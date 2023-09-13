Скрепки, лак и сумки в крапинку: фэшн-мастхэвы сентября

Офискор, power dressing и тихая роскошь: этой осенью берем пример с героев «Наследников» и носим кашемировые свитеры Colombo и тренчи винного оттенка Diego M.
Colombo
Косплеим Шивон Рой с брендом Colombo в ДЛТ. Главные виртуозы хитросплетенного кашемира — итальянские артизаны Colombo. Их иконический жакет Kate, переходящий из коллекции в коллекцию, — учебник по кашемировой истории и приталенный символ тихой роскоши (такой впору главной героине «Наследников»). В осенне-зимней коллекции Kate переизобретен в kid cashmere — подшерстке козлят-годовасиков. Цветовая гамма коллекции навеяна то ли осенними пейзажами альпийской Вальсезии (малая родина бренда), то ли цветовым пророчеством WGSN на год вперед: не будет ничего актуальнее амарантового, переходящего в абрикосовый (как на окрашенном вручную аранском свитере марки), а также всех оттенков серого (настоящий петербуржец различает их около пятидесяти).
Principe di Bologna
Красный лак — миктротренд сезона (вспоминаем тренч Prada, юбку Christopher Kane и ботфорты David Koma с весенних показов). Увесистые лаковые Mary Jane оттенка спелой клюквы из новой коллекции Principe di Bologna будем носить в комплекте с мини на наши лучшие свидания — например, в новый Cast на «Ленфильме» (ваш панчлайн: а ты точно продюсер?).
Avgvst Garage
Главная ювелирная (а также культурная и даже немного духовная) скрепа сезона — первый проект платформы для сотворчества Avgvst Garage. Для коллаба выбрали петербургский Liars Collective (конвертирующий арт и графический дизайн в свитшоты и кардиганы). Серебряные моносерьга-скрепка и канцелярский тринкет, которые вместо сухого утилитарного дизайна вдруг обретают органические свойства и как будто поживший, но все еще бодрый вид (прямо как наш). Фаундер LC Антон Горбунов говорит так: «Дизайнер пытается подражать природе, мимикрирует под ее законы и приемы. Объект, который вы видите — попытка дизайнера стать природой». Скрепки (и дизайнеры) — не то, чем кажутся.
DIEGO M
Плащ DIEGO M
Как выбрать тренч, чтобы не выглядеть бежевым общим местом? У DIEGO M нашелся актуальный вариант винного оттенка (как на показах Hermes и Isabel Marant) из струящейся шерсти (демонстрируем мягкую силу), с отлетной кокеткой (мало ли что). Силуэт — умеренный оверсайз с уклоном в power dressing: точеный, а не мешковатый: не плащ, а идеальная униформа для противостояния бежевому тренч-безумию.
ТРЦ «Галерея», Лиговский пр. , 30А
Tara Jarmon
Бомбер Tara Jarmon
В Tara Jarmon перерабатывают и миксуют главные тренды так, чтобы на выходе получался добротный парижский шик (за который отдельное спасибо мадемуазель Шанель и месье Сен-Лорану). Если бомбер, то из шерсти лаймового оттенка с мини в тон, если актуальный космический металлик, то с шелковой блузой, увенчанной акцентным бантом, а лукбук марки — готовая методичка о том, как выглядеть, будто вы всю жизнь идете вдоль канала Сен-Мартен (а не Грибоедова).
Большой пр. П. С. , 57/1
Geox
Лоферы Geox Vilde
Офискор комфорт-класса в Geox. Спешим на работу, чтобы каждый (будний) день праздновать офискор. Шуршим бумагами, листьями и ковровым покрытием в замшевых пыльно-бежевых (в тон гранитным набережным) или черных лоферах Vilde из новой коллекции Geox. Будем носить их с брючными костюмами с отливом и контрастными носками, как на показе Undercover, и с мини-юбками карамельных оттенков, как на показе Loewe.
ТРЦ «Галерея», Лиговский пр. , 30А
Furla
Сумка Furla Genesi
Кратко о геометрических колорблок-сумках Furla нового сезона: Джозеф Альберс (а то и Марк Ротко), который всегда под рукой. Будем сочетать модель Genesi в осиной гамме с черным кожаным готкором (как Ирина Шейк в рекламной кампании) и брать с собой на важные вернисажи (чтоб было понятно, кто тут главный экспонат).
ТРЦ «Галерея», Лиговский пр. , 30А
Homies
Homies объединились с дизайнером Амирани (Амиком) Мгеладзе (нежным кастомизатором, автором вышитых васильков и ситцевых скелетов на старых худи марок вроде Nike или Champion) и выпустили лоферы из отживших джинсов, залатанных винтажным кружевом. Пара создана в единственном, но повторимом экземпляре: доступна к заказу во всех размерах в коричневом (цветной деним алерт) и розовом (ретро-барбикор) оттенках. А еще у них вышли отельные тапки из кожи, чтобы прямо с завтрака спонтанно уйти в (иногородний) горизонт.
House of Leo
Бодрый брайдалкор шагает по стране (и остальному миру), и фигура жениха в классическом смокинге безнадежно устарела: в House of Leo решили апдейтить запылившийся образ и сшили мужскую свадебную коллекцию. Здесь есть льняные тройки для свадьбы на природе (с секретными вышивками и шелковыми бутоньерками), сияющая пайетками классика для свадьбы-вечеринки, летящие халаты и белоснежные двойки для раннего утра и даже шелковый костюм оттенка стали (чтоб ваши чувства не заржавели) с отливом.
Eleganzza
Фэшн-дриппинг сезона — сумки, одежда и аксессуары из капсулы Sparks с художественными брызгами (привет, Джексон Поллок!) марки Eleganzza. Дайте две: хотим носить абрикосовую и лазурную дуэтом (главный осенний стайлинг-трюк — доказано Alaia и Bottega Veneta).
Beba Kids
Твидкор: этому ребенку в Beba Kids не в школу, а сразу в «Лахта-центр». Приучаем ребенка к твидовым костюмам с пеленок: пусть репетирует идеальный офискор и топ-менеджерские амбиции. Самый правильный нашелся у марки c двадцатилетним стажем Noble People: в молочном и актуальном сером оттенках, с юбкой плиссе (теннискор!) и золотыми пуговицами (привет, Коко!). Предлагаем мэтчить такой с носками и сандалиями (нечего стесняться своего возраста по свидетельству о рождении) и маминой шляпой-канотье.
Junion
Еще один бейби-мастхэв — вещи из линейки Junion Creative от бренда Junion (главный по детскому творчеству и экспериментам на Яндекс.Маркете). План следующий: развиваем креативную железу (плюс мелкую моторику) при помощи наборов для лепки, с картинами по номерам рисуем на манер фовистов (и двигаем с пьедестала Дерена и Вламинка), а силами беспроводной 3D-ручки создаем объемные фигуры-брелоки (с пеленок пробуем себя в роли фэшн-фаундера).
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