Нашли 48 пар идеальных кроссовок и кед на каждый день

Кроссовки — не мастхэв, а база. Их можно носить круглый год, а в межсезонье — и вовсе не вылезать из любимых самба и газелей. Вот еще 48 пар с чудинкой: на меху, с узором и в крапинку!
Хотя бум на лимитированные кроссовки сбавил свои обороты, именно сникеры (Onitsuka Tiger и New Balance Aime Leon Dore) вошли в топ летнего рейтинга Lyst как самый желанный айтем. Оно понятно: в удобнейших кроссовках — горы по колено, заодно модели ярких оттенков могут добавить краски в гардероб (белые оставим любителям минимализма и тихой роскоши). Например, в Копенгагене модели вышли на показ Ganni в кастомных желтых New Balance. Действуем в том же духе: выбираем мермайдкорные MM6 (и запрыгиваем в последний круиз по озерам) или Voile blanche с лимонными шнурками в пандан трендбукам.
Вход в зону комфортного стритвира — олдскульные кеды, прошедшие огонь и воду. Как раз на таких моделях набили руку мастера из «Двух мячей», возродившие из омута памяти культовые советские модели. Плюс можно присмотреться к Jil Sander и Rick Owens (и возвыситься над лужами) или примерить психоделичные Viron с полки концепт-стора Peak (сочетаем с преппи-юбками и со стейтмент-пиджаками).
Черный — все еще новый красный среди мужских спортботов (вопреки барбикору и наступающему ему на пятки лимонному). Разбавляем готические кеды и кроссовки сезонным (и очень модным) шоколадным, плюс по заветам Дэниела Ли пускаем в жизнь все оттенки синего (как у Geox и Mizuno). В таких моделях порадуем не только ортопеда, но и разномастных блогеров-фотографов стристайла.
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