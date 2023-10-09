Мидакси, металлик и вязаные уши: супер-тренды осени

Новые супербренды

В ДЛТ едут французские минималисты A. P. C. и Loulou Studio, датский техношик Heliot Emil. Еще к нам едет участник шорт-листа LVMH Prize 2018 года и победитель премии ANDAM Fashion Award 2022 года — карибский бренд Botter: помним их колье-машинки, жаброкроссовки и перчатки-аквариумы. Ждем появления бренда Del Core, основанного бывшим дизайнером Gucci Даниэлем Дель Кором (он называет собственный стиль mutant glamour!). У мужчин появится французский бренд Bluemarble с коллекцией про калифорнийскую скейт- и серф-культуру.