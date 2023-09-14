Кольцо-незабудка, шуба-волк и пуховик-подсолнух: наш пятничный фэшн-дайджест

Вам тоут-смайлик, сапоги шерифа из Небраски или плащ-бушлат с пушистым лео принтом на подкладе?
Ola Ola
Фаундер Ola Ola Оля Гинзбург выкладывает карты на стол: лицом осеннего лукбука с кабачками-петуниями стала лондонско-петербургская художница (с чувашской душой) Полина Осипова. Туториал по поддержанию летнего тонуса в холода — плащ-подсолнух и алое пальто в комбинации с розами-палаццо.
White Lines x F.F.C.
Платки — мастхэв сезона (проверено Saint Laurent и Nensi Dojaka, а в родных широтах — Ushatava). По такому поводу художники Надя Казковцева, Борис Чайка, Михаил Курганов и Олеся Гонсеровская подготовили коллаб на стыке совриска и дизайна — арт-платки, в которых можно разглядеть отсылки к палитре Борисова-Мусатова, авангарду и психоделике с танцевальной лихорадкой (и фирменному диско шару). Продаются в соцсетях галереи White Lines и творческого объединения Forced Fun Community, а также на выставке в Палатах с 14 по 17 cентября.
ул.Шамшева, 11
Chapurin
Игорь Чапурин возвращается к классике (и радует коллективного внутреннего ребенка) — в коллекции вещей со Смешариками. Мастхэв — пальто, украшенное polka dot россыпью из Крошей, Копатычей, Нюшей и Пин-Пинов, а главный акцентный кэжуал-трюк — контрастная полоска на лацкане рубашки. «На мультфильмах со Смешариками выросло целое поколение, и мы создали одежду для тех, кто повзрослел, но сохранил в себе частичку детства».
Love Republic
В новом премиум-дропе спец по корсетам и бодиконам Love Republic выдает свой рецепт power-dressing лука: кожа, классический тейлоринг и total black. Итог — приталенное шерстяное пальто в пол (по заветам Alexander McQueen), шуба из натуральной шерсти, а также велюровое платье с открытой спиной (в дуэте с бархатными ботфортами) и воздушная шелковая блуза (в дань тренду на прозрачность).
CNS
Лунный принт Марин Серр — out, улыбчивый емодзи паттерн — in. В коллекции Rolling Vibes бренд аксессуаров CNS показывает свою версию тоута со смайл-принтом (выполнен при помощи многослойной технологии печати rubber touch). Носим на согнутом локте и не забываем улыбаться до ушей (как модели Collina Strada).
Moonswoon
Каменный цветок Moonswoon — это незабудка из горного хрусталя в кольцах, моносерьгах и подвесках. Отправной точкой для создания украшения стали цветы (двулистники Грея), которые становятся прозрачными от росы, а далее за дело взялся камнерез Moonswoon — получилась песнь льда и горного хрусталя на екатеринбургский лад.
SASHAVERSE
Стейтмент-пальто, шуба-волк, вельветовые костюмные двойки и километровые плащи — краткий пересказ новой осенней коллекции Александра Терехова для Sashaverse. Фэшн в деталях: непромокаемый плащ-бушлат подбит эко-мехом с леопардовым принтом (с виду и не скажешь). Плюс дубленки различных оттенков помогают мимикрировать под обстоятельства: затеряться в толпе серой мышкой (по примеру стилиста Ромы Крихели) либо добавить рыжих красок в стиле 1970-х.
Ekonika x YuliaWave
Полусапоги Ekonika x YuliaWave, 26 990 руб.
Бохо-ковбойский релиз Ekonika x YuliaWave — итог диджитал-показа коллаборации брендов, собравшего на Artplay всех российских фэшн-див (в лице Екатерины Мухиной, Ксении Соловьевой, Даши Золотухиной и Ксении Шипиловой). По их следам примеряем черные сапоги шерифа, замшевые ранчо-казаки с искрометной вестерн-набивкой No Risk No Story.
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