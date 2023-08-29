Кэжуал с британским акцентом: хайлайты новой коллекции Boggi Milano

В центре внимания — инновационные материалы: жакеты и брюки сделаны из эластичного нейлона, которому складки и влага нипочем. В ткани базовых футболок сочетаются нити Supima и Spandex (приятны к телу), а свитшот на молнии и худи сшиты из ультрасовременного смесового хлопка с нейлоном (идет в комплекте с супер-комфортом).