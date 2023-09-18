18+
  • Мода
  • Вещи
  • News
Вещи

Как Lime угостил кофе всех фэшн-гиков Москвы?

Поделиться:

Мастер-класс встрече бархатного сезона от Lime: берем ретро-ситроен с кофемашиной и колесим по городу выходные напролет

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Lime приобрел и отреставрировал Citroën 1969 года, превратив его в современный трак в фирменных черно-белых оттенках (авто-апгрейд сезона). Затем вооружился кофемашиной бариста All Day (для лучших фильтров) и открыл кофейню на колесах в декорациях Сити, Депо и Хлебозавода. Помимо puer cola и капучино, в арсенале фургона нашлось место для кексов, брендированных стаканчиков и мерча (порадовать не только кофейных, но и фэшн-нерд ) — футболки с надписью Fueled with fashion и бейсболки с эффектом потертости. 

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Так прошли три сета выходных осени — 17 сентября кофе-трак (по примеру фургона Balmain) исчез с городских радаров, пообещав вновь угостить и приодеть в обозримом будущем (верим, что на этот раз уже в Петербурге).

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: