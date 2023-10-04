Лоферы, броги, слипоны: выбрали 33 самых красивых модели

Идеальный кэжуалкор: лакированные Dsquared2 в дуэте минималистичной мидакси и ярким пэчворк-свитером (как у Джонатана Андерсона в Loewe). Тем временем Сабато де Сарно возвращает лоферы на платформе: поддерживаем тренд двумя ногами и шагаем на выставку Бориса Григорьева в Музей Фаберже в парадной паре от Dries Van Noten (с винтажным клатчем-яйцом наперевес). Плюс не забываем говорить «гамарджоба» барбикору и держим в обувном шкафу тапули Homies из розового винтажного денима.