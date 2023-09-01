Серьги-змейки и шармы-семицветики: мастхэвы и новинки недели

Отмечаем новый фэшн-год (сентябрь — это модный январь) в лео-жакетах и платьях-плавниках! Собрали в пятничном дайджесте главные релизы и мастхэвы недели, в которых разминаемся перед марафоном недель моды.
Nove25 x ДЛТ
В ДЛТ заручились украшениями миланских ювелиров Nove25, которые сочетают в себе люкс, гранж и готику. Среди фирменных моделей Роберто Дибенедетто — обвитые змеями серьги, печатки-черепа и браслеты-косы (для рокеров в душе и за ее пределами). Весь остальной ювелирный хардкор теперь собран на Большой Конюшенной.
Roseville
Новая точка на фэшн-карте Петербурга: у главных по ретро-ромшику Roseville открылся магазин на Английской набережной (важный бонус: открыточные виды). Теперь вышитые платья-футляры, точеные плиссе и костюмные двойки обитают в особняке, где по легенде жили Пушкин и Отто фон Бисмарк. Заодно шоурум украшает обеденный стол из позапрошлого столетия и лазурный антикварный гардероб (из замка Синей Бороды). Едем сюда за нежнейшим офискором – белоснежный твид с радужным кантом, струящиеся шелковые блузы, вышивка и принты мильфей в наличии.
OSOME2SOME
В осенне-зимней коллекции OSOME2SOME объединяет power-dressing Энтони Вакарелло и петербургский стритстайл. Получились стеймент-пальто цвета мокрого асфальта, плечистый жакет с дымчатым лео-принтом и вещи из угольно-серого денима. Плюс нашлось место пушистым лама-шубам и дарк-фэшн кружеву из гардероба Мортиши Аддамс.
Korovko
Стилист и городская фэшн-легенда Андрей Коровко раздает стиль в духе Дриса Ван Нотена и Джорджо Армани в дебютной коллекции собственного бренда Korovko. В ассортименте — позолоченные бомберы и брюки в оттенке металлик, рубашки с оборками-крыльями, а также русалочьи перламутровые платья с рукавами-плавниками. Финальный штрих — золотистые тени и кольцо-луна из линейки Korovko Jwrl (напоминает то ли «Путешествие на Луну» Жоржа Мелеса, то ли любимый эмодзи фэшн-отдела, то ли картину из бара «Цветочки»).
Cocoshnick
Cocoshnick Headdress x WEL DESIGN, 15 000 руб.
Cocoshnick ностальгирует по вестернам из золотого века Голливуда. Осенний релиз отсылает к стилю бохо из 1960-х и американской литературе: фетровые шляпы названы в честь Джека Керуака, Уильяма Сьюарда Берроуза и Ричарда Бротигана. Дополнение к ковбойскому образу — сумка-ключница из серой состаренной кожи, разработанная в дуэте с кожевенниками Wel Design.
Qari Qris
Фаундер Qari Qris («ветер дует» в переводе с грузинского) Настя Давыдова запечатлела свои впечатления от поездки в Буэнос Айрес в дропе стеклянных цветков-шармов: получились не только красные (как эмоджи танго) миниатюры, но и в голубые, фиолетовые и даже лунно-прозрачные. «Я представляла, что в Буэнос-Айресе много красного, но на деле Байрес оказался разноцветным». Шармы украшают колье-чокеры из винтажных бусин и серебряные моносерьги-хупы.
Mario Berlucci
Локальный бренд обуви Mario Berlucci переживает нежный мейковер. Новая актуальная эстетика просвечивает и через визуал марки (оценили трейлер-поэзию нового лукбука), и через продукт: в ассортименте все главные сезонные хиты – остромодные мэри-джейны в красном лаке, лео-казаки, перлкор-лоферы и даже броги, неизбежный тренд на которые только что задал коллаб Miu Miu и Church's.
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