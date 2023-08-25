Березки, чепчики и ретромобили: фэшн-новинки и мастхэвы недели

Майки шиворот-навыворот, дарк-фэшн обручальные кольца и лазурные ретро-оправы — собрали все стейтмент-айтемы в пятничном фэшн-дайджесте.
YOUR ANTIHERO
Визионеры из Yourantihero переворачивают моду с ног на голову. В осенней коллекции рефлексируют на тему дома и позируют на фоне родных березок-фотообоев в майках-палиндромах: бренд крутит-вертит домашние сорочки, пиджаки и майки по принципу песочных часов, запутывая и наслаивая друг на друга. Хорошая новость: перевертыши и прочий остромодный оверсайз екатеринбургской марки теперь в прямом доступе в Au pont rouge.
Poison Drop
Poison Drop врывается в свадебный сезон с украшениями для разных праздничных амплуа. Припасены древесные дарк-фэшн кольца для power couple вроде Миши и Китти (они же и стилизовали кампейн, отметив годовщину свадьбы), наивкорные Mates для любителей витать в облаках, а также парные печатка и кольцо с оттиском полярной (путеводной) звезды для свадебных романтиков.
T.E.V.I
Суперстилист Анна Слоникова и фотограф Мария Михеева на славу поработали над вижуал-мейковером бренда T.E.V.I: поверив алгеброй гармонию, марка встречает осень в архитектурно-геометричном пейзаже, вооружившись всем стайлинг-арсеналом сезона: соломенной сумкой, носочками со шлепками и чепчиком набекрень. Само собой, кожаная куртка, рубашки и премиальный текстиль — неотъемлемая часть фэшн-амбьянса. Надо брать: черную блузу с крестовидной прорезью, молочный оверсайз-жакет без лацканов и широкие брюки повышенной элегантности.
WOW MOM Market
WOW MOM Market
В выходные в фудмолле VOKZAL 1853 будут гостить более 40 фэшн и бьюти-брендов (от Tinymod и Piter Panda до Oh My Face) для детей и мам — идеальный шанс найти те самые пинетки и кроше-чепчики для бэйби-модников. Плюс заявлены лекторий и шалости-развлечения (со съедобными ивентами вроде росписи пряников).
Наб. Обводного канала, 118
P.Y.E optics
Мастера из P.Y.E optics пересмотели «Ford против Ferrari» (или вновь сыграли в GTA и Nascar) и показали новую сезонную коллекцию в интерьерах ретромобилей. Получилось 69 оправ и солнечнозащитных очков в самых разных оттенках: от полупрозрачного лео принта до лазурного и лимонного.
CHARUEL & CHRISTIAN VILLA
Больше премиума богам премиума: российский CHARUEL объединился с итальянцами CHRISTIAN VILLA и сваял коллекцию сумок из кожи и металла. На свет появились цилиндры черного и коньячного цвета, а также классические модели, которые (по заветам подиума) носим на согнутом локте вместо плеча. В планах CHARUEL — составить тотал-лук и наладить выпуск верхней одежды и трикотажа.
SELA
+1 мужская линейка — на этот раз ассортимент расширила SELA. В дебютном кампейне масс-маркет гигант советует проводить больше времени на природе в компании близких, а заодно держать при себе теплые жилетки с эко-утеплителем, фланелевые рубашки в кэжуал-клетку и комплекты из футера — все в трендовых шоколадных и темно-оранжевых оттенках. Плюс SELA расширила линейку базовых моделей футболок, каждая из которых получила (почти что библейское) имя: Peter, Mark, Adam, Max и Alex.
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