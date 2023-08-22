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Сливы, воздушные змеи и супрематизм в новой коллекции Finn Flare

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Finn Flare готовится к холодам в осенней коллекции: герои кампейна запускают воздушного змея (и запасаются витамином D перед зимовкой) — рассказываем и показываем в чем именно. 

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Верхняя одежда – суперсила Finn Flare: на этот раз марка подготовила парки, стеганые куртки в сливочном и графитовом оттенках, а также оверсайз-пуховики цвета стали со сливовыми разводами. Заодно расширила линейку денима: в ассортименте появились плотные джинсы цвета индиго и ретро-варенка. Для финального стайлинг-штриха припасены километровые шарфы и пушистые панамы — многослойность наше все.

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Все айтемы — с отсылками к супрематизму (точнее, к «Игральным картам» амазонки авангарда Ольги Розановой): отсюда в коллекции появились принты деграде и фигурная стежка. Плюс, взяв за основу простейшие формы (и принципы modest luxury), Finn Flare намерен всех одеть в минималистичные монохром-джемперы и платья, а также в пиджаки на запах свободного силуэта и костюмные двойки в ретро-клетку.

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