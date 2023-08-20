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Не на босу ногу! Как носить мастхэвы осени — носки и гольфы

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В сентябре без носков не обойтись — и дело не только в тепле и комфорте. Второй год подряд это модный мастхэв сезона (сезоны тренду на пользу), который дизайнеры от мала до велика советуют стилизовать напоказ — вот 4 актуальных способа.

С балетками и лодочками

Архивы пресс-служб

The Row Pre-Fall 23

Архивы пресс-служб

Brandon Maxwell FW23

Архивы пресс-служб

Baum und Pferdgarten SS24

Архивы пресс-служб

Ganni SS24

Архивы пресс-служб

Stine Goya SS24

Архивы пресс-служб

Jil Sander Resort 24

Архивы пресс-служб

Балетки Razumno, 32 000 руб.платье m_u_r, 22 500 руб.носки Finn Flare, Lamoda, 399 руб.сумка Arny Praht, 7 100 руб.серьги alvaar, 2 500 руб.

Оммаж балеткору (и школьной форме) — сочетание носков или гольфов с балетками. Фантазия приветствуется: берем либо плотные серые носки (фавориты сестер Олсен) для уюта и от грязных брызг, либо полупрозрачные варианты из лайкры в память о лете (и вашей бабушке). Затем смело экспериментируем с яркими цветами с опорой на цветочную колористику Dries Van Noten и Jil Sander (хотя нам ближе m_u_r и Ola Ola).

Праздничная альтернатива тапулям в преддверии старта сезона в Михайловском — (лакированные) туфли на каблуке kitten heel (дань комфорту и ревущим двадцатым).

С лоферами и бермудами

Архивы пресс-служб

The Row Pre-Fall 23

Архивы пресс-служб

Prada SS24

Архивы пресс-служб

Valentino SS24

Архивы пресс-служб

Amiri SS24

Архивы пресс-служб

MSGM SS24

Архивы пресс-служб

Amiri SS24

Архивы пресс-служб

Носки, Selected, 3 500 руб. 

Архивы пресс-служб

Шорты Ola Ola, 13 515 руб.галстук House of Leo, 6 000 руб.рубашка 12storeez, 11 980 руб.лоферы Prada, ДЛТ, 100 000 руб.носки красные Studio 29, 499 руб.носки белые Studio 29, 499 руб.ключница imakebags, 3 500 руб.

Сначала гольфы с бермудами и лоферами объединил The Row, теперь так поступают примерно все: от Рафа Симонса до Пьерпаоло Пиччоли. MSGM и Amiri призывают не забывать про лоферы (стилизованные должным образом носки SAMB® стилиста Ксюши Смо ждал мгновенный солдаут), а мы советуем держать при себе галстук и рабочую ключницу (она – лапка!) — для идеального офискора в межсезонье. 

С бриджами и капри

Архивы пресс-служб

Ganni SS24

Архивы пресс-служб

Hodakova FW 23

Архивы пресс-служб

Thom Browne Resort 23

Архивы пресс-служб

Капри J.Kim, 24 000 руб.флиска Carne Bollente, KM20, 20 000 руб.моносерьга alvaar, 3 500 руб.боди Ushatava, 5 900 руб.мюли MM6 Maison Margiela, Lamoda, 31 140 руб.носки Tezenis, Lamoda, 199 руб.

Главный камбэк сезона — возвращение капри и бриджей из небытия нулевых. Культовый айтем Y2K выгуливают сестры Хадид, а заодно стристайлеры недели моды в Копенгагене. На подиуме бриджи примерили модели Ganni, Paloma Wool и Chocheng, в родных просторах — друзья J.Kim. К слову, ажурные белоснежные носки (в тенденциях доросшие с пят до колготок) — подстать полупрозрачным брюкам марки с фирменным цветочным узором. 

С легинсами и велосипедками

Архивы пресс-служб

Charles Jeffrey Loverboy SS24

Архивы пресс-служб

Charles Jeffrey Loverboy SS24

Архивы пресс-служб

Didu FW23

Архивы пресс-служб

Belle You

Архивы пресс-служб

Belle You

Архивы пресс-служб

Кепка Сocoshnick, 6 000 руб.лосины IRNBY, 4 740 руб.ботинки Yume Yume, Peak, 38 950 руб.свитер R13, ДЛТ, 89 950 руб.носки Zabelina, 4 900 руб. 

В теплые носки из мохера заправляем функциональные лосины — вопреки пронизывающему северному ветру. Мастер-класс по casual-комбинации аксессуаров с лоферами и велосипедками показывает Belle You (из офиса в спортзал и обратно). Вместо нормкоровской обуви пригодятся сюрреалистичные чеботы — для спортшика с толикой гранжа и кринжа.

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