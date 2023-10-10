Панк-деним, рюши и пайетки: фэшн-мастхэвы сезона

Тренды растут, как грибы: модный отдел «Собака.ru» собрал урожай всего самого классного и актуального из того, что приедет в мультибренды Петербурга: только сияющие, плечистое, джинсовое, красное, лаковое, тихое и роскошное.
Кенгуру
Новые супербренды
Преображенный Гленном Мартенсом DIESEL —уже подъехали кардиганы, притворяющиеся джинсовыми куртками, космический меховой жилет и знаменитые сумки 1DR (мечта всех девочек-тинейджеров и их мам). Еще добавится бренд MO5CH1NO JEANS — комбинезоны-робы, потертые жизнью платья и даже сапоги из денима в ассортименте.
Тренд: тотал деним
Самый горячий прием сезона: мэтчить деним с денимом. А его много не бывает: тренд пройдет, но джинсы не выйдут из моды никогда (а бюстье со стразами SELF-PORTRAIT однажды украсит витрину ресейл-платформы).
Лучшая коллекция сезона
SELF-PORTRAIT: лондонскому бренду малайзийского дизайнера с дипломом St. Martins Хана Чонга всего 10 лет, а успехов как у большого (Бейонсе берет несколько комплектов в тур, а Джиджи фотографируется для кампейна у себя дома). Осенью нас ждут: самый нарядный деним, веселые костюмы из фальштвида и пайетки по любому поводу.
Маст-хэв: пайетки
Блестки как на миниплатье-искре DOROTHEE SCHUMACHER, заряженном на самую веселую вечеринку сезона (где вы вместо дискошара).
Сделано в России
Марка FLASHIN': спорт со стразами, карго с корсетами и леопард с лаковой мини — нулевые на максималках.
Very
Power dressing
Новая волна амбициозного офискора 80-х: ее отчетливо видно в коллекциях SAINT LAURENT, GUCCI и PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI. Широкоплечие жакеты, юбки-карандаши и брюки oversize — строим гардероб и карьеру.
Лучшая коллекция
PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI — чистый сhic erotique. Лаковые ботфорты до самых бедер, маленькие черные платья с отложными воротничками, мех на голое тело — прямо «Hello, my name is Dita».
Тренд: панк-деним
Деним непобедим. Например, у BLUMARINE есть несколько тотал-луков из черной джинсы на стыке панка и Y2K, а двоящиеся брюки COPERNI — в вишлистах всех модниц.
Дайте две Coperni, Very
Новые супербренды
Датский бренд HELIOT EMIL — технологичный и минималистичный. Прославились вещами из ткани — жидкого металла с отливом и, конечно, показом с горящей моделью. NENSI DOJAKA — дизайнер из Лондона — в ответе за тренд на бельевую эстетику и все прозрачное, она уже несколько сезонов создает невесомые сексуальные платья для Зендеи и Беллы Хадид.
Сложная комбинация Nensi Dojaka, Very
Сделано в России
Бренд премиального трикотажа FREE AGE: в новой коллекции надо брать кашемировый бомбер, водолазки из тончайшего мериноса с шарфами и жакеты с имперскими мотивами.
8store
Главный тренд
Вещи с разрушающейся, изменяющейся фактурой, как подтверждение, что надо жить здесь и сейчас. За эту тенденцию отвечают два новых бренда: knitlubov — вязаный, наслаивающийся друг на друга авангард, это дело рук художницы Алены Петит и ее мамы Любови; Fandigolde — руинированные корсеты и рубашки-болеро из хлопка и коллекция из воздушных сборок в белом.
Лучшая коллекция сезона
Серия лонгсливов бренда COLOMEINYSH Насти Соломеиной из архивных тканей модных домов. Использовать как ироничный штрих к лаконичному образу или часть тотального безумия.
Новые супербренды
Украшения ETHNO — археологический дизайн, заглядывающий в глубины веков: будь то греческие монеты или средневековые ирландские кольца дружбы. Еще у нас завелся хулиганистый экобренд MANICURE VAMPIRE: топ-бабочка, кастомизированный пиджак, сверхсложные розовые джинсы.
Маст-хэв: рюши и рыбки
Сумки-рюши и сумки-рыбки из коллаборации TANZ MARKAB x DARIA URKINEEVA. Петербургский дизайнер Даша Уркинеева — мастер ручного окрашивания, у нее получаются фантастические галлюциногенные ткани.
SUBBOTA
Лучшая коллекция сезона
Любим всех наших резидентов-локалов одинаково сильно. Что касается международных брендов, мы в восторге от осенних коллекций KHAITE, PROENZA SCHOULER и PRADA.
Главные тренды: прозрачное и низкая талия
Классно, что тренд на прозрачность можно увести в разные стороны — собрать романтичный, секси или дерзкий лук. По цветам — красный и все оттенки шоколада (нет, не полнят). И важно: линия талии упала ниже некуда.
Костюм-узелок Say no more, SUBBOTA
Красный свет LYABAND, SUBBOTA
Новые супербренды
EVE & ESTHER: хардкор-шик во плоти с толикой рок-н-ролла и чистого искусства (говорим «да» авторским нашивкам и росписям по холсту костюмов-двоек). Еще одна большая фэшн-надежда — бренд ALINE. Фаундер Алина Нехай заставит полюбить стразы (дикий тренд, доказано Loewe и Balenciaga!) даже самых ярых противников сияния.
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