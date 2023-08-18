Тренч Тринити, юбки-платки и блуза-колькольчик: наш фэшн-дайджест

Примеряем готкор-лук, гуляем по Ладоге в оттенках сорбета и выкрашиваем гардероб в чернильный — собрали в пятничном фэшн-дайджесте новинки и мастхэвы недели.
Gate31
Главные по петербургской базе Gate31 ставят шах и мат барбикору осенним тотал-блэк кампейном — излучаем готкор на Севкабеле в кожаном тренче Тринити и макси с героинь Тима Бертона (для пущего эффекта держим при себе солнечнозащитные очки). А еще марка заколлабилась со студентами Британки, которые выдали на витрины авангардные версии фирменного тренча Диксон — с футуристичным кроем, рюшами и болотной бахромой.
UNOde50
Вести из Белокаменной: испанцы из UNOde50 празднуют девятый день рождения в России и открывают восьмой магазин. Поглядеть на сюррелистичные украшения ручной работы (достойные Эльзы Скиапарелли и Сальвадора Дали вместе взятых) можно в Афимолле и в диджитал кампейне, где ювелирка взмывает в воздух вопреки гравитации (как тебе такое, Ньютон?).
Ushatava
Ushatava налаживает связи: профессиональные, дружеские и родственные. В осеннем базовом кампейне снялись Муся Тотибадзе и Иван Лубенников (в творческом союзе с 2012), фаундеры Нино Шаматава и Алиса Ушакова, а также куратор направления «Мода» Школы дизайна НИУ ВШЭ Анзор Канкулов и модель Ваня Махмуров с сестрой Любой (дебютировал на показе Prada в сезоне SS24).
Коллекция сфокусирована на верхней одежде — есть двухсторонние пальто, тренчкоты, утепленные анорак и олимпийка. Много трансформеров и вещей-подложек (подойдут и для верхнего, и для нижнего слоя). Плюс появился новый для Ushatava цвет — чернильный.
My812
My812 вплывает в осень на севере Ладоги (и в декорациях Алвара Аалто) — в пальто из верблюжьей шерсти, жакетах на запах и рельефных платьях в рубчик цвета сорбета (лимонный — новый розовый). Вместо летней открытки — топы с фактурными швами и блуза-колокольчик, в которой можно греметь аж до весны.
Zarina
У Zarina новые ролевые модели — Юрия Снигирь и Максим Матвеев, которые примерили осенние айтемы в интерьерах оттенка Burberry blue. Рецепт базовой межсезонной капсулы от марки: деним, кожаные макси, костюмные двойки (и тройки), джемперы с акцентными перьями и многослойные сочетания вроде косухи в дуэте с футболкой и рубашкой на выпуск.
Stratera
Новорожденный петербургский бренд Stratera врывается в мир оверсайз-костюмов и пауэр-дрессинга. Фаундер Татьяна Некрасова (также известная как владелица ювелирного бренда SØLV) восемь лет набивала руку в TopTop, так что о грамотном конструировании и подборе ткани знает примерно все. Для большего комфорта марка интегрирует в повседневный дресс-код спортивные боди и кэтсьюты (извиваемся в дедлайнах как можем), выводя офискор (и асаны в опенспейсе) на новый уровень.
Arny Praht
Угрюмый заяц, розовый муравьед, панда в колготках: какая ты сегодня сумка из коллаба Arny Praht и троих подопечных фонда «Антон тут рядом» – Сережи Тиснека, Ксюши Мелехиной и Руслана Сосиева? В нашей редакции – сплошные шипованные зайцы и две фэшн-панды. Это уже третья по счету совместная коллекция марки и фонда, а с каждой проданной сумки 20% отчисляется на помощь людям с расстройством аутистического спектра.
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