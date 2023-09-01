Серьги-змейки и шармы-семицветики: мастхэвы и новинки недели

Стилист и городская фэшн-легенда Андрей Коровко раздает стиль в духе Дриса Ван Нотена и Джорджо Армани в дебютной коллекции собственного бренда Korovko. В ассортименте — позолоченные бомберы и брюки в оттенке металлик, рубашки с оборками-крыльями, а также русалочьи перламутровые платья с рукавами-плавниками. Финальный штрих — золотистые тени и кольцо-луна из линейки Korovko Jwrl (напоминает то ли «Путешествие на Луну» Жоржа Мелеса, то ли любимый эмодзи фэшн-отдела, то ли картину из бара «Цветочки»).