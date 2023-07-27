Пледы и полотенца: с чем сочетать главные аксессуары лета

Домашний халат с нарядными босоножками? Что? Да! Подглядев прогноз погоды, этим летом (и наступающей осенью) модные дома укутали нас в пледы и махровые полотенца далеко за пределами квартиры — рассказываем, как раздавать модный домашний уют в городских условиях.
Халаты, пледы и полотенца собрались на подиуме по разным причинам. Для одних махровый тюрбан на голове — дань иронии (передаем привет Донателле Версаче и ее коллекции pre-fall), другие размашисто внедряли айдентику бренда и национальные коды на полотне пледа (здесь преуспел Дэниел Ли в Burberry). Не обошлось без социального подтекста: за счет полотенец и обнаженных образов Federico Сina стремился привлечь внимание к положению фермеров, пострадавших от наводнения в итальянском регионе Эмилия-Романья.
Пледы и халаты вышли за пределы домашних линеек и у российских марок. Ushatava советует носить халат с капюшоном и у бассейна, и на прогулке прохладной ночью. Для пущего эпатажа прохожих изделие украшено бордюром (настаиваем на поребрике) по низу рукавов и подола. В том же духе действует концепт-стор KM20, предлагая заменить бомбер и кардиган на ироничный плед от парижан из Carne Bollente. A Belle You и Cocoshnick экспериментируют с материалом, превращая махровую ткань в панамку-полотенце и брючный комплект.
Поддерживаем тренд двумя руками: в одной носим полотенце для пекучего полдня на заливе, в другой храним плед на случай пронизывающего вечернего ветра. Для желающих смазать карту будня пригодится яркий халат, который создан для стилизации в духе Маттье Блази — с минималистичным денимом и базовой футболкой. А в сочетании с вьетнамками и сумкой-корзинкой полотенце добавит образу отпускного шика — и сгодится вместо панамки.
Текст: Полина Шевцова
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