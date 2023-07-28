Хардкор, щупальца и финифть: дайджест фэшн-новостей недели

Ювелирный бренд Avgvst открывает для себя мир междисциплинарности и запускает Avgvst Garage — площадку для совместных экспериментов с художниками и нишевыми брендами. Первыми гостями стали петербуржцы Liars Collective, а первыми лотами — тринкет и моносерьга-скрепка. Про них фаундер LC Антон Горбунов говорит так: «Дизайнер из 2023 смотрит на природу и пытается ей подражать, мимикрирует под ее законы и приемы. Природа создает неидеальное, абстрактное, случайное. Объект, который вы видите — попытка дизайнера стать природой». Скрепки — не то, чем кажутся.