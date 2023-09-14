Сильное плечо: выбрали 50 модных жакетов

Гвоздь программы — массивный стейтмент-жакет на манер Saint Laurent и Khaite. Примеряем матча-модель у Red September, плечистый вельветовый вариант — у Pitkina и DADAknit, а жакет белой королевы (для ситуативной помолвки) — у фэшн-фрешменов Stratera. Не забываем вкраплять тренды (образец для подражания — кружевной дарк-фэшн с плеча MSGM) и экспериментировать с текстурами: от мохнатого Choux до Helmut Lang из полупрозрачного купро.