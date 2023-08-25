Back to school: 60 модных детских вещей, которые вам и не снились

Который сентябрь взрослые (ностальгируют) заглядываются на школьную форму, возвращая в фэшн-авангард жилеты, стейтмент-пиджаки, носочки и преппи-стиль (из застенок элитных колледжей). Детям далеко ходить не надо: есть все поводы для нарядных блуз и юбок в клетку тартан (держим при себе воображаемую шотландскую волынку). Кое-что можно списать у старших — например, костюмы, мимикрирующие под твидовые комплекты Виржини Виар, double bagging для похода в буфет, а еще бархатные балеткорные тапули, мэри-джэйны и легкие кардиганы с плеча Miu Miu и Ganni (все с бантиками и ромашками).