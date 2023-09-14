Сильное плечо: выбрали 50 модных жакетов

Холода и офискор — зеленый свет для жакетов всех мастей. Выбрали 50 моделей на любой случай: в опенспейс, на чинный суаре и даже в экспедицию по сестрорецким болотам.
Гвоздь программы — массивный стейтмент-жакет на манер Saint Laurent и Khaite. Примеряем матча-модель у Red September, плечистый вельветовый вариант — у Pitkina и DADAknit, а жакет белой королевы (для ситуативной помолвки) — у фэшн-фрешменов Stratera. Не забываем вкраплять тренды (образец для подражания — кружевной дарк-фэшн с плеча MSGM) и экспериментировать с текстурами: от мохнатого Choux до Helmut Lang из полупрозрачного купро.
Светский вечер нипочем: для вылазки на «Демона» в Мариинку припасен жакет-деконструкция Soroka on Course (порадуем внутреннего духа изгнанья) и жакет с крыльями-рюшами от 2Mood (встречайте, вылетаем). На квартирник в ШУМе спешим в двойных лацканах Dear Passenger N либо в кожанке Sashaverse (с порога поясняем, кто здесь хардкор).
Для утренней планерки готовим жакет Subbota Label — в дуэте с дорогой сердцу водолазкой и лодочками киттен хиллз. Плюс меняем брюки на мидакси и держим при себе аксессуары: от акцентных диплодок-брошей до y2k бодичейнов — располагают в последний момент не пойти на работу (и поступить мудро).
В мужском сегменте — стабильный готкор во вневременных силуэтах. Вносим разнообразие при помощи накладных карманов Helmut Lang и кирпичкора House of Leo (из мудборда Арракиса), а в болотном жакете-куртке Walk of Shame c руки Андрея Артемова исследуем лесопарки Сестрорецка (с мраморным шалашом в придачу).
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