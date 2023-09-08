Новинки и мастхэвы недели в пятничном фэшн-дайджесте

9 сентября — клиентский день у авторов культовых лапок-ключниц и сумок-плетенок Seva — Imakebags. Со скидками от от 50 до 70% отдают замшевые шопперы, красные сумки-книжки (в память о tomato girl summer) и полукруглые хобо. Маленький, но приятный бонус: гостей шоурума ждет дружеская скидка 10% на линейку Seva и лапки Pattissoncha (которые не участвуют в гранд-распродаже).

Ковенский переулок 12В, бар Утопист