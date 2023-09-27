Одним глазом следим за модным парадом в Париже, другим — за успехами локальных марок: собрали главные мастхэвы российских брендов, на низком старте готовых покорять мировое фэшн-пространство!
SAMB
Рок-звезда российского стайлинга Ксюша Смо открыла предзаказ на новый дроп SAMB — с y2k купальниками-гайками (для незапланированного осеннего вояжа на море), майками-муравьями (подозреваем Diesel в копипасте) и лифами-сердцами. Первыми айтемы примерили модели Слава Порожный, Настя Гончар и Даша Шевик — и, само собой, Настя Ивлеева (в водах Амальфи — после просмотра новой Prada в Милане) и восходящая панк-дива Лилу.
GATE31 X УНИВЕРМАГ
GATE31 вместе с концепт-стором УНИВЕРМАГ проверяет на прочность офискорные вещи в тревел-условиях: превращает рабочий шоппер в трансформер-подушку, практикует double bagging при помощи чехла для телефона на шею (заодно пригодится для паспорта), плюс трансгрессирует между климатическими зонами (и муссонами) в кейпе-дождевике из плащевки (при необходимости становится сумкой) и съемном капюшоне с манишкой.
MISA bags
В новом релизе Misa bags объединяют дюнкор с сюрреализмом: подготовили замшевые тоуты оттенка песчаных пейзажей Дали, сумки Banana Rock с гранж-заклепками (изобретают космический паттерн "звездного неба") и багеты с плетеной ручкой-косой.
Poison Drop Lab
Poison Drop Lab расширяет горизонты и показывает первый коллаб с зарубежным дизайнером — да какой! На маркетплейсе появились работы американской художницы Марселы Лопез, которая вручную создает ироничные кидкорные украшения (в духе скульптур Урса Фишера и крокодилов Cartier) из смолы соевого дерева при помощи 3D принтера. Получились серьги-орхидеи в неоновую крапинку, кольцо-кролик и подвески-сердце (из тайной комнаты Кунсткамеры).
Blizhe
Осеннему офискору бельевые мастера Blizhe противопоставляют slow life. Замедляемся по примеру фотографов Никиты Лукьянова и Насти Лисицыной, которые сняли в Грузии медитативный кампейн (в мыслях о горной флоре и лошадях), захватив из шоурума бренда алые и угольные боди, кроп-топы и шорты. Ближе к телу — бельевой комплект Double V из эластичного кружева (для внутренней Евы Грин из "Мечтателей").
Avgvst Garage
Кольцо-гусеница, тринкет-утенок и бабочка с ирокезом (бунт выходного дня): Avgvst в коллаборации с ювелиром Александром Карпинским сваял из пластилина (в лучших традициях Джонатана Андерсона) ироничные фигурки, а затем отлил украшения из серебра с позолотой. Для сохранения "пластилинового" амбьянса все пуссеты и кольца не полируются и не покрываются родием - плюс продаются в коробке с пластилином (по примеру приглашений на сентябрьский показ JW Anderson).
MRФS x DVKB
Больше гедонизма богам гедонизма: спецы по самым уютным пододеяльникам и подушкам MRФS в дуэте с керамистами «Дома высокой культуры быта» (DVKB) создали посуду для завтраков и ночных перекусов в кровати. Получились клетчатые пиалы и полосатые чашки — пригодятся для острого приступа мыслей о Римской империи (и желания поесть лежа).
Befree
Befree выпустил на волю дизайн-талант Ирины Горбачевой: в коллаборации с актрисой масс-маркет сшил дроп одежды для всех девушек выше 180 см. «Для меня это первый опыт совместной работы с брендом одежды, первая коллекция. С детства во мне сидит маленький дизайнер — я всегда что-то подшивала, кромсала одежду, совмещала эклектичные вещи», — комментирует Горбачева свой выход на новый фэшн-уровень. Фэшн-tall-комьюнити примерило оранжевые свитеры, костюмные жилеты и стейтмент-пиджаки в модернистских интерьерах ЗИЛа — весь кампейн-бенефис задокументировала на камеру глава Befree Co:Create и режиссер Лима Липа.
ANTIGA
Большой петербургский фэшн-релиз — открытие флагмана бренда деловой базы ANTIGA (открыли модель Анастасию Россолович до того, как та открыла показ Gucci Сабато де Сарно) на Литейном: теперь все полосатые рубашки и белоснежные лонгсливы собраны в ТРЦ «Галерея» — там же на зиму припасены теплые кэмел-пальто ниже колена (в лучших подиумных традициях) и прямолинейные шерстяные брюки (на случай важных переговоров).
RADICAL CHIC
Картины на стыке творчества нейросетей и палитры Альфонса Мухи — все на шелковых платках из новой коллекции Radical Chic, объединяющей наивкор и сказочный анимализм (кто ты сегодня: ромкорный пес, астрономический овен или снегирь в полете?). Носим вместо вязаного чепчика на манер косынки Dolce & Gabbane либо следуем советам Ushatava, превращая платок в юбку с разрезом (остромодная мидакси!).
Love Republic
Громкий (и самый логичный) релиз Love Republic: марка запустила бельевое направление (Victoria's Secret у нас дома). В ассортименте — бесшовные модели из микрофибры плюс полупрозрачные кружевные комплекты. По стайлинг-примеру Екатерины Мухиной все айтемы названы в честь супермоделей эпохи: Линды, Беллы, Диджи, Кендалл и Эшли.
Комментарии (0)