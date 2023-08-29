Образцовый ромшик в осенней кампании Lime

Массмаркет-гигант Lime подготовил осеннюю коллекцию с цветочными аппликациями, балетками и стейтмент-пиджаками. Показываем ключевые мастхэвы релиза.
Место действия — волшебный мир со сказочными цветами, в главной роли — кэжуал без границ между нарядным и повседневным. Взяв на заметку стайлинг-приемы с недели моды в Стокгольме, Lime сочетает ромкор с гранжем: миксует градиентные худи и мини с цветочными аппликациями (оммаж Prada), а хрестоматийные миди — с маскулинными авиаторами на распашку.
Главные айтемы — белоснежная юбка (для готических див припасен дарк-вариант), остроносые лакированные туфли-мюли, балеткорные розовые тапули (на случай воображаемого выступления в Вагановке) и вневременной серый свитер, который по заветам Рафа Симонса носим под пиджак — как Таня Чурбанова на февральском показе Prada.
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