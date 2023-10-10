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Вещи

Панк-деним, рюши и пайетки: фэшн-мастхэвы сезона

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Тренды растут, как грибы: модный отдел «‎Собака.ru»‎ собрал урожай всего самого классного и актуального из того, что приедет в мультибренды Петербурга: только сияющие, плечистое, джинсовое, красное, лаковое, тихое и роскошное.

Кенгуру 

Новые супербренды

Преображенный Гленном Мартенсом DIESEL —уже подъехали кардиганы, притворяющиеся джинсовыми куртками, космический меховой жилет и знаменитые сумки 1DR (мечта всех девочек-­тинейджеров и их мам). Еще добавится бренд MO5CH1NO JEANS — комбинезоны-робы, потертые жизнью платья и даже сапоги из денима в ассортименте.

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Сумка Diesel, Кенгуру

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Жилет ламы-космонавна Diesel, Кенгуру, 48 000 руб.

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Полный деним MO5CH1NO, Кенгуру, 52 000 руб.

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Отрезная талия Diesel, Кенгуру, 48 000 руб.

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Лакоходы MSGM, Кенгуру, 82 000 руб.

Тренд: тотал деним

Самый горячий прием сезона: мэтчить деним с денимом. А его много не бывает: тренд пройдет, но джинсы не выйдут из моды никогда (а бюстье со стразами SELF-PORTRAIT однажды украсит витрину ресейл-платформы).

Архивы пресс-служб

Топ Self Portrait, Кенгуру, 36 000 руб.

Лучшая коллекция сезона

SELF-PORTRAIT: лондонскому бренду малайзийского дизайнера с дипломом St. Martins Хана Чонга всего 10 лет, а успехов как у большого (Бейонсе берет несколько комплектов в тур, а Джиджи фотографируется для кампейна у себя дома). Осенью нас ждут: самый нарядный деним, веселые костюмы из фальштвида и пайетки по любому поводу.

Архивы пресс-служб

Сумка бантиком Self-Portrait, Кенгуру, 56 000 руб.

Маст-хэв: пайетки

Блестки как на миниплатье-искре DOROTHEE SCHUMACHER, заряженном на самую веселую вечеринку сезона (где вы вместо дискошара).

Архивы пресс-служб

Свет-платье Dorothee Schumacher, Кенгуру, 67 000 руб.

Архивы пресс-служб

Царь-юбка Panicale, Кенгуру 

Сделано в России

Марка FLASHIN': спорт со стразами, карго с корсетами и леопард с лаковой мини — нулевые на максималках.

Архивы пресс-служб

Топ Flasin', Кенгуру, 18 999 руб.

Архивы пресс-служб

Футболка Flasin', Кенгуру, 16 999 руб.

Very

Power dressing

Новая волна амбициозного офискора 80-х: ее отчетливо видно в коллекциях SAINT LAURENT, GUCCI и PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI. Широкоплечие жакеты, юбки-карандаши и брюки oversize — строим гардероб и карьеру.

Архивы пресс-служб

Сумка-свайп Coperni, Very, 53 900 руб.

Архивы пресс-служб

Платье-букет Blumarine, Very, 96 200 руб.

Архивы пресс-служб

Космическое боди MM6 Maison Margiela, Very, 50 000 руб.

Архивы пресс-служб

Панк-рюши Blumarine, Very

Лучшая коллекция

PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI — ​чистый сhic erotique. Лаковые ботфорты до самых бедер, маленькие черные платья с отложными воротничками, мех на голое тело — прямо «Hello, my name is Dita».

Архивы пресс-служб

Ботфорты Philosophy di Lorenzo Serafini, Very, 32 800 руб.

Тренд: панк-деним

Деним непобедим. Например, у BLUMARINE есть несколько тотал-луков из черной джинсы на стыке панка и Y2K, а двоящиеся брюки COPERNI — в вишлистах всех модниц.

