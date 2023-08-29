18+
  • Мода
  • Вещи
  • News
Вещи

Кэжуал с британским акцентом: хайлайты новой коллекции Boggi Milano

Поделиться:

Этой осенью Boggi Milano во власти комфорт-офискора: марка предлагает встречать холода в моделях на стыке делового стиля и спортшика.

Архивы пресс-служб

Boggi Milano Vanilla Blue

Архивы пресс-служб

Boggi Milano Vanilla Blue

Осенне-зимняя коллекция Vanilla Blue отсылает к расслабленному стилю парковых районов Лондона: гуляем с королевским корги в практичном и функциональном худи, а на случай важных переговоров храним в шкафу двубортный жакет. Все, как полагается, в минималистичных оттенках modest luxury — за основу взято сочетание кремового и синего, которое разбавлено серым и голубым.

Архивы пресс-служб

Худи, 21 150 руб.

Архивы пресс-служб

Блейзер, 62 350 руб.

Архивы пресс-служб

Кофта, 25 150 руб.

Архивы пресс-служб

Кроссовки, 22 550 руб.

Архивы пресс-служб

Бейсболка, 9 250 руб.

В центре внимания — инновационные материалы: жакеты и брюки сделаны из эластичного нейлона, которому складки и влага нипочем. В ткани базовых футболок сочетаются нити Supima и Spandex (приятны к телу), а свитшот на молнии и худи сшиты из ультрасовременного смесового хлопка с нейлоном (идет в комплекте с супер-комфортом). 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: