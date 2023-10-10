Панк-деним, рюши и пайетки: фэшн-мастхэвы сезона

Главный тренд

Вещи с разрушающейся, изменяющейся фактурой, как подтверждение, что надо жить здесь и сейчас. За эту тенденцию отвечают два новых бренда: knitlubov — ​вязаный, наслаивающийся друг на друга авангард, это дело рук художницы Алены Петит и ее мамы Любови; Fandigolde — ​руинированные корсеты и рубашки-­болеро из хлопка и коллекция из воздушных сборок в белом.