Офискор — главная тенденция наступающей осени

Туториал по офисному гардеробу: плечистый пиджак Ruban сочетаем с блузой в горошек (polka dot — паттерн сезона и серьезный конкурент лунному принту Marine Serre) и яркими тягами Sergio Rossi. А ироничный офискор воплощаем в оттенках розового кварца и золотистого металлика (пельмень JENËK в помощь). Для тех, кто любит искусство в себе (и себя в искусстве), в деловом луке припасено кольцо-печатка Arha с зайцами — извиваются под стать героям «Танца» Матисса из Главного штаба.