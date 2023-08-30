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У GATE31 пройдет супер сэмпл-сейл

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Новость-молния: у главных по петербургской базе GATE31 пройдет масштабный Sample Sale с уникальными айтемами — рассказываем, за какими вещами готовы встать в очередь.  

Архивы пресс-служб

Sample Sale Gate31

Отдают (со скидкой 80-90%, читай — даром) образцы производства и изделия с небольшим браком — почти все в единственном и неповторимом экземпляре. Из супер-лотов — думкорное худи с контрастной оторочкой, офискорная юбка на корсетной основе, оливковые брюки из экокожи и белоснежная рубашка с акцентной сборкой.

Архивы пресс-служб

Худи и брюки «Мюнхен»

Архивы пресс-служб

Юбка «Клара», брюки «Сирена»

Архивы пресс-служб

Водолазка «Лесли», рубашка «Билли»

Это далеко не все модели-участницы — на другие (уникальные) фэшн-айтемы можно взглянуть в оффлайн-магазине. Двери сэмпл сейла открыты с 31 августа по 3 сентября — онлайн нельзя купить, надо идти.

ул. Тюшина, 11

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