Скрепки, лак и сумки в крапинку: фэшн-мастхэвы сентября

Главная ювелирная (а также культурная и даже немного духовная) скрепа сезона — первый проект платформы для сотворчества Avgvst Garage. Для коллаба выбрали петербургский Liars Collective (конвертирующий арт и графический дизайн в свитшоты и кардиганы). Серебряные моносерьга-скрепка и канцелярский тринкет, которые вместо сухого утилитарного дизайна вдруг обретают органические свойства и как будто поживший, но все еще бодрый вид (прямо как наш). Фаундер LC Антон Горбунов говорит так: «Дизайнер пытается подражать природе, мимикрирует под ее законы и приемы. Объект, который вы видите — попытка дизайнера стать природой». Скрепки (и дизайнеры) — не то, чем кажутся.