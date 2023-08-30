Офискор — главная тенденция наступающей осени

Пандемия — out, офисная работа — in. Удаленщики возвращаются в опенспейсы и с новыми силами бросают вызов некогда непреложным правилам делового дресс-кода. Одни соскучились по запыленным пиджакам и юбкам-карандашам — в итоге выкручивают офисный стиль на максимум. Другие, напротив, не готовы расставаться с пижамным комфортом и домашними кардиганами (и едут в них на работу).
Красная таблетка — нарочитый power-dressing в стилистике 1980-х и февральского показа Saint Laurent (с оверсайз пиджаками и мощными подплечниками, юбками-карандашами и остроносыми лакоходами). Синяя таблетка — оммаж Миучче Праде и новой коллекции Miu Miu, иронизирующей на гардеробом белых воротничков. Как сложно быть серьезным со взъерошенной прической (с кровати на корабль), в ультракоротких шортах-трусах Doublet и рубашке Latimmier, пропущенной через шредер.
В офисной матрице не забываем про остромодный красный оттенок, прямолинейный галстук (мастхэв сезона), стейтмент-пиджак (альтернатива на позднюю осень — внушительное пальто-бушлат) и толику юмора: крутимся-вертимся в дедлайнах вместе с серьгами-узелками MOSSA и прячем офисные сплетни в кармашек, подглядывающий за коллегами из-под кроп-рубашки GATE31.
Туториал по офисному гардеробу: плечистый пиджак Ruban сочетаем с блузой в горошек (polka dot — паттерн сезона и серьезный конкурент лунному принту Marine Serre) и яркими тягами Sergio Rossi. А ироничный офискор воплощаем в оттенках розового кварца и золотистого металлика (пельмень JENËK в помощь). Для тех, кто любит искусство в себе (и себя в искусстве), в деловом луке припасено кольцо-печатка Arha с зайцами — извиваются под стать героям «Танца» Матисса из Главного штаба.
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