультурная парижско-стамбульская марка не стареет ни душой, ни клиентурой: в записных поклонницах — Зендея, Аня Тейлор-Джой и Рита Ора.
Lise Charmel
Lise Charmel
Дарк-фэшн-кружево повсюду: мрачные гипюровые платья носят Dior (Мария Грация Кьюри разминается в роли Мэри Шелли), готические комбинации на выход шьют Alberta Ferretti и Alessandra Rich, а черные-черные полупрозрачные лонгсливы примеряет Дева Кассель. Ближе к телу — французское кружево Lise Charmel со станков XIX века. Хорошая новость: весь ажурный готкор можно найти в салонах «Эстель Адони» и бутиках Lise Charmel.
Geox
Geox
Бохо, ретровестерны и ковбойские шляпы вошли в чат. Вещь осени — сумка-седло Geox Flavie: с ней скачем вдоль гранитных набережных — в трилби, замшевом пальто внакидку и деним-комплекте (выгуливаем рабочий гардероб эры золотой лихорадки по примеру Кайли Дженнер).
ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30А
Free Age
Результаты трудов фэшн-дуэта основательницы Free Age Татьяны Затравиной и стилиста Екатерины Мухиной: нежный бренд-мейковер. Козырь осенней коллекции — лаконичные пальто в честь супермоделей девяностых (кто ты сегодня: Наоми, Амбер или Линда?). Облегченный вариант на выход — двусторонний кардиган (меняем кофейный на бежевый в любой непонятной ситуации) и поло-водолазка (ставим шах и мат северному ветру). Для тотал-кашемир-лука выбираем прямые брюки с имитацией стрелок (и рабочего настроя).
Santoni
Santoni
Готовим сани с октября: ботинки с меховой опушкой — не маст-хэв, а база. Сапожники во втором поколении Santoni (спецы по ручному окрашиванию обуви в технике «патина») припасли на морозы боты из нубука на резиновой подошве (гололеду назло) и с круглым носком (конькошик!).
Невский пр., 168
IRO
IRO
Дюнкор и городской шик — вещи совместимые. В ожидании второй части саги Дени Вильнева основатели IRO Лоран и Арик Биттон предлагают штурмовать рабочие дедлайны (и пляжные барханы в обеденный перерыв) в стейтмент-жакетах и пальто с лацканами. Плюс держим при себе остромодные сапоги из лакированной кожи и вещи с металлическими заклепками (на радость внутренней звезде рок-н-ролла).
No One
Пренебрегаем и вальсируем в No One. These Boots Are Made for Dancing — осенний кампейн No One — как бы намекает, что ваши голенастые сапоги на каблуке Vic Matie предназначены не для унылого шарканья, а для вдохновенного танца. Будем их носить (приплясывая) с пальто мидакси и сумкой-бананом в лучших традициях минимал-роскоши (как на шоу Dries Van Noten), с голыми ногами и мини по методичке Diesel, а то и в комбо с заправленными скинни-джинсами (как на показе Celine). А лаковые мэри джейны Principe di Bologna в оттенке комаровской клюквы планируем сочетать с бальными юбками, как у Balmain, или хотя бы с шопенками и носками, как у Molly Goddard.
Re/Marka
Знакомьтесь: Re/Marka — бренд-дебютант с мощным экофэшн-потенциалом. Дуэт фаундера Юлии Ман и дизайнера Ксении Герц делает ставку на ресайкл и препарирует бежевые тренчи на экотрансформеры с воланами, рюшами и пэчворк-вставками. Осенний маст-хэв (и визитка бренда) — сложносочиненный тренчкот с плавниками и шлейкой из секонд-хенд-материалов.
P.A.R.O.S.H.
P.A.R.O.S.H.
Желтый — новый розовый: Эмма Стоун в «Бедных-несчастных» Лантимоса блуждает по чертогам разума в лимонном викторианском платье, а Том Хэнкс в «Городе астероидов» Андерсона не расстается с канареечной ретрорубашкой (спасибо художнице Милене Канонеро!). Экстравариант на вылазку в «Аврору» в холода — неоновая шубка-чебурашка P.A.R.O.S.H. (с сезонным фэшн-запасом витамина D в придачу).
