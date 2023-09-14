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Кольцо-незабудка, шуба-волк и пуховик-подсолнух: наш пятничный фэшн-дайджест

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Вам тоут-смайлик, сапоги шерифа из Небраски или плащ-бушлат с пушистым лео принтом на подкладе? 

Ola Ola

Архивы пресс-служб

Пальто Ola Ola, 57 700 руб., брюки Ola Ola, 18 700 руб.

Архивы пресс-служб

Плащ Ola Ola, 37 400 руб.

Архивы пресс-служб

Пуховик Ola Ola, 63 800 руб.

Фаундер Ola Ola Оля Гинзбург выкладывает карты на стол: лицом осеннего лукбука с кабачками-петуниями стала лондонско-петербургская художница (с чувашской душой) Полина Осипова. Туториал по поддержанию летнего тонуса в холода — плащ-подсолнух и алое пальто в комбинации с розами-палаццо.

White Lines x F.F.C.

Архивы пресс-служб

White Lines x F.F.C.

Архивы пресс-служб

White Lines x F.F.C.

Архивы пресс-служб

White Lines x F.F.C.

Платки — мастхэв сезона (проверено Saint Laurent и Nensi Dojaka, а в родных широтах — Ushatava). По такому поводу художники Надя Казковцева, Борис Чайка, Михаил Курганов и Олеся Гонсеровская подготовили коллаб на стыке совриска и дизайна — арт-платки, в которых можно разглядеть отсылки к палитре Борисова-Мусатова, авангарду и психоделике с танцевальной лихорадкой (и фирменному диско шару). Продаются в соцсетях галереи White Lines и творческого объединения Forced Fun Community, а также на выставке в Палатах с 14 по 17 cентября.

ул.Шамшева, 11

Chapurin

Архивы пресс-служб

Юбка Chapurin, 13 200 руб.

Архивы пресс-служб

Плащ Chapurin, Lamoda, 29 730 руб.

Архивы пресс-служб

Рубашка Chapurin, 22 000 руб.

Игорь Чапурин возвращается к классике (и радует коллективного внутреннего ребенка) — в коллекции вещей со Смешариками. Мастхэв —  пальто, украшенное polka dot россыпью из Крошей, Копатычей, Нюшей и Пин-Пинов, а главный акцентный кэжуал-трюк — контрастная полоска на лацкане рубашки. «На мультфильмах со Смешариками выросло целое поколение, и мы создали одежду для тех, кто повзрослел, но сохранил в себе частичку детства».

Love Republic

Архивы пресс-служб

Пальто Love Republic, 19 999 руб.

Архивы пресс-служб

Жакет Love Republic, 12 999 руб., брюки Love Republic, 6 999 руб.

Архивы пресс-служб

Платье Love Republic, 8 999 руб.

В новом премиум-дропе спец по корсетам и бодиконам Love Republic выдает свой рецепт power-dressing лука: кожа, классический тейлоринг и total black. Итог — приталенное шерстяное пальто в пол (по заветам Alexander McQueen), шуба из натуральной шерсти, а также велюровое платье с открытой спиной (в дуэте с бархатными ботфортами) и воздушная шелковая блуза (в дань тренду на прозрачность).

CNS

Архивы пресс-служб

Сумка CNS Smile, 23 900 руб.

Лунный принт Марин Серр — out, улыбчивый емодзи паттерн — in. В коллекции Rolling Vibes бренд аксессуаров CNS показывает свою версию тоута со смайл-принтом (выполнен при помощи многослойной технологии печати rubber touch). Носим на согнутом локте и не забываем улыбаться до ушей (как модели Collina Strada).

Moonswoon

Архивы пресс-служб

Кольцо Moonswoon, 14 900 руб.

Архивы пресс-служб

Колье Moonswoon, 12 300 руб.

Архивы пресс-служб

Кольцо Moonswoon, 14 900 руб.

Каменный цветок Moonswoon — это незабудка из горного хрусталя в кольцах, моносерьгах и подвесках. Отправной точкой для создания украшения стали цветы (двулистники Грея), которые становятся прозрачными от росы, а далее за дело взялся камнерез Moonswoon — получилась песнь льда и горного хрусталя на екатеринбургский лад. 

SASHAVERSE

Архивы пресс-служб

Пальто SASHAVERSE, 205 000 руб.

Архивы пресс-служб

Пиджак SASHAVERSE, 125 000 руб.

Стейтмент-пальто, шуба-волк, вельветовые костюмные двойки и километровые плащи — краткий пересказ новой осенней коллекции Александра Терехова для Sashaverse. Фэшн в деталях: непромокаемый плащ-бушлат подбит эко-мехом с леопардовым принтом (с виду и не скажешь). Плюс дубленки различных оттенков помогают мимикрировать под обстоятельства: затеряться в толпе серой мышкой (по примеру стилиста Ромы Крихели) либо добавить рыжих красок в стиле 1970-х.

Ekonika x YuliaWave

Архивы пресс-служб

Сапоги Ekonika x YuliaWave, 37 990 руб.

Архивы пресс-служб

Полусапоги Ekonika x YuliaWave, 26 990 руб.

Архивы пресс-служб

Сапоги Ekonika x YuliaWave, 37 990 руб.

Бохо-ковбойский релиз Ekonika x YuliaWave — итог диджитал-показа коллаборации брендов, собравшего на Artplay всех российских фэшн-див (в лице Екатерины Мухиной, Ксении Соловьевой, Даши Золотухиной и Ксении Шипиловой). По их следам примеряем черные сапоги шерифа, замшевые ранчо-казаки с искрометной вестерн-набивкой No Risk No Story. 

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