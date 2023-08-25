Back to school: 60 модных детских вещей, которые вам и не снились

Поколения меняются, споры о школьной форме остаются. Одни считают жилеты и пиджаки искусственной уравниловкой, другие — детской прививкой дисциплины и мотивации. В любом случае дресс-код — не повод для отказа от красоты, моды и комфорта: выбрали 60 классных айтемов на зависть вам – выпускникам.
Который сентябрь взрослые (ностальгируют) заглядываются на школьную форму, возвращая в фэшн-авангард жилеты, стейтмент-пиджаки, носочки и преппи-стиль (из застенок элитных колледжей). Детям далеко ходить не надо: есть все поводы для нарядных блуз и юбок в клетку тартан (держим при себе воображаемую шотландскую волынку). Кое-что можно списать у старших — например, костюмы, мимикрирующие под твидовые комплекты Виржини Виар, double bagging для похода в буфет, а еще бархатные балеткорные тапули, мэри-джэйны и легкие кардиганы с плеча Miu Miu и Ganni (все с бантиками и ромашками).
Для мальчиков припасены монохромные пуловеры, клетчатые пиджаки и олдскульные лоферы — в лучших традициях английских колледжей (петербургских широт). Раздаем стиль за счет жилеток Dolce & Gabbana, кардиганов Emporio Armani и кэжуал-ботов Age of Innocence — с таким modest luxury без стеснения выдаем себя за наследников голубых кровей.
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