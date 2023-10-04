Лоферы, броги, слипоны: выбрали 33 самых красивых модели

Осенняя альтернатива трендовым вьетнамкам и биркенштокам — все еще остромодные лоферы: их носят ролевые модели Burberry и Bottega Veneta, а синьора Миучча (под руку с Рафом Симонсом) обула в слипоны Prada всю индустрию.
Идеальный кэжуалкор: лакированные Dsquared2 в дуэте минималистичной мидакси и ярким пэчворк-свитером (как у Джонатана Андерсона в Loewe). Тем временем Сабато де Сарно возвращает лоферы на платформе: поддерживаем тренд двумя ногами и шагаем на выставку Бориса Григорьева в Музей Фаберже в парадной паре от Dries Van Noten (с винтажным клатчем-яйцом наперевес). Плюс не забываем говорить «гамарджоба» барбикору и держим в обувном шкафу тапули Homies из розового винтажного денима.
Подиумная замена лоферам — броги и слипоны (проверено Prada). В мужском сегменте ищем iconic-вариант у Bottega Veneta и Boggi Milano, плюс раздаем аристократический будуаркор в мермейдкорных слипонах-осьминогах RxB shoes (для пущего комфортшика сделаны из натуральной кожи по мотивам работ петербургского художника Кирилла Овчинникова).
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