Pal Zileri
Pal Zileri
Туториал по базовой мужской капсуле от костюмных дел мастеров Pal Zileri: много пуговиц, английских воротников, и всё с вайбом modest luxury. На случай праздника припасен двубортный костюм-двойка из остромодного велюра цвета комаровской черники (тренд заверен у Proenza Schouler и Alexandre Vauthier).
Flashin’
Flashin’
Преображаемся в духе икон Y2K (улыбаемся и машем Бритни с Пэрис) при помощи адепта хардкор-гламура — бренда Flashin’. Наготове образ из 2007-го c черно-розовым поп-китчем: шуба оттенка фуксии для лучших тусовок в Blanc, топ в стразах (трепещи, Людовик де Сен-Сернен!) и боди с пластырями-крестами на груди (тоже в стразах).
DIEGO M
DIEGO M
Утепляемся как синефилы: розовый пуховик с плеча Марго Робби обнаружен у DIEGO M. Для тотального барбикора пригодятся цветные колготки (как в круизной коллекции Blumarine). Ради пущего блеска сияем в анклетах со стразами и поглядываем на всех с высоты платформ.
ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30А
Furla
Furla
Приручаем офискор с Furla. Сумка на локотке — важнейший из микротрендов и основной стайлинг-стейтмент главной коллекции сезона — Miu Miu, по законам которой мы собираемся жить (и работать) в ближайшие полгода. В новой коллекции Furla имеется идеальный тренд-ответ: Genesi — солнечная мини-сумка из мягкой телячьей кожи Roma. Это комбо: во-первых, благодаря своей конструкции top handle bag она так и просится на ваш Y2K локоть, а во-вторых, она истошно желтая (в пандан лучшим лукам сезона из коллекций Burberry, Ferragamo и Marni).
Boggi Milano
Boggi Milano
Раздаем монохромный лондонкор в Boggi Milano. Итальянские фэшн-кардиналы Boggi Milano преображают осенний гардероб на лондонский манер. По заветам кампейна гуляем с королевским корги во фланелевой куртке-рубашке и выдаем себя за Бенедикта Камбербэтча в двубортном жакете. Само собой, во всех оттенках modest luxury — кремовый и синий разбавлены серым и голубым (в тон детективного берета). Врываемся в новый модный сезон в инновационных материалах: базовые футболки — результат хитросплетений нитей Supima и Spandex, а брюкам из эластичного нейлона складки и влага нипочем.
Finn Flare
Finn Flare
Минимализм, комфорткор и Териберка-шик в новой линейке Finn Flare. Тектонический фэшн-сдвиг: масс-маркет-гигант Finn Flare запустил премиальную коллекцию. Теперь в Finn Flare точно нужно идти как минимум за тремя вещами. Во-первых, за минимал-пальто мидакси из шерсти и шелка в оттенках мха и земли, с покатой линией плеча и общим суровым северным настроением (синоним петербургского благодушия). Во-вторых, за пуховиками из пальтовой шерсти в светло-сером и пудровом оттенках, заряженными на солнечную сухую зиму. И конечно, за свитерами и водолазками лаконичных силуэтов из мериноса с примесью альпаки и кашемира, идеальными для главных стайлинг-трюков сезона: колорблок-многослойность и умеренно оверсайзовый тонкий трикотаж, заправленный внутрь брюк.
r x b shoes
Первый петербургский магазин локальной марки r x b shoes, славящийся высокохудожественными тапочками, будуарными мюлями и бабушами с гедонистическим уклоном, открылся в Пассаже. Ассортимент прирос офискорными лодочками (для игривого цоканья по бетону опенспейса). Вариант раз — парадная остроносая модель из черной лакированной кожи имени Мортиши Адамс, уютная альтернатива — туфли из замши на меху (утепляемся на манер Burberry и Vaquera). Для креативного класса в тотал дениме – геометричные колорблок-лодочки (почти что в тон вашей бирюзовой компании) со скошенным киттен хилз (в лучших осенне-зимних традициях Ferragamo) для офисного сайлент-диско.
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