В сентябре без носков не обойтись — и дело не только в тепле и комфорте. Второй год подряд это модный мастхэв сезона (сезоны тренду на пользу), который дизайнеры от мала до велика советуют стилизовать напоказ — вот 4 актуальных способа.
С балетками и лодочками
The Row Pre-Fall 23
Brandon Maxwell FW23
Baum und Pferdgarten SS24
Ganni SS24
Stine Goya SS24
Jil Sander Resort 24
Оммаж балеткору (и школьной форме) — сочетание носков или гольфов с балетками. Фантазия приветствуется: берем либо плотные серые носки (фавориты сестер Олсен) для уюта и от грязных брызг, либо полупрозрачные варианты из лайкры в память о лете (и вашей бабушке). Затем смело экспериментируем с яркими цветами с опорой на цветочную колористику Dries Van Noten и Jil Sander (хотя нам ближе m_u_r и Ola Ola).
Праздничная альтернатива тапулям в преддверии старта сезона в Михайловском — (лакированные) туфли на каблуке kitten heel (дань комфорту и ревущим двадцатым).
С лоферами и бермудами
The Row Pre-Fall 23
Prada SS24
Valentino SS24
Amiri SS24
MSGM SS24
Amiri SS24
Сначала гольфы с бермудами и лоферами объединил The Row, теперь так поступают примерно все: от Рафа Симонса до Пьерпаоло Пиччоли. MSGM и Amiri призывают не забывать про лоферы (стилизованные должным образом носки SAMB® стилиста Ксюши Смо ждал мгновенный солдаут), а мы советуем держать при себе галстук и рабочую ключницу (она – лапка!) — для идеального офискора в межсезонье.
С бриджами и капри
Ganni SS24
Hodakova FW 23
Thom Browne Resort 23
Главный камбэк сезона — возвращение капри и бриджей из небытия нулевых. Культовый айтем Y2K выгуливают сестры Хадид, а заодно стристайлеры недели моды в Копенгагене. На подиуме бриджи примерили модели Ganni, Paloma Wool и Chocheng, в родных просторах — друзья J.Kim. К слову, ажурные белоснежные носки (в тенденциях доросшие с пят до колготок) — подстать полупрозрачным брюкам марки с фирменным цветочным узором.
С легинсами и велосипедками
Charles Jeffrey Loverboy SS24
Charles Jeffrey Loverboy SS24
Didu FW23
Belle You
Belle You
В теплые носки из мохера заправляем функциональные лосины — вопреки пронизывающему северному ветру. Мастер-класс по casual-комбинации аксессуаров с лоферами и велосипедками показывает Belle You (из офиса в спортзал и обратно). Вместо нормкоровской обуви пригодятся сюрреалистичные чеботы — для спортшика с толикой гранжа и кринжа.
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