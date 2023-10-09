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Вещи

Мидакси, металлик и вязаные уши: супер-тренды осени

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Тренды растут, как грибы: модный отдел «‎Собака.ru»‎ собрал урожай всего самого классного и актуального из того, что приедет в мультибренды Петербурга: только сияющие, плечистое, джинсовое, красное, лаковое, тихое и роскошное.

ДЛТ

Мидакси — главный̌ тренд

Выбирая между миди и макси, фэшн-журналисты изобрели термин, обозначающий длину заметно ниже колена, но чуть выше щиколоток. Платья и юбки актуальной длины отыщутся у Jil Sander, Alberta Ferretti, Sea New York. Сочетать плиссированные мидакси и юбки-карандаши директор по стилю ЦУМа Юка Вижгородская советует с кардиганами и объемными трикотажными жакетами.

Архивы пресс-служб

Платье Rohe, ДЛТ, 65 950 руб.

Архивы пресс-служб

Юбка Jil Sander, ДЛТ, 74 350 руб.

Маст-хэв: балетки

Главной обувью остаются лоферы и балетки — классические модели ищем у  Santoni, Maison Margiela, веганские с цепями — у Stella McCartney, белоснежные с аккуратными узелками — у Co и Gianvito Rossi.

Архивы пресс-служб

Балетки Gianvito Rossi, ДЛТ, 99 550 руб.

Архивы пресс-служб

Балетки Stella McCartney, ДЛТ, 72 800 руб.

Архивы пресс-служб

Балетки Co, ДЛТ, 108 500 руб.

Стай̌линг-трюк

Берем любимую сумку среднего размера (в идеале усыпанную стразами) и носим ее на согнутом локте, а не вешая на плечо. Самые модные — у JW Anderson, Neous, Frenzlauer.

Архивы пресс-служб

Сумка JW Anderson, ДЛТ, 154 500 руб.

Архивы пресс-служб

Сумка JW Anderson, ДЛТ, 146 500 руб.

Архивы пресс-служб

Сумка Yuzefi, ДЛТ, 92 350 руб. 

Новые супербренды

В ДЛТ едут французские минималисты A. P. C. и Loulou Studio, датский техношик Heliot Emil. Еще к нам едет участник шорт-листа LVMH Prize 2018 года и победитель премии ANDAM Fashion Award 2022 года — карибский бренд Botter: помним их колье-машинки, жаброкроссовки и перчатки-аквариумы. Ждем появления бренда Del Core, основанного бывшим дизайнером Gucci Даниэлем Дель Кором (он называет собственный стиль mutant glamour!). У мужчин появится французский бренд Bluemarble с коллекцией про калифорнийскую скейт- и серф-культуру.

Архивы пресс-служб

Куртка-рубашка Bluemarble, ДЛТ, 71 950 руб.

Архивы пресс-служб

Живописный деним Any Wowsers, ДЛТ, 18 500 руб.

Архивы пресс-служб

Бра-топ Everrever, ДЛТ, 4 190 руб.

Офискор vs жилеткор

Уверенная заявка на маст-хэв сезона — классический костюм с мужского плеча. В Juun.J найдется строгий вариант с однобортным пиджаком, но можно обойтись костюмной жилеткой как у Petar Petrov, надетой на голое тело, снизив уровень официальности (и повысив уровень сексуальности).

Архивы пресс-служб

Жилет Petar Petrov, ДЛТ, 52 600 руб.

Лучшая коллекция

В наших сердцах белоснежный спортшик и цветастый минимализм Jil Sander и оп-арт и кидкор Marni.

Архивы пресс-служб

Звездный подвес Jil Sander, ДЛТ, 119 500 руб.

Архивы пресс-служб

Тигрик Marni, ДЛТ, 41 950 руб.

 Au Pont Rouge

Лучшая коллекция сезона

ETUDES, парижский мультидисциплинарный бренд, оперирует в культурном (и медийном!) поле коллекциями, книгами (последняя, Afterlife, выпущена в соавторстве с фотографом Ильей Липкиным) и громкими арт-коллабами (помним футболки с коронованными динозавриками Баскии). В осенней коллекции — коллаб с амстердамской художницей Батией Сутер про центр средневекового города со схемами амфитеатров, затейливыми механическими колодцами и драконами с львиными головами. А вы говорите — зеленые худи.

