Оммаж балеткору (и школьной форме) — сочетание носков или гольфов с балетками. Фантазия приветствуется: берем либо плотные серые носки (фавориты сестер Олсен) для уюта и от грязных брызг, либо полупрозрачные варианты из лайкры в память о лете (и вашей бабушке). Затем смело экспериментируем с яркими цветами с опорой на цветочную колористику Dries Van Noten и Jil Sander (хотя нам ближе m_u_r и Ola Ola).

Праздничная альтернатива тапулям в преддверии старта сезона в Михайловском — (лакированные) туфли на каблуке kitten heel (дань комфорту и ревущим двадцатым).