Сливы, воздушные змеи и супрематизм в новой коллекции Finn Flare

Все айтемы — с отсылками к супрематизму (точнее, к «Игральным картам» амазонки авангарда Ольги Розановой): отсюда в коллекции появились принты деграде и фигурная стежка. Плюс, взяв за основу простейшие формы (и принципы modest luxury), Finn Flare намерен всех одеть в минималистичные монохром-джемперы и платья, а также в пиджаки на запах свободного силуэта и костюмные двойки в ретро-клетку.