Архивы пресс-служб

Рубашка-Вернисаж Études, Au Pont Rouge 

Архивы пресс-служб

Зеленое худи Études, Au Pont Rouge

Архивы пресс-служб

Стейтмент-лонгслив Drôle de Monsieur, Au Pont Rouge

Архивы пресс-служб

Сумка-карман с карманами LYPH, Au Pont Rouge

Архивы пресс-служб

Молочный тоут Medea, Au Pont Rouge

Маст-хэв: вязаные уши

Бини сезона — Charles Jeffrey Loverboy. У шапки-ушастика есть имя — Chunky Ears Beanie. Важная бини-новость: на отвороте появился патч с лисичкой, и бренд уже в описании гарантирует, что в момент надевания вы становитесь десятикратно милее обычного.

Архивы пресс-служб

Шапка-ушастик Charles Jeffery Loverboy, Au Pont Rouge

Сделано в России

В универмаге продается около 70 российских брендов. Из свежих и первосортных — талантливые екатеринбургские YOUR ANTIHERO (предельный оверсайз и костюмы на затейливых завязочках), мос­ковская марка модного кашемира (мохнатые юбки в пол), стритвир с путти-курильщиками FRHT и петербургский офискор бизнес-класса SEVEN LAB.

Архивы пресс-служб

Оверсайз офискор YOUR ANTIHERO, Au Pont Rouge

Архивы пресс-служб

Оверсайз офискор YOUR ANTIHERO, Au Pont Rouge

 

Архивы пресс-служб

Твидовый барбикор Seven Lab, , Au Pont Rouge

Архивы пресс-служб

Ангелочек курильщика, FRHT, Au Pont Rouge

Кашемир и Шелк

Тренд: оранжевый̌

Самая актуальная гамма — все оттенки абрикосового, тыквенного и апельсинового. У марки Fabiana Filippi имеются пальто, жакеты, платья, джемперы и даже кеды в жизнерадостном цитрусовом оттенке: можно (и нужно!) собрать монохромный оранжевый тотал-лук для ярких выходов (чтоб все поняли, что вы за фрукт).

Архивы пресс-служб

Свитер-тыковка Fabiana Filippi, Кашемир и Шелк, 81 642 руб.

Архивы пресс-служб

Orange is the new black, Fabiana Filippi, Кашемир и Шелк

Маст-хэв: блуза из шелка

Носим шелк под плечистыми пиджаками как необходимый атрибут пауэр-дрессинга. Степень собственной прозрачности регулируете только вы: от феминных воланов Fabiana Filippi до стального минимализма Peserico.

Архивы пресс-служб

Шелковая сталь, Peserico, Кашемир и Шелк, 76 816 руб.

Архивы пресс-служб

Юбка-карандаш Agnona, Кашемир и Шелк, 209 421 руб.

Архивы пресс-служб

Серый кардиган Peserico, Кашемир и Шелк, 68 844 руб.

Сумка-артефакт

Выбираем между коллабом Zanellato и Антонио Марраса, который использовал иконическую модель сумки Postina как чистый холст для женского портрета, и хобо Henri Beguelin в персиковом оттенке с контрастной ключницей-крошкой (маленькие подвесные аксессуары из кожи — самый ­изящный микротренд!).

Архивы пресс-служб

Сумка-портрет Zanellato, Кашемир и Шелк, 98 449 руб.

Архивы пресс-служб

Сумка с прицепом Henry Beguelin, Кашемир и Шелк, 94 561 руб.

Аксессуар сезона

Тихая роскошь не умрет, пока жива память о сериале «Наследники». Будем носить бейсболку Fabiana Filippi имени Кена Роя из микса шерсти и хлопка в клетку. Если долго смотреть на кепку, она начнет сиять в ответ (кепка расшита редкими мелкими полупрозрачными пайетками).

Архивы пресс-служб

Шерстяная бейсболка, Fabiana Filippi, Кашемир и Шелк, 45 356 руб.

Архивы пресс-служб

Шапка Inverni, Кашемир и Шелк, 77 648 руб.

Архивы пресс-служб

Тапули-сникеры Voile Blanche, Кашемир и Шелк, 44 911 руб.

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Материал из номера:
Сентябрь

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