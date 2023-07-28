Хардкор, щупальца и финифть: дайджест фэшн-новостей недели

На этой неделе события модной индустрии могут дать фору новостям с полей саммитов. Рассказываем о главном и врываемся в выходные, вооруженные серьгой-скатом, брошью-васильком и тринкетом-скрепкой!
Avgvst garage
Ювелирный бренд Avgvst открывает для себя мир междисциплинарности и запускает Avgvst Garage — площадку для совместных экспериментов с художниками и нишевыми брендами. Первыми гостями стали петербуржцы Liars Collective, а первыми лотами — тринкет и моносерьга-скрепка. Про них фаундер LC Антон Горбунов говорит так: «Дизайнер из 2023 смотрит на природу и пытается ей подражать, мимикрирует под ее законы и приемы. Природа создает неидеальное, абстрактное, случайное. Объект, который вы видите — попытка дизайнера стать природой». Скрепки — не то, чем кажутся.
Osome2some
Osome2some выпустили летнюю капсулу, в которой исследовали рок-культуру нулевых и эстетику «нежного» панка (самое то к приезду выставки про «Короля и шута»). В результате получился хардкорный макси-тренч из черного денима (стилизуем с шипованным чокером), а еще — платья-комбинации, футболки-трансформеры и шорты из шерсти, которые смело перейдут из летнего гардероба в осенний.
Secrets x Ростовская Финифть
Ювелиры из Secrets объединились с мастерами фабрики «Ростовская Финифть» и создали коллекцию украшений ручной работы, отсылающую к викторианским драгоценностям с портретными миниатюрами глаз. Получились кольца-фиалки, брошь-василек и колье с хрустальными слезами. За создание лукбука взялись стилисты Миша и Китти, собравшие образы в стиле архивных показов Вивьен Вествуд, а за высокие прически а-ля Жанна Дюбари и мейк «на слезе» отвечала Фариза Родригес — вышел образцовый роялкор.
Sela
Российские бренды продолжают осваивать торговые пространства. Sela открыла крупномасштабный флагман в ТРЦ «Галерея» — теперь там можно найти новинки и бестселлеры бренда, а заодно перевести дух от покупок в зоне отдыха с креслами (для детей предусмотрена игровая зона). А еще в магазине живет маскот Sela — обаятельный монстр Вигге, который строит рожицы и посылает воздушные поцелуи посетителям.
Лиговский пр., 30А
To Be Blossom
От флагманов индустрии не отстают локальные марки: у неоромантичного бренда To Be Blossom появилась линейка обуви. Марка дебютировала с кедами (базовыми и в винтажной стилистике) и с кроссовками на тракторной подошве. Фирменный логотип спрятан на язычке изделий, а за удобство отвечают технологичные протекторы, амортизаторы и стелька memory foam (врываемся в август игриво и с комфортом).
Selected
С подачи Prada в фэшн-авангард вернулись лоферы с длинными носками: так уже ходят Джиджи Хадид и Адель Вейгер. Теперь к ним присоединились клиентки бренда SAMB® стилиста Ксюши Смо: марка выпустила остромодные не то носки, не то гольфы, украшенные тонкой резинкой сверху. Изделие доступно к заказу (солдаут наступает в режиме реального времени) в белом, бежевом, сером и черном оттенках (можно взять набором из трех и носить по настроению).
Befree
Befree покоряет новые высоты: в рамках проекта Co:Create марка вместе с дизайнерами Facultative works представила первую коллекцию с полноценной линейкой аксессуаров. Одежда в цифровой и outdoor-стилистике дополнена ремнем, брелком с карабином (суперхит!) и бутылкой для воды, с которыми можно отправляться и на танцпол, и в поход. К последнему располагает лукбук коллекции, снятый в калифорнийской пустыне на Rocky Buttes Movie Ranch — это место можно увидеть в фильме «Быстрее пули» и на обложках журнала The Rolling Stones.
Ola Ola x 78Glass
Мермейдкор на связи: теперь на сайте Ola Ola можно приобрести украшения от бренда 78Glass, который при помощи стекла и хирургической стали создает украшения для современных русалок. В ассортименте — моносерьга-скат и моносерьга-щупальце, а также пупырчатое кольцо цвета Финского залива.
Lime
Настроение пятницы — гранж: пока Jean Paul Gaultier тизерит новую кутюрную коллекцию в коллаборации с панками из KNWLS, можно взглянуть на гранж-дроп Lime. Его ключевыми моделями стали свитеры со спущенными петлями, рваные джинсы, худи цвета петербургского тумана, макси-платье с декоративными швами, юбки на низкой посадке — в общем, вся классика гардероба рок-звезды 1990-х.
Shu
Движение — жизнь: в этом убеждены в Shu, чья команда анонсировала дебютную беговую коллекцию Shu Run. Рассекать по тропам Елагина острова предлагают в тайтсах из эластичного бифлекса, шортах-марафонках, футболках на молнии и лонгсливах. До 7 августа можно оформить предзаказ: на все изделия действует скидка 10%, а при заказе от 7 тысяч полагается сумка-мешок в подарок.
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