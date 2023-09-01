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Вещи

Серьги-змейки и шармы-семицветики: мастхэвы и новинки недели

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Отмечаем новый фэшн-год (сентябрь — это модный январь) в лео-жакетах и платьях-плавниках! Собрали в пятничном дайджесте главные релизы и мастхэвы недели, в которых разминаемся перед марафоном недель моды.

Nove25 x ДЛТ

Архивы пресс-служб

Nove25 x ДЛТ

Архивы пресс-служб

Nove25 x ДЛТ

Архивы пресс-служб

Nove25 x ДЛТ

В ДЛТ заручились украшениями миланских ювелиров Nove25, которые сочетают в себе люкс, гранж и готику. Среди фирменных моделей Роберто Дибенедетто — обвитые змеями серьги, печатки-черепа и браслеты-косы (для рокеров в душе и за ее пределами). Весь остальной ювелирный хардкор теперь собран на Большой Конюшенной.

Roseville

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Roseville SPB

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Roseville, 29 000 руб.

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Roseville, 27 500 руб.

Новая точка на фэшн-карте Петербурга: у главных по ретро-ромшику Roseville открылся магазин на Английской набережной (важный бонус: открыточные виды). Теперь вышитые платья-футляры, точеные плиссе и костюмные двойки обитают в особняке, где по легенде жили Пушкин и Отто фон Бисмарк. Заодно шоурум украшает обеденный стол из позапрошлого столетия и лазурный антикварный гардероб (из замка Синей Бороды). Едем сюда за нежнейшим офискором – белоснежный твид с радужным кантом, струящиеся шелковые блузы, вышивка и принты мильфей в наличии.

OSOME2SOME

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Полупальто OSOME2SOME, 58 700 руб.

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Жакет OSOME2SOME, 36 800 руб.

Архивы пресс-служб

Пальто OSOME2SOME, 63 710 руб.

В осенне-зимней коллекции OSOME2SOME объединяет power-dressing Энтони Вакарелло и петербургский стритстайл. Получились стеймент-пальто цвета мокрого асфальта, плечистый жакет с дымчатым лео-принтом и вещи из угольно-серого денима. Плюс нашлось место пушистым лама-шубам и дарк-фэшн кружеву из гардероба Мортиши Аддамс. 

Korovko

Архивы пресс-служб

Korovko

Архивы пресс-служб

Korovko

Архивы пресс-служб

Korovko

Архивы пресс-служб

Korovko

Архивы пресс-служб

Korovko Jwlr

Стилист и городская фэшн-легенда Андрей Коровко раздает стиль в духе Дриса Ван Нотена и Джорджо Армани в дебютной коллекции собственного бренда Korovko. В ассортименте — позолоченные бомберы и брюки в оттенке металлик, рубашки с оборками-крыльями, а также русалочьи перламутровые платья с рукавами-плавниками. Финальный штрих — золотистые тени и кольцо-луна из линейки Korovko Jwrl (напоминает то ли «Путешествие на Луну» Жоржа Мелеса, то ли любимый эмодзи фэшн-отдела, то ли картину из бара «Цветочки»). 

Cocoshnick

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Cocoshnick, 25 000 руб.

Архивы пресс-служб

Cocoshnick, 23 000 руб. 

Архивы пресс-служб

Cocoshnick, 23 000 руб.

Архивы пресс-служб

Cocoshnick Headdress x WEL DESIGN, 15 000 руб.

Cocoshnick ностальгирует по вестернам из золотого века Голливуда. Осенний релиз отсылает к стилю бохо из 1960-х и американской литературе: фетровые шляпы названы в честь Джека Керуака, Уильяма Сьюарда Берроуза и Ричарда Бротигана. Дополнение к ковбойскому образу — сумка-ключница из серой состаренной кожи, разработанная в дуэте с кожевенниками Wel Design. 

Qari Qris

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Moonswoon

Архивы пресс-служб

Moonswoon

Архивы пресс-служб

Белый цветок Moonswoon, 5 000 руб.

Фаундер Qari Qris («ветер дует» в переводе с грузинского) Настя Давыдова запечатлела свои впечатления от поездки в Буэнос Айрес в дропе стеклянных цветков-шармов: получились не только красные (как эмоджи танго) миниатюры, но и в голубые, фиолетовые и даже лунно-прозрачные. «Я представляла, что в Буэнос-Айресе много красного, но на деле Байрес оказался разноцветным». Шармы украшают колье-чокеры из винтажных бусин и серебряные моносерьги-хупы.

Mario Berlucci

Mario Berlucci 

Mario Berlucci, 14 490 руб.

Mario Berlucci, 14 490 руб.

Mario Berlucci, 14 490 руб.

Локальный бренд обуви Mario Berlucci переживает нежный мейковер. Новая актуальная эстетика просвечивает и через визуал марки (оценили трейлер-поэзию нового лукбука), и через продукт: в ассортименте все главные сезонные хиты – остромодные мэри-джейны в красном лаке, лео-казаки, перлкор-лоферы и даже броги, неизбежный тренд на которые только что задал коллаб Miu Miu и Church's.

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