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Нашли 48 пар идеальных кроссовок и кед на каждый день

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Кроссовки — не мастхэв, а база. Их можно носить круглый год, а в межсезонье — и вовсе не вылезать из любимых самба и газелей. Вот еще 48 пар с чудинкой: на меху, с узором и в крапинку!

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 New Balance x Miu Miu, ДЛТ, 78 000 руб.

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Balenciaga, ДЛТ, 68 650 руб.

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Henry Beguelin, Кашемир и шелк, 63 040 руб.

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IRO, 38 900 руб.

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MM6, ДЛТ, 31 750 руб.

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Homies x Jenëk, 32 000 руб.

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Razumno, 32 000 руб.

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Premiata, ДЛТ, 28 950 руб.

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Voile blanche, Кенгуру, 27 999 руб.

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Flower Mountain, ДЛТ, 20 600 руб.

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Asics, Street Beat, 18 999 руб.

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Ecco, 18 490 руб.

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Ekonika, 15 990 руб.

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Marc O'Polo, Стокманн, 15 990 руб.

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To Be Blossom, 14 990 руб.

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Mario Berlucci, 10 990 руб.

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Sintezia, 10 900 руб.

Архивы пресс-служб

SHU, 8 390 руб.

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Lime, 6 999 руб.

Архивы пресс-служб

Два мяча, 6 650 руб.

Архивы пресс-служб

Lellonello, 6 880 руб.

Архивы пресс-служб

Outventure, 1 899 руб.

Хотя бум на лимитированные кроссовки сбавил свои обороты, именно сникеры (Onitsuka Tiger и New Balance Aime Leon Dore) вошли в топ летнего рейтинга Lyst как самый желанный айтем. Оно понятно: в удобнейших кроссовках — горы по колено, заодно модели ярких оттенков могут добавить краски в гардероб (белые оставим любителям минимализма и тихой роскоши). Например, в Копенгагене модели вышли на показ Ganni в кастомных желтых New Balance. Действуем в том же духе: выбираем мермайдкорные MM6 (и запрыгиваем в последний круиз по озерам) или Voile blanche с лимонными шнурками в пандан трендбукам.

Архивы пресс-служб

Santoni, Кашемир и шелк, 78 950 руб.

Архивы пресс-служб

Jil Sander, ДЛТ, 64 250 руб.

Архивы пресс-служб

Henry Beguelin, Кашемир и шелк, 63 040 руб.

Архивы пресс-служб

Rick Owens, 41 150 руб.

Архивы пресс-служб

MM6, ДЛТ, 28 900 руб.

Архивы пресс-служб

Premiata, ДЛТ, 26 900 руб.

Архивы пресс-служб

Veja, Peak, 19 950 руб. 

Архивы пресс-служб

12storeez, 16 980 руб.

Архивы пресс-служб

Emka, 15 190 руб.

Архивы пресс-служб

Ekonika, 14 990 руб.

Архивы пресс-служб

Ecco, 15 990 руб.

Архивы пресс-служб

Viron, Peak, 13 960 руб.

Архивы пресс-служб

Lime, 8 999 руб.

Архивы пресс-служб

You, 8 330 руб.

Архивы пресс-служб

Два мяча, Au Pont Rouge, 5 900 руб.

Архивы пресс-служб

Streetbeat, 5 599 руб.

Архивы пресс-служб

Mario Berlucci, 4 990 руб.

Архивы пресс-служб

Zarina, 1 199 руб.

Вход в зону комфортного стритвира — олдскульные кеды, прошедшие огонь и воду. Как раз на таких моделях набили руку мастера из «Двух мячей», возродившие из омута памяти культовые советские модели. Плюс можно присмотреться к Jil Sander и Rick Owens (и возвыситься над лужами) или примерить психоделичные Viron с полки концепт-стора Peak (сочетаем с преппи-юбками и со стейтмент-пиджаками).

Архивы пресс-служб

Prada, ДЛТ, 100 000 руб.

Архивы пресс-служб

Balenciaga, ДЛТ, 98 600 руб.

Архивы пресс-служб

Doucal’s, No One, 45 490 руб.

Архивы пресс-служб

Premiata, NO ONE, 38 990 руб.

Архивы пресс-служб

Dries Van Noten, ДЛТ, 31 400 руб.

Архивы пресс-служб

AsH, Golden Line, 27 100 руб.

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Boggi Milano, 17 150 руб.

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Geox, 16 990 руб.

Архивы пресс-служб

Mizuno, Peak, 15 990 руб.

Черный — все еще новый красный среди мужских спортботов (вопреки барбикору и наступающему ему на пятки лимонному). Разбавляем готические кеды и кроссовки сезонным (и очень модным) шоколадным, плюс по заветам Дэниела Ли пускаем в жизнь все оттенки синего (как у Geox и Mizuno). В таких моделях порадуем не только ортопеда, но и разномастных блогеров-фотографов стристайла.

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