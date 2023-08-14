На все пуговицы: 45 модных кардиганов

После недели моды в Копенгагене в фэшн среде всерьез заговорили о прадакоре — львиная доля коллекций отсылала к последним показам синьоры Миуччи и фирменным айтемам Prada и Miu Miu. Само собой, не обошлось без кардиганов (с плеча Мии Гот) — их примерили героини Ganni (пионеры сканди-стиля сочетали трикотаж с анималистичным принтом), Baum und Pferdgarten и A. Roege Hove.