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Вещи

Back to school: 60 модных детских вещей, которые вам и не снились

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Поколения меняются, споры о школьной форме остаются. Одни считают жилеты и пиджаки искусственной уравниловкой, другие — детской прививкой дисциплины и мотивации. В любом случае дресс-код — не повод для отказа от красоты, моды и комфорта: выбрали 60 классных айтемов на зависть вам – выпускникам.

Архивы пресс-служб

Eirene, ДЛТ, 29 050 руб.

Архивы пресс-служб

MSGM, ДЛТ, 26 400 руб.

Архивы пресс-служб

Age of Innocence, 24 900 руб.

Архивы пресс-служб

Куртка Diesel, ДЛТ, 36 000 руб.блузка Ella B, ДЛТ, 13 370 руб.юбка Balmain, ДЛТ, 25 550 руб.кеды Age of Innocence, ДЛТ, 7 680 руб., рюкзак Jeune Premier, ДЛТ, 17 150 руб.

Архивы пресс-служб

Monochrome, 23 000 руб.

Архивы пресс-служб

Premiata, NO ONE, 21 490 руб.

Архивы пресс-служб

Philosophy di Lorenzo Serafini Kids, Кенгуру, 19 999 руб.

Архивы пресс-служб

Marni, ДЛТ, 19 950 руб.

Архивы пресс-служб

Ella.B, ДЛТ, 15 580 руб.

Архивы пресс-служб

Dal Lago, Кенгуру, 13 999 руб.

Архивы пресс-служб

Кардиган Balmain, ДЛТ, 43 450 руб.юбка Balmain, ДЛТ, 38 900 руб.балетки Pretty Ballerinas, ДЛТ, 23 050 руб.

Архивы пресс-служб

Ella B, Кенгуру, 11 999 руб.

Архивы пресс-служб

Dal Lago, ДЛТ, 10 950 руб.

Который сентябрь взрослые (ностальгируют) заглядываются на школьную форму, возвращая в фэшн-авангард жилеты, стейтмент-пиджаки, носочки и преппи-стиль (из застенок элитных колледжей). Детям далеко ходить не надо: есть все поводы для нарядных блуз и юбок в клетку тартан (держим при себе воображаемую шотландскую волынку). Кое-что можно списать у старших — например, костюмы, мимикрирующие под твидовые комплекты Виржини Виар, double bagging для похода в буфет, а еще бархатные балеткорные тапули, мэри-джэйны и легкие кардиганы с плеча Miu Miu и Ganni (все с бантиками и ромашками).

Архивы пресс-служб

Age of Innocence, 10 700 руб.

Архивы пресс-служб

Ecco, 9 490 руб.

Архивы пресс-служб

Noble People, BebaKids, 8 499 руб.

Архивы пресс-служб

Sun & Moon, 6 790 руб.

Архивы пресс-служб

Geox, Стокманн, 6 690 руб.

Архивы пресс-служб

Gulliver, 6 599 руб.

Архивы пресс-служб

Lime, 5 999 руб.

Архивы пресс-служб

Mimimoda, 4 999 руб.

Архивы пресс-служб

Loomknits, 4 990 руб.

Архивы пресс-служб

Ecco, 4 799 руб.

Архивы пресс-служб

Sun & Moon, 4 190 руб.

Архивы пресс-служб

Loomknits, 3 990 руб.

Архивы пресс-служб

Noble People, BebaKids, 3 799 руб.

Архивы пресс-служб

Sun & Moon, 3 690 руб.

Архивы пресс-служб

LoLoClo, 3 990 руб.

Архивы пресс-служб

Doodle, AllTime, 3 350 руб.

Архивы пресс-служб

Lime, 2 999 руб.

Архивы пресс-служб

Lime, 2 599 руб.

Архивы пресс-служб

SELA, 2 499 руб.

Архивы пресс-служб

Sun & Moon, 1 890 руб.

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LoLoClo, 990 руб. 

Архивы пресс-служб

Колготки, Loomknits, 700 руб.

Архивы пресс-служб

To Be Too, BebaKids, 399 руб.

Архивы пресс-служб

Loomknits, 300 руб.

Архивы пресс-служб

SELA, 299 руб.

Для мальчиков припасены монохромные пуловеры, клетчатые пиджаки и олдскульные лоферы — в лучших традициях английских колледжей (петербургских широт). Раздаем стиль за счет жилеток Dolce & Gabbana, кардиганов Emporio Armani и кэжуал-ботов Age of Innocence — с таким modest luxury без стеснения выдаем себя за наследников голубых кровей.

Архивы пресс-служб

Dolce & Gabbana, ДЛТ, 47 150 руб.

Архивы пресс-служб

Gucci, ДЛТ, 37 850 руб.

Архивы пресс-служб

Brunello Cucinelli, ДЛТ, 35 350 руб.

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Eleventy, ДЛТ, 33 400 руб.

Архивы пресс-служб

Emporio Armani, Кенгуру, 29 999 руб.

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Il Gufo, ДЛТ, 27 700 руб.

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Dolce & Gabbana, ДЛТ, 24 950 руб.

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Age of Innocence, 23 900 руб.

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Premiata, NO ONE, 22 990 руб.

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Missouri, Кенгуру, 19 999 руб.

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Flower Mountain, Кенгуру, 15 999 руб.

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Loomknits, 4 990 руб.

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Loomknits, 3 990 руб.

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Lime, 2 799 руб.

Архивы пресс-служб

Gloria Jeans, 1 699 руб.

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