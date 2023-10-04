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Вещи

Лоферы, броги, слипоны: выбрали 33 самых красивых модели

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Осенняя альтернатива трендовым вьетнамкам и биркенштокам — все еще остромодные лоферы: их носят ролевые модели Burberry и Bottega Veneta, а синьора Миучча (под руку с Рафом Симонсом) обула в слипоны Prada всю индустрию. 

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Brunello Cucinelli, ДЛТ, 130 500 руб.

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Dries Van Noten, ДЛТ, 106 500 руб.

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Miu Miu, ДЛТ, 95 000 руб.

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Peserico, Кашемир и шелк, 70 675 руб.

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Premiata, NO ONE, 60 490 руб.

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Tara Jarmon, 42 900 руб.

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P.A.R.O.S.H., Кенгуру, 42 000 руб.

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Dsquared2, Кенгуру, 35 000 руб.

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Homies x Amik studio, 33 000 руб.

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Razumno, 27 000 руб.

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Ash, Стокманн, 23 790 руб.

Идеальный кэжуалкор: лакированные Dsquared2 в дуэте минималистичной мидакси и ярким пэчворк-свитером (как у Джонатана Андерсона в Loewe). Тем временем Сабато де Сарно возвращает лоферы на платформе: поддерживаем тренд двумя ногами и шагаем на выставку Бориса Григорьева в Музей Фаберже в парадной паре от Dries Van Noten (с винтажным клатчем-яйцом наперевес). Плюс не забываем говорить «гамарджоба» барбикору и держим в обувном шкафу тапули Homies из розового винтажного денима. 

Архивы пресс-служб

Ekonika, 20 990 руб.

Архивы пресс-служб

Camper, Au Pont Rouge, 20 900 руб.

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Geox, 17 990 руб.

Архивы пресс-служб

Calo, Golden Line, 15 900 руб.

Архивы пресс-служб

Mario Berlucci, 14 990 руб.

Архивы пресс-служб

RxB shoes, 14 320 руб.

Архивы пресс-служб

2mood, 12 980 руб.

Архивы пресс-служб

Basconi, Lamoda, 11 190 руб.

Архивы пресс-служб

Lime, 7 999 руб.

Архивы пресс-служб

Dino Ricci, Lamoda, 6 490 руб. 

Архивы пресс-служб

Love Republic, 5 999 руб.

Архивы пресс-служб

Befree, 3 299 руб.

Архивы пресс-служб

Gloria Jeans, 1 699 руб.

Подиумная замена лоферам — броги и слипоны (проверено Prada). В мужском сегменте ищем iconic-вариант у Bottega Veneta и Boggi Milano, плюс раздаем аристократический будуаркор в мермейдкорных слипонах-осьминогах RxB shoes (для пущего комфортшика сделаны из натуральной кожи по мотивам работ петербургского художника Кирилла Овчинникова). 

Архивы пресс-служб

Bottega Veneta, ДЛТ, 168 000 руб.

Архивы пресс-служб

Gucci, ДЛТ, 122 400 руб.

Архивы пресс-служб

Prada, ДЛТ, 95 000 руб.

Архивы пресс-служб

Prada, ДЛТ, 95 000 руб.

Архивы пресс-служб

Boggi Milano, 30 450 руб.

Архивы пресс-служб

The Antipode, Golden Line, 31 400 руб.

Архивы пресс-служб

R x B shoes, 17 100 руб.

Архивы пресс-служб

Afour, 16 900 руб.

Архивы пресс-служб

Vitacci, Lamoda, 14 790 руб.

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