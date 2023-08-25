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Березки, чепчики и ретромобили: фэшн-новинки и мастхэвы недели

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Майки шиворот-навыворот, дарк-фэшн обручальные кольца и лазурные ретро-оправы — собрали все стейтмент-айтемы в пятничном фэшн-дайджесте.

YOUR ANTIHERO

Архивы пресс-служб

Майка YOUR ANTIHERO, 14 300 руб.

Архивы пресс-служб

Курткабейн YOUR ANTIHERO, 39 200 руб.

Архивы пресс-служб

YOUR ANTIHERO

Визионеры из Yourantihero переворачивают моду с ног на голову. В осенней коллекции рефлексируют на тему дома и позируют на фоне родных березок-фотообоев в майках-палиндромах: бренд крутит-вертит домашние сорочки, пиджаки и майки по принципу песочных часов, запутывая и наслаивая друг на друга. Хорошая новость: перевертыши и прочий остромодный оверсайз екатеринбургской марки теперь в прямом доступе в Au pont rouge.

Poison Drop

Архивы пресс-служб

Кольцо Rhoe Bermat, Poison Drop, 18 800 руб.

Архивы пресс-служб

Кольцо Mates, Poison Drop, 41 000 руб.

Архивы пресс-служб

Кольцо Mates, Poison Drop, 5 500 руб.печатка Mates, Poison Drop, 16 900 руб.

Poison Drop врывается в свадебный сезон с украшениями для разных праздничных амплуа. Припасены древесные дарк-фэшн кольца для power couple вроде Миши и Китти (они же и стилизовали кампейн, отметив годовщину свадьбы), наивкорные Mates для любителей витать в облаках, а также парные печатка и кольцо с оттиском полярной (путеводной) звезды для свадебных романтиков. 

T.E.V.I

Архивы пресс-служб

Куртка T.E.V.I., 120 300 руб.

Архивы пресс-служб

Жакет T.E.V.I., 65 200 руб.

Архивы пресс-служб

Рубашка T.E.V.I., 23 700 руб.

Архивы пресс-служб

Блуза T.E.V.I., 43 700 руб.

Суперстилист Анна Слоникова и фотограф Мария Михеева на славу поработали над вижуал-мейковером бренда T.E.V.I: поверив алгеброй гармонию, марка встречает осень в архитектурно-геометричном пейзаже, вооружившись всем стайлинг-арсеналом сезона: соломенной сумкой, носочками со шлепками и чепчиком набекрень. Само собой, кожаная куртка, рубашки и премиальный текстиль — неотъемлемая часть фэшн-амбьянса. Надо брать: черную блузу с крестовидной прорезью, молочный оверсайз-жакет без лацканов и широкие брюки повышенной элегантности.

WOW MOM Market

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WOW MOM Market

В выходные в фудмолле VOKZAL 1853 будут гостить более 40 фэшн и бьюти-брендов (от Tinymod и Piter Panda до Oh My Face) для детей и мам — идеальный шанс найти те самые пинетки и кроше-чепчики для бэйби-модников. Плюс заявлены лекторий и шалости-развлечения (со съедобными ивентами вроде росписи пряников). 

Наб. Обводного канала, 118

P.Y.E optics

Архивы пресс-служб

Очки P.Y.E optics, 9 500 руб.

Архивы пресс-служб

Очки P.Y.E optics, 10 500 руб.

Мастера из P.Y.E optics пересмотели «Ford против Ferrari» (или вновь сыграли в GTA и Nascar) и показали новую сезонную коллекцию в интерьерах ретромобилей. Получилось 69 оправ и солнечнозащитных очков в самых разных оттенках: от полупрозрачного лео принта до лазурного и лимонного. 

CHARUEL & CHRISTIAN VILLA

Архивы пресс-служб

CHARUEL & CHRISTIAN VILLA

Архивы пресс-служб

CHARUEL & CHRISTIAN VILLA

Архивы пресс-служб

CHARUEL & CHRISTIAN VILLA

Больше премиума богам премиума: российский CHARUEL объединился с итальянцами CHRISTIAN VILLA и сваял коллекцию сумок из кожи и металла. На свет появились цилиндры черного и коньячного цвета, а также классические модели, которые (по заветам подиума) носим на согнутом локте вместо плеча. В планах CHARUEL — составить тотал-лук и наладить выпуск верхней одежды и трикотажа.

SELA

Архивы пресс-служб

Жилет SELA, 4 499 руб.

Архивы пресс-служб

Жилет SELA, 4 499 руб.

Архивы пресс-служб

Жилет SELA, 4 499 руб.

+1 мужская линейка — на этот раз ассортимент расширила SELA. В дебютном кампейне масс-маркет гигант советует проводить больше времени на природе в компании близких, а заодно держать при себе теплые жилетки с эко-утеплителем, фланелевые рубашки в кэжуал-клетку и комплекты из футера — все в трендовых шоколадных и темно-оранжевых оттенках. Плюс SELA расширила линейку базовых моделей футболок, каждая из которых получила (почти что библейское) имя: Peter, Mark, Adam, Max и Alex.

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