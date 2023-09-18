Как Lime угостил кофе всех фэшн-гиков Москвы?

Мастер-класс встрече бархатного сезона от Lime: берем ретро-ситроен с кофемашиной и колесим по городу выходные напролет.
Lime приобрел и отреставрировал Citroën 1969 года, превратив его в современный трак в фирменных черно-белых оттенках (авто-апгрейд сезона). Затем вооружился кофемашиной бариста All Day (для лучших фильтров) и открыл кофейню на колесах в декорациях Сити, Депо и Хлебозавода. Помимо puer cola и капучино, в арсенале фургона нашлось место для кексов, брендированных стаканчиков и мерча (порадовать не только кофейных, но и фэшн-нерд ) — футболки с надписью Fueled with fashion и бейсболки с эффектом потертости.
Так прошли три сета выходных осени — 17 сентября кофе-трак (по примеру фургона Balmain) исчез с городских радаров, пообещав вновь угостить и приодеть в обозримом будущем (верим, что на этот раз уже в Петербурге).
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