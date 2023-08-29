Кэжуал с британским акцентом: хайлайты новой коллекции Boggi Milano

Этой осенью Boggi Milano во власти комфорт-офискора: марка предлагает встречать холода в моделях на стыке делового стиля и спортшика.
Осенне-зимняя коллекция Vanilla Blue отсылает к расслабленному стилю парковых районов Лондона: гуляем с королевским корги в практичном и функциональном худи, а на случай важных переговоров храним в шкафу двубортный жакет. Все, как полагается, в минималистичных оттенках modest luxury — за основу взято сочетание кремового и синего, которое разбавлено серым и голубым.
В центре внимания — инновационные материалы: жакеты и брюки сделаны из эластичного нейлона, которому складки и влага нипочем. В ткани базовых футболок сочетаются нити Supima и Spandex (приятны к телу), а свитшот на молнии и худи сшиты из ультрасовременного смесового хлопка с нейлоном (идет в комплекте с супер-комфортом).
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