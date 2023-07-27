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Пледы и полотенца: с чем сочетать главные аксессуары лета

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Домашний халат с нарядными босоножками? Что? Да! Подглядев прогноз погоды, этим летом (и наступающей осенью) модные дома укутали нас в пледы и махровые полотенца далеко за пределами квартиры — рассказываем, как раздавать модный домашний уют в городских условиях.

Архивы пресс-служб

Burberry, Fall 2023

Архивы пресс-служб

Balenciaga, Resort 24

Архивы пресс-служб

Versace, Pre-fall 23

Архивы пресс-служб

Saint Laurent, Fall 23

Архивы пресс-служб

Federico Cina, SS24

Архивы пресс-служб

Coperni, Fall 23

Архивы пресс-служб

Alexander Wang, Pre-fall 23

Архивы пресс-служб

Gucci, Spring 24

Халаты, пледы и полотенца собрались на подиуме по разным причинам. Для одних махровый тюрбан на голове — дань иронии (передаем привет Донателле Версаче и ее коллекции pre-fall), другие размашисто внедряли айдентику бренда и национальные коды на полотне пледа (здесь преуспел Дэниел Ли в Burberry). Не обошлось без социального подтекста: за счет полотенец и обнаженных образов Federico Сina стремился привлечь внимание к положению фермеров, пострадавших от наводнения в итальянском регионе Эмилия-Романья.

Архивы пресс-служб

Kiton, ДЛТ, 677 500 руб.

Архивы пресс-служб

Loro Piana, ДЛТ, 237 500 руб.

Архивы пресс-служб

Bottega Veneta, ДЛТ, 49 500 руб.

Архивы пресс-служб

Alexandra Rahimova, 32 800 руб.

Архивы пресс-служб

Ushatava, 26 500 руб.

Архивы