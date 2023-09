Сильное плечо: выбрали 50 модных жакетов

В мужском сегменте — стабильный готкор во вневременных силуэтах. Вносим разнообразие при помощи накладных карманов Helmut Lang и кирпичкора House of Leo (из мудборда Арракиса), а в болотном жакете-куртке Walk of Shame c руки Андрея Артемова исследуем лесопарки Сестрорецка (с мраморным шалашом в придачу).