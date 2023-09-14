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Сильное плечо: выбрали 50 модных жакетов

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Холода и офискор — зеленый свет для жакетов всех мастей. Выбрали 50 моделей на любой случай: в опенспейс, на чинный суаре и даже в экспедицию по сестрорецким болотам.

Архивы пресс-служб

Miu Miu, ДЛТ, 270 000 руб.

Архивы пресс-служб

Agreeg, 210 000 руб.

Архивы пресс-служб

Peserico, Кашемир и шелк, 106 026 руб.

Архивы пресс-служб

Gods of Fame, 96 000 руб.

Архивы пресс-служб

Dorothee Schumacher, Кенгуру, 92 000 руб.

Архивы пресс-служб

MSGM, ДЛТ, 87 100 руб.

Архивы пресс-служб

Sashaverse, ДЛТ, 74 250 руб.

Архивы пресс-служб

Iceberg, NO ONE, 65 990 руб.

Архивы пресс-служб

T.E.V.I., 61 800 руб.

Архивы пресс-служб

Pervert, 60 000 руб.

Архивы пресс-служб

Stratera, 60 000 руб.

Архивы пресс-служб

Dear Passenger N, 53 000 руб.

Архивы пресс-служб

Kalmanovich, 48 000 руб.

Гвоздь программы — массивный стейтмент-жакет на манер Saint Laurent и Khaite. Примеряем матча-модель у Red September, плечистый вельветовый вариант — у Pitkina и DADAknit, а жакет белой королевы (для ситуативной помолвки) — у фэшн-фрешменов Stratera. Не забываем вкраплять тренды (образец для подражания — кружевной дарк-фэшн с плеча MSGM) и экспериментировать с текстурами: от мохнатого Choux до Helmut Lang из полупрозрачного купро.

Архивы пресс-служб

Red September, ДЛТ, 47 990 руб.

Архивы пресс-служб

Choux, 44 980 руб.

Архивы пресс-служб

Autentiments, 42 900 руб.

Архивы пресс-служб

Myséasons, 40 000 руб.

Архивы пресс-служб

OLA OLA, 39 900 руб.

Архивы пресс-служб

My812, 39 000 руб.

Архивы пресс-служб

Gerard Darel, 37 900 руб.

Архивы пресс-служб

 Osome2some, 36 800 руб.

Архивы пресс-служб

Ushatava, 36 500 руб.

Архивы пресс-служб

Pitkina, 34 900 руб.

Архивы пресс-служб

Helmut Lang, Golden Line, 33 300 руб.

Архивы пресс-служб

Subbota Label, 33 500 руб.

Светский вечер нипочем: для вылазки на «Демона» в Мариинку припасен жакет-деконструкция Soroka on Course (порадуем внутреннего духа изгнанья) и жакет с крыльями-рюшами от 2Mood (встречайте, вылетаем). На квартирник в ШУМе спешим в двойных лацканах Dear Passenger N либо в кожанке Sashaverse (с порога поясняем, кто здесь хардкор). 

Архивы пресс-служб

Soroka on Course, Golden Line, 33 200 руб.

Архивы пресс-служб

Roseville, 29 000 руб.

Архивы пресс-служб

Charuel, 27 990 руб.

Архивы пресс-служб

Emka, 25 790 руб.

Архивы пресс-служб

SEVEN LAB, ДЛТ, 25 410 руб.

Архивы пресс-служб

2mood, 24 980 руб.

Архивы пресс-служб

To Be Blossom, 22 990 руб.

Архивы пресс-служб

Code Couture, Lio store, 19 800 руб

Архивы пресс-служб

DADAknit, 17 990 руб.

Архивы пресс-служб

GATE31, 18 890 руб.

Для утренней планерки готовим жакет Subbota Label — в дуэте с дорогой сердцу водолазкой и лодочками киттен хиллз. Плюс меняем брюки на мидакси и держим при себе аксессуары: от акцентных диплодок-брошей до y2k бодичейнов — располагают в последний момент не пойти на работу (и поступить мудро).

Архивы пресс-служб

IDOL, 16 990 руб.

Архивы пресс-служб

You, 16 200 руб.

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Love Republic, 12 999 руб.

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Finn Flare, 12 999 руб.

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Silvian Heach, Стокманн, 11 490 руб.

Архивы пресс-служб

Vittoria Vicci, 7 690 руб.

Архивы пресс-служб

SELA, 5 299 руб.

Архивы пресс-служб

Zarina, 4 999 руб.

В мужском сегменте — стабильный готкор во вневременных силуэтах. Вносим разнообразие при помощи накладных карманов Helmut Lang и кирпичкора House of Leo (из мудборда Арракиса), а в болотном жакете-куртке Walk of Shame c руки Андрея Артемова исследуем лесопарки Сестрорецка (с мраморным шалашом в придачу).

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Gucci, ДЛТ, 259 200 руб.

Архивы пресс-служб

House of Leo, 69 000 руб.

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Boggi Milano, 62 350 руб.

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Helmut Lang, ДЛТ, 49 920 руб.

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Walk of Shame, 30 000 руб.

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House of Leo, 25 000 руб.

Архивы пресс-служб

Chernim Cherno, 24 700 руб.

Архивы пресс-служб

Befree, Lamoda, 6 599 руб.

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