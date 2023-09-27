Кольцо-гусеница, тринкет-утенок и бабочка с ирокезом (бунт выходного дня): Avgvst в коллаборации с ювелиром Александром Карпинским сваял из пластилина (в лучших традициях Джонатана Андерсона) ироничные фигурки, а затем отлил украшения из серебра с позолотой. Для сохранения "пластилинового" амбьянса все пуссеты и кольца не полируются и не покрываются родием - плюс продаются в коробке с пластилином (по примеру приглашений на сентябрьский показ JW Anderson).