18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Новинки и мастхэвы недели в пятничном фэшн-дайджесте

Поделиться:

Ритейл-премьера сезона, путешествие на Камчатку и catwalk на несуществующем показе — собрали и разложили по полочкам все фэшн-впечатления недели.

IDOL 

Архивы пресс-служб

Платье IDOL, 19 990 руб.

Архивы пресс-служб

Брюки IDOL, 12 990 руб.

Архивы пресс-служб

Джемпер IDOL, 16 990 руб.

Главный старт сезона — премиум-бренд IDOL от фэшн-гиганта Melon Fashion Group. Хиты ассортиментной матрицы — модели из шерсти мериноса и басолана, а также плотный деним, кашемир и натуральная кожа ручной работы (Massimo Dutti и COS у нас дома). Первыми вещи примерили Светлана Ходченкова и Дмитрий Нагиев — их примеру можно последовать на сайте IDOL и платформе Lamoda. 

Arny Praht 

Архивы пресс-служб

Any Praht, 8 900 руб.

Архивы пресс-служб

Arny Praht, 7 400 руб.

Архивы пресс-служб

Arny Praht, 8 900 руб.

Arny Praht бегут впереди недель моды — к сегодняшнему старту показов в Нью-Йорке сняли кампейн в формате несуществующего шоу. В первых рядах — команда Arny Praht и верные друзья бренда, в главных ролях — каркасная Tetris с флером Bottega Cassette, шопперы Post из графитового денима и ридикюль-сердце Crush. По наводке бренда сочетаем сумки с плечистыми футболками, психоделичными платьями и броднями на шпильке. 

GATE31

Архивы пресс-служб

Пальто GATE31, 34 890 руб.

Архивы пресс-служб

Бомбер GATE31, 16 490 руб.

Архивы пресс-служб

Куртка GATE31, 16 290 руб.

У эталонных петербургских минималистов GATE31 — новый дроп верхней одежды (а также листиков и веточек). Подпоясываем шнурком шерстяное двубортное пальто (спасибо за стайлинг-трюк The Row), сочетаем оверсайз-бомбер с киттен хиллз, а заодно экспериментируем с многослойным офискором — вот краткий пересказ камышового fall-лукбука GATE31.

Coccinelle 

Архивы пресс-служб

Coccinelle FW'23

Архивы пресс-служб

Coccinelle FW'23

Архивы пресс-служб

Coccinelle FW'23

Креативный тамдем Джампаоло Сгура и Анны Делло Руссо берет на вооружение подиумные приемы: носим мини-хобо исключительно на согнутом локте (вдогонку за Эммой Коррин и Сашей Марченко). Еще один тренд во плоти — накладные карманы (достойная альтернатива double bagging). 

Imakebags

Архивы пресс-служб

Imakebags, 14 000 руб.

Архивы пресс-служб

Imakebags, 10 850 руб.

9 сентября — клиентский день у авторов культовых лапок-ключниц и сумок-плетенок Seva — Imakebags. Со скидками от от 50 до 70% отдают замшевые шопперы, красные сумки-книжки (в память о tomato girl summer) и полукруглые хобо. Маленький, но приятный бонус: гостей шоурума ждет дружеская скидка 10% на линейку Seva и лапки Pattissoncha (которые не участвуют в гранд-распродаже). 

Ковенский переулок 12В, бар Утопист

Subbota Label

Архивы пресс-служб

Рубашка Subbota Label, 16 100 руб.

Архивы пресс-служб

Галстук Subbota Label, 4 500 руб.

Архивы пресс-служб

Жакет Subbota Label, 33 500 руб.

Геометрия, архитектура и комфортшик — вот главные ингредиенты первого осеннего дропа Subbota Label. Все внимание на детали: визитка классического жакета — глазковые петли, а главная деталь офискорного лука — черный-черный галстук. Плюс марка предлагает макси как альтернативу брюкам — комбинируем с фланелевой рубашкой в офис, а на чинный ужин в Nomad — в полупрозрачном лонгсливе из мягкой шерсти.

Vatnique

Архивы пресс-служб

Vatnique, 15 000 руб.

Архивы пресс-служб

Vatnique, 15 000 руб.

Команда Vatnique показала свою версию легендарного заячьего тулупчика: получилась стеганая жилетка-тужурка из японского технологичного меха. Бонус: утеплитель Isosoft (морозы нипочем), глубокий капюшон и две пары карманов для свободных рук без сумок. 

Sela

Архивы пресс-служб

Куртка Sela, 4 999 руб.

Архивы пресс-служб

Куртка Sela, 4 999 руб.

Архивы пресс-служб

Куртка Sela, 4 999 руб.

Sela продолжает путешествовать по России и выдает свой туториал по отдыху на Камчатке. Покоряем вулканы в вязаных джемперах, а в окружении валунов пробуем себя в амплуа Сизифа (или Пенелопы Крус в «Главной роли»). Все двусторонние флисовые куртки и фланелевые рубашки забираем домой (вместе с отпускными впечатлениями).

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: