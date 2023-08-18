Тренч Тринити, юбки-платки и блуза-колькольчик: наш фэшн-дайджест

Ushatava налаживает связи: профессиональные, дружеские и родственные. В осеннем базовом кампейне снялись Муся Тотибадзе и Иван Лубенников (в творческом союзе с 2012), фаундеры Нино Шаматава и Алиса Ушакова, а также куратор направления «Мода» Школы дизайна НИУ ВШЭ Анзор Канкулов и модель Ваня Махмуров с сестрой Любой (дебютировал на показе Prada в сезоне SS24).

Коллекция сфокусирована на верхней одежде — есть двухсторонние пальто, тренчкоты, утепленные анорак и олимпийка. Много трансформеров и вещей-подложек (подойдут и для верхнего, и для нижнего слоя). Плюс появился новый для Ushatava цвет — чернильный.