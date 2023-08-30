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Офискор — главная тенденция наступающей осени

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Пандемия — out, офисная работа — in. Удаленщики возвращаются в опенспейсы и с новыми силами бросают вызов некогда непреложным правилам делового дресс-кода. Одни соскучились по запыленным пиджакам и юбкам-карандашам — в итоге выкручивают офисный стиль на максимум. Другие, напротив, не готовы расставаться с пижамным комфортом и домашними кардиганами (и едут в них на работу).

Архивы пресс-служб

Saint Laurent, FW'23

Архивы пресс-служб

Miu Miu FW'23

Архивы пресс-служб

Prada FW'23

Архивы пресс-служб

Proenza Schouler Resort 2024

Архивы пресс-служб

Khaite Resort 2024

Архивы пресс-служб

Latimmier SS'24

Архивы пресс-служб

Doublet SS'24

Архивы пресс-служб

Valentino FW'23

Архивы пресс-служб

Gucci FW'23

Архивы пресс-служб

Ferragamo FW'23

Красная таблетка — нарочитый power-dressing в стилистике 1980-х и февральского показа Saint Laurent (с оверсайз пиджаками и мощными подплечниками, юбками-карандашами и остроносыми лакоходами). Синяя таблетка — оммаж Миучче Праде и новой коллекции Miu Miu, иронизирующей на гардеробом белых воротничков. Как сложно быть серьезным со взъерошенной прической (с кровати на корабль), в ультракоротких шортах-трусах Doublet и рубашке Latimmier, пропущенной через шредер. 

Архивы пресс-служб

Gods of Fame, 125 000 руб.

Архивы пресс-служб

Dolce & Gabbana, ДЛТ, 93 500 руб.

Архивы пресс-служб

Ushatava, 35 700 руб.

Архивы пресс-служб

Stratera, 60 000 руб.

Архивы пресс-служб

T.E.V.I., 34 500 руб.

Архивы пресс-служб

Charuel, 29 990 руб.

Архивы пресс-служб

Autentiments, 26 900 руб.

Архивы пресс-служб

Mario Berlucci, 14 990 руб.

Архивы пресс-служб

Autentiments, 14 900 руб.

Архивы пресс-служб

Roseville, 14 500 руб.

Архивы пресс-служб

MOSSA, 18 500 руб.

Архивы пресс-служб

2MOOD, 12 980 руб.

Архивы пресс-служб

GATE31, 8 990 руб.

Архивы пресс-служб

House of Leo, 6 000 руб.

В офисной матрице не забываем про остромодный красный оттенок, прямолинейный галстук (мастхэв сезона), стейтмент-пиджак (альтернатива на позднюю осень — внушительное пальто-бушлат) и толику юмора: крутимся-вертимся в дедлайнах вместе с серьгами-узелками MOSSA и прячем офисные сплетни в кармашек, подглядывающий за коллегами из-под кроп-рубашки GATE31. 

Архивы пресс-служб

Юбка Aline, Кенгуру, 48 000 руб.пиджак House of Leo, 35 000 руб.мюли Sintezia, 8 900 руб.кольцо Arha jewelry, Poison Drop, 10 600 руб.серьга Liars for Avgvst, 8 000 руб.сумка Jil Sander, ДЛТ, 129 000 руб.рубашка T.E.V.I., 23 700 руб.

Архивы пресс-служб

Пиджак Ruban, ДЛТ, 69 000 руб., юбка Charuel, 10 990 руб., рубашка Charuel, 11 990 руб., сумка Neous, ДЛТ, 74 250 руб., туфли Sergio Rossi, ДЛТ, 86 150 руб., серьги MOSSA, 20 000 руб.

Архивы пресс-служб

Колготки Wolford, 5 900 руб.топ Colombo, ДЛТ, 85 550 руб.кардиган FTC, Кенгуру, 55 000 руб.юбка 12storeez, 16 980 руб.шарм Aloha Gaia, 6 400 руб.сумка JENËK, 36 000 руб.балетки Lime, 4 999 руб.

 

Туториал по офисному гардеробу: плечистый пиджак Ruban сочетаем с блузой в горошек (polka dot — паттерн сезона и серьезный конкурент лунному принту Marine Serre) и яркими тягами Sergio Rossi. А ироничный офискор воплощаем в оттенках розового кварца и золотистого металлика (пельмень JENËK в помощь). Для тех, кто любит искусство в себе (и себя в искусстве), в деловом луке припасено кольцо-печатка Arha с зайцами — извиваются под стать героям «Танца» Матисса из Главного штаба.

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