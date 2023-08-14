На все пуговицы: 45 модных кардиганов

Тейлор Свифт одела в кардиганы музыкальных фанатов (спасибо треку Cardigan), а Миучча Прада — всю модную индустрию. Этой осенью без легких трикотажных жакетов никуда — выбрали для вас 45 красивых и комфортных моделей.
После недели моды в Копенгагене в фэшн среде всерьез заговорили о прадакоре — львиная доля коллекций отсылала к последним показам синьоры Миуччи и фирменным айтемам Prada и Miu Miu. Само собой, не обошлось без кардиганов (с плеча Мии Гот) — их примерили героини Ganni (пионеры сканди-стиля сочетали трикотаж с анималистичным принтом), Baum und Pferdgarten и A. Roege Hove.
Популярность трикотажных жакетов объяснима: кардиган — незаменимая вещь в эру тренда на многослойность. Ближе к телу носим облегающие модели Belle You и Principe di Bologna, которые идеальны в комбинации с объемными от Choux и творческой артели kruzhok. Стилизуем по заветам недель моды: в ход идут остроносые балетки, белоснежные кружевные гольфы и преппи-мини (альтернатива на прохладу — юбка-макси или шерстяные капри).
Осень располагает к экспериментам как со слоями, так и с оттенками. В главных ролях — оранжевый, кирпичный (сливаемся с архитектурой Новой Голландии), шоколадный, кобальт и пресловутый барбикор. К слову, в противовес Barbie craze можно примерить вещи-обманки нейтральной гаммы — например, трикотажный Diesel, притворяющийся денимом.
В мужском сегменте тон задает modest luxury. Дизайнеры Brunello Cucinelli и 12storeez показывают свои версии кардиганов, которые могли бы примерить герои «Наследников», а Gloria Jeans изучает стиль преппи и наряды студентов Беннингтонского колледжа из «Тайной истории» Донны Тартт. Желающие отдохнуть от роскоши могут накинуть на плечи спортшик: от авангардного Noon Goons до потрепанного судьбой Undercover.
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