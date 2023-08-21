Нашли 48 пар идеальных кроссовок и кед на каждый день

Хотя бум на лимитированные кроссовки сбавил свои обороты, именно сникеры (Onitsuka Tiger и New Balance Aime Leon Dore) вошли в топ летнего рейтинга Lyst как самый желанный айтем. Оно понятно: в удобнейших кроссовках — горы по колено, заодно модели ярких оттенков могут добавить краски в гардероб (белые оставим любителям минимализма и тихой роскоши). Например, в Копенгагене модели вышли на показ Ganni в кастомных желтых New Balance. Действуем в том же духе: выбираем мермайдкорные MM6 (и запрыгиваем в последний круиз по озерам) или Voile blanche с лимонными шнурками в пандан трендбукам.