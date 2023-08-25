Березки, чепчики и ретромобили: фэшн-новинки и мастхэвы недели

+1 мужская линейка — на этот раз ассортимент расширила SELA. В дебютном кампейне масс-маркет гигант советует проводить больше времени на природе в компании близких, а заодно держать при себе теплые жилетки с эко-утеплителем, фланелевые рубашки в кэжуал-клетку и комплекты из футера — все в трендовых шоколадных и темно-оранжевых оттенках. Плюс SELA расширила линейку базовых моделей футболок, каждая из которых получила (почти что библейское) имя: Peter, Mark, Adam, Max и Alex.