Архивы пресс-служб

Дайте две Coperni, Very

Новые супербренды

Датский бренд HELIOT EMIL — технологичный и минималистичный. Прославились вещами из ткани — жидкого металла с отливом и, конечно, показом с горящей моделью. NENSI DOJAKA — ​дизайнер из Лондона — в ответе за тренд на бельевую эстетику и все прозрачное, она уже несколько сезонов создает невесомые сексуальные платья для Зендеи и Беллы Хадид.

Архивы пресс-служб

Сложная комбинация Nensi Dojaka, Very

Сделано в России

Бренд премиального трикотажа FREE AGE: в новой коллекции надо брать кашемировый бомбер, водолазки из тончайшего мериноса с шарфами и жакеты с имперскими мотивами.

Архивы пресс-служб

Пуловер Free Age, Golden Line, 28 800 руб.

8store

Главный тренд

Вещи с разрушающейся, изменяющейся фактурой, как подтверждение, что надо жить здесь и сейчас. За эту тенденцию отвечают два новых бренда: knitlubov — ​вязаный, наслаивающийся друг на друга авангард, это дело рук художницы Алены Петит и ее мамы Любови; Fandigolde — ​руинированные корсеты и рубашки-­болеро из хлопка и коллекция из воздушных сборок в белом.

Архивы пресс-служб

Лук-портьера FANDIGOLDE, 8store, 24 000 руб.

Лучшая коллекция сезона

Серия лонгсливов бренда COLOMEINYSH Насти Соломеиной из архивных тканей модных домов. Использовать как ироничный штрих к лаконичному образу или часть тотального безумия.

Архивы пресс-служб

Лонгслив-перчатка COLOMEINYSH, 8store, 12 800 руб.

Новые супербренды

Украшения ETHNO — ​археологический дизайн, заглядывающий в глубины веков: будь то греческие монеты или средневековые ирландские кольца дружбы. Еще у нас завелся хулиганистый экобренд MANICURE VAMPIRE: ​топ-бабочка, кастомизированный пиджак, сверхсложные розовые джинсы.

Архивы пресс-служб

Панк-барбикор Manicure Vampire, 8store 

Архивы пресс-служб

Сердце - не камень Ethno, 8store, 8 900 руб.

Маст-хэв: рюши и рыбки

Сумки-рюши и сумки-­рыбки из коллаборации TANZ MARKAB x DARIA URKINEEVA. Петербургский дизайнер Даша Уркинеева — ​мастер ручного окрашивания, у нее получаются фантастические галлюциногенные ткани.

Архивы пресс-служб

Сумка-рюша Tanz Markab x Daria Urkineeva, 8store, 6 500 руб.

SUBBOTA 

Лучшая коллекция сезона

Любим всех наших резидентов-локалов одинаково сильно. Что касается международных брендов, мы в восторге от осенних коллекций KHAITE, PROENZA SCHOULER и PRADA.

Архивы пресс-служб

Пояс с карманами SUBBOTA LABEL, 9 500 руб.

Главные тренды: прозрачное и низкая талия

Классно, что тренд на прозрачность можно увести в разные стороны — ​собрать романтичный, секси или дерзкий лук. По цветам — ​красный и все оттенки шоколада (нет, не полнят). И важно: линия талии упала ниже некуда.

Архивы пресс-служб

Боди-вуаль OUTSIDA, SUBBOTA, 15 300 руб.

Архивы пресс-служб

Костюм-узелок Say no more, SUBBOTA 

Архивы пресс-служб

Красный свет LYABAND, SUBBOTA

Новые супербренды

EVE & ESTHER: хардкор-шик во плоти с толикой рок-н-ролла и чистого искусства (говорим «да» авторским нашивкам и росписям по холсту костюмов-двоек). Еще одна большая фэшн-надежда — бренд ALINE. Фаундер Алина Нехай заставит полюбить стразы (дикий тренд, доказано Loewe и Balenciaga!) даже самых ярых противников сияния.

Архивы пресс-служб

Платье-сияние ALINE, SUBBOTA, 110 000 руб.

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Материал из номера:
Сентябрь

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