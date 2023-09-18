Как Lime угостил кофе всех фэшн-гиков Москвы?

Lime приобрел и отреставрировал Citroën 1969 года, превратив его в современный трак в фирменных черно-белых оттенках (авто-апгрейд сезона). Затем вооружился кофемашиной бариста All Day (для лучших фильтров) и открыл кофейню на колесах в декорациях Сити, Депо и Хлебозавода. Помимо puer cola и капучино, в арсенале фургона нашлось место для кексов, брендированных стаканчиков и мерча (порадовать не только кофейных, но и фэшн-нерд ) — футболки с надписью Fueled with fashion и бейсболки с эффектом потертости.