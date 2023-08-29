Образцовый ромшик в осенней кампании Lime

Место действия — волшебный мир со сказочными цветами, в главной роли — кэжуал без границ между нарядным и повседневным. Взяв на заметку стайлинг-приемы с недели моды в Стокгольме, Lime сочетает ромкор с гранжем: миксует градиентные худи и мини с цветочными аппликациями (оммаж Prada), а хрестоматийные миди — с маскулинными авиаторами на распашку.