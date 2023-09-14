Кольцо-незабудка, шуба-волк и пуховик-подсолнух: наш пятничный фэшн-дайджест

Платки — мастхэв сезона (проверено Saint Laurent и Nensi Dojaka, а в родных широтах — Ushatava). По такому поводу художники Надя Казковцева, Борис Чайка, Михаил Курганов и Олеся Гонсеровская подготовили коллаб на стыке совриска и дизайна — арт-платки, в которых можно разглядеть отсылки к палитре Борисова-Мусатова, авангарду и психоделике с танцевальной лихорадкой (и фирменному диско шару). Продаются в соцсетях галереи White Lines и творческого объединения Forced Fun Community, а также на выставке в Палатах с 14 по 17 cентября.

ул.Шамшева, 11