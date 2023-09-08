Новинки и мастхэвы недели в пятничном фэшн-дайджесте

Ритейл-премьера сезона, путешествие на Камчатку и catwalk на несуществующем показе — собрали и разложили по полочкам все фэшн-впечатления недели.
IDOL
Главный старт сезона — премиум-бренд IDOL от фэшн-гиганта Melon Fashion Group. Хиты ассортиментной матрицы — модели из шерсти мериноса и басолана, а также плотный деним, кашемир и натуральная кожа ручной работы (Massimo Dutti и COS у нас дома). Первыми вещи примерили Светлана Ходченкова и Дмитрий Нагиев — их примеру можно последовать на сайте IDOL и платформе Lamoda.
Arny Praht
Arny Praht бегут впереди недель моды — к сегодняшнему старту показов в Нью-Йорке сняли кампейн в формате несуществующего шоу. В первых рядах — команда Arny Praht и верные друзья бренда, в главных ролях — каркасная Tetris с флером Bottega Cassette, шопперы Post из графитового денима и ридикюль-сердце Crush. По наводке бренда сочетаем сумки с плечистыми футболками, психоделичными платьями и броднями на шпильке.
GATE31
У эталонных петербургских минималистов GATE31 — новый дроп верхней одежды (а также листиков и веточек). Подпоясываем шнурком шерстяное двубортное пальто (спасибо за стайлинг-трюк The Row), сочетаем оверсайз-бомбер с киттен хиллз, а заодно экспериментируем с многослойным офискором — вот краткий пересказ камышового fall-лукбука GATE31.
Coccinelle
Креативный тамдем Джампаоло Сгура и Анны Делло Руссо берет на вооружение подиумные приемы: носим мини-хобо исключительно на согнутом локте (вдогонку за Эммой Коррин и Сашей Марченко). Еще один тренд во плоти — накладные карманы (достойная альтернатива double bagging).
Imakebags
9 сентября — клиентский день у авторов культовых лапок-ключниц и сумок-плетенок Seva — Imakebags. Со скидками от от 50 до 70% отдают замшевые шопперы, красные сумки-книжки (в память о tomato girl summer) и полукруглые хобо. Маленький, но приятный бонус: гостей шоурума ждет дружеская скидка 10% на линейку Seva и лапки Pattissoncha (которые не участвуют в гранд-распродаже).
Ковенский переулок 12В, бар Утопист
Subbota Label
Геометрия, архитектура и комфортшик — вот главные ингредиенты первого осеннего дропа Subbota Label. Все внимание на детали: визитка классического жакета — глазковые петли, а главная деталь офискорного лука — черный-черный галстук. Плюс марка предлагает макси как альтернативу брюкам — комбинируем с фланелевой рубашкой в офис, а на чинный ужин в Nomad — в полупрозрачном лонгсливе из мягкой шерсти.
Vatnique
Команда Vatnique показала свою версию легендарного заячьего тулупчика: получилась стеганая жилетка-тужурка из японского технологичного меха. Бонус: утеплитель Isosoft (морозы нипочем), глубокий капюшон и две пары карманов для свободных рук без сумок.
Sela
Sela продолжает путешествовать по России и выдает свой туториал по отдыху на Камчатке. Покоряем вулканы в вязаных джемперах, а в окружении валунов пробуем себя в амплуа Сизифа (или Пенелопы Крус в «Главной роли»). Все двусторонние флисовые куртки и фланелевые рубашки забираем домой (вместе с отпускными впечатлениями).
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