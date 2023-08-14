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Вещи

На все пуговицы: 45 модных кардиганов

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Тейлор Свифт одела в кардиганы музыкальных фанатов (спасибо треку Cardigan), а Миучча Прада — всю модную индустрию. Этой осенью без легких трикотажных жакетов никуда — выбрали для вас 45 красивых и комфортных моделей.

Архивы пресс-служб

Miu Miu, ДЛТ, 170 000 руб.

Архивы пресс-служб

Prada, ДЛТ, 115 000 руб.

Архивы пресс-служб

Free Age, 72 600 руб.

Архивы пресс-служб

Diesel, Кенгуру, 58 000 руб.

Архивы пресс-служб

And the brand, 57 700 руб.

Архивы пресс-служб

Ashley Williams, Peak, 39 340 руб.

Архивы пресс-служб

Rochas, Golden Line, 38 500 руб.

Архивы пресс-служб

Monncashmere, 37 980 руб.

Архивы пресс-служб

LYNA+, 36 000 руб.

Архивы пресс-служб

Ganni, ДЛТ, 32 950 руб.

Архивы пресс-служб

Dries Van Noten, ДЛТ, 32 050 руб.

После недели моды в Копенгагене в фэшн среде всерьез заговорили о прадакоре — львиная доля коллекций отсылала к последним показам синьоры Миуччи и фирменным айтемам Prada и Miu Miu. Само собой, не обошлось без кардиганов (с плеча Мии Гот) — их примерили героини Ganni (пионеры сканди-стиля сочетали трикотаж с анималистичным принтом), Baum und Pferdgarten и A. Roege Hove.

Архивы пресс-служб

MSGM, ДЛТ, 29 950 руб.

Архивы пресс-служб

Monochrome, 29 000 руб.

Архивы пресс-служб

12storeez, 27 980 руб.

Архивы пресс-служб

Choux, 20 980 руб.

Архивы пресс-служб

Iro Paris, 19 950 руб.

Архивы пресс-служб

Ushatava, 17 700 руб.

Архивы пресс-служб

Ugly Sweater Club, 16 900 руб.

Архивы пресс-служб

Vereja, 16 400 руб.

Архивы пресс-служб

kruzhok, 14 900 руб.

Архивы пресс-служб

Seven Lab, 14 800 руб.

Архивы пресс-служб

Oui, Au Pont Rouge, 14 900 руб.

Архивы пресс-служб

Tara Jarmon, 14 450 руб.

Архивы пресс-служб

2mood, 12 980 руб.

Популярность трикотажных жакетов объяснима: кардиган — незаменимая вещь в эру тренда на многослойность. Ближе к телу носим облегающие модели Belle You и Principe di Bologna, которые идеальны в комбинации с объемными от Choux и творческой артели kruzhok. Стилизуем по заветам недель моды: в ход идут остроносые балетки, белоснежные кружевные гольфы и преппи-мини (альтернатива на прохладу — юбка-макси или шерстяные капри).

Архивы пресс-служб

To be blossom, 10 990 руб.

Архивы пресс-служб

Janaelle, Gerard Darel, 8 950 руб.

Архивы пресс-служб

Principe di Bologna, No One, 8 320 руб.

Архивы пресс-служб

Pitkina, 7 300 руб.

Архивы пресс-служб

Dunst, Стокманн, 6 790 руб.

Архивы пресс-служб

Ola Ola, 6 750 руб.

Архивы пресс-служб

Belle You, 4 999 руб.

Архивы пресс-служб

aim clo, 4 950 руб.

Архивы пресс-служб

Love Republic, 4 599 руб.

Архивы пресс-служб

Lime, 1 399 руб.

Архивы пресс-служб

Befree, 1 399 руб.

Осень располагает к экспериментам как со слоями, так и с оттенками. В главных ролях — оранжевый, кирпичный (сливаемся с архитектурой Новой Голландии), шоколадный, кобальт и пресловутый барбикор. К слову, в противовес Barbie craze можно примерить вещи-обманки нейтральной гаммы — например, трикотажный Diesel, притворяющийся денимом. 

Архивы пресс-служб

Prada, ДЛТ, 225 000 руб.

Архивы пресс-служб

Brunello Cucinelli, ДЛТ, 99 400 руб.

Архивы пресс-служб

Undercover, Peak, 40 770 руб.

Архивы пресс-служб

Etudes, Peak, 36 360 руб.

Архивы пресс-служб

House of Leo, 32 000 руб.

Архивы пресс-служб

12storeez, 22 980 руб.

Архивы пресс-служб

Noon Goons, Peak, 20 970 руб.

Архивы пресс-служб

Canali, ДЛТ, 16 550 руб.

Архивы пресс-служб

Lime, 8 999 руб.

Архивы пресс-служб

Gloria Jeans, 4 499 руб.

В мужском сегменте тон задает modest luxury. Дизайнеры Brunello Cucinelli и 12storeez показывают свои версии кардиганов, которые могли бы примерить герои «Наследников», а Gloria Jeans изучает стиль преппи и наряды студентов Беннингтонского колледжа из «Тайной истории» Донны Тартт. Желающие отдохнуть от роскоши могут накинуть на плечи спортшик: от авангардного Noon Goons до потрепанного судьбой Undercover.

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