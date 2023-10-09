Мидакси, металлик и вязаные уши: супер-тренды осени

Тренды растут, как грибы: модный отдел «Собака.ru» собрал урожай всего самого классного и актуального из того, что приедет в мультибренды Петербурга: только сияющие, плечистое, джинсовое, красное, лаковое, тихое и роскошное.
ДЛТ
Мидакси — главный̌ тренд
Выбирая между миди и макси, фэшн-журналисты изобрели термин, обозначающий длину заметно ниже колена, но чуть выше щиколоток. Платья и юбки актуальной длины отыщутся у Jil Sander, Alberta Ferretti, Sea New York. Сочетать плиссированные мидакси и юбки-карандаши директор по стилю ЦУМа Юка Вижгородская советует с кардиганами и объемными трикотажными жакетами.
Маст-хэв: балетки
Главной обувью остаются лоферы и балетки — классические модели ищем у Santoni, Maison Margiela, веганские с цепями — у Stella McCartney, белоснежные с аккуратными узелками — у Co и Gianvito Rossi.
Стай̌линг-трюк
Берем любимую сумку среднего размера (в идеале усыпанную стразами) и носим ее на согнутом локте, а не вешая на плечо. Самые модные — у JW Anderson, Neous, Frenzlauer.
Новые супербренды
В ДЛТ едут французские минималисты A. P. C. и Loulou Studio, датский техношик Heliot Emil. Еще к нам едет участник шорт-листа LVMH Prize 2018 года и победитель премии ANDAM Fashion Award 2022 года — карибский бренд Botter: помним их колье-машинки, жаброкроссовки и перчатки-аквариумы. Ждем появления бренда Del Core, основанного бывшим дизайнером Gucci Даниэлем Дель Кором (он называет собственный стиль mutant glamour!). У мужчин появится французский бренд Bluemarble с коллекцией про калифорнийскую скейт- и серф-культуру.
Офискор vs жилеткор
Уверенная заявка на маст-хэв сезона — классический костюм с мужского плеча. В Juun.J найдется строгий вариант с однобортным пиджаком, но можно обойтись костюмной жилеткой как у Petar Petrov, надетой на голое тело, снизив уровень официальности (и повысив уровень сексуальности).
Лучшая коллекция
В наших сердцах белоснежный спортшик и цветастый минимализм Jil Sander и оп-арт и кидкор Marni.
Au Pont Rouge
Лучшая коллекция сезона
ETUDES, парижский мультидисциплинарный бренд, оперирует в культурном (и медийном!) поле коллекциями, книгами (последняя, Afterlife, выпущена в соавторстве с фотографом Ильей Липкиным) и громкими арт-коллабами (помним футболки с коронованными динозавриками Баскии). В осенней коллекции — коллаб с амстердамской художницей Батией Сутер про центр средневекового города со схемами амфитеатров, затейливыми механическими колодцами и драконами с львиными головами. А вы говорите — зеленые худи.
Маст-хэв: вязаные уши
Бини сезона — Charles Jeffrey Loverboy. У шапки-ушастика есть имя — Chunky Ears Beanie. Важная бини-новость: на отвороте появился патч с лисичкой, и бренд уже в описании гарантирует, что в момент надевания вы становитесь десятикратно милее обычного.
Шапка-ушастик Charles Jeffery Loverboy, Au Pont Rouge
Сделано в России
В универмаге продается около 70 российских брендов. Из свежих и первосортных — талантливые екатеринбургские YOUR ANTIHERO (предельный оверсайз и костюмы на затейливых завязочках), московская марка модного кашемира (мохнатые юбки в пол), стритвир с путти-курильщиками FRHT и петербургский офискор бизнес-класса SEVEN LAB.
Кашемир и Шелк
Тренд: оранжевый̌
Самая актуальная гамма — все оттенки абрикосового, тыквенного и апельсинового. У марки Fabiana Filippi имеются пальто, жакеты, платья, джемперы и даже кеды в жизнерадостном цитрусовом оттенке: можно (и нужно!) собрать монохромный оранжевый тотал-лук для ярких выходов (чтоб все поняли, что вы за фрукт).
Orange is the new black, Fabiana Filippi, Кашемир и Шелк
Маст-хэв: блуза из шелка
Носим шелк под плечистыми пиджаками как необходимый атрибут пауэр-дрессинга. Степень собственной прозрачности регулируете только вы: от феминных воланов Fabiana Filippi до стального минимализма Peserico.
Сумка-артефакт
Выбираем между коллабом Zanellato и Антонио Марраса, который использовал иконическую модель сумки Postina как чистый холст для женского портрета, и хобо Henri Beguelin в персиковом оттенке с контрастной ключницей-крошкой (маленькие подвесные аксессуары из кожи — самый изящный микротренд!).
Аксессуар сезона
Тихая роскошь не умрет, пока жива память о сериале «Наследники». Будем носить бейсболку Fabiana Filippi имени Кена Роя из микса шерсти и хлопка в клетку. Если долго смотреть на кепку, она начнет сиять в ответ (кепка расшита редкими мелкими полупрозрачными пайетками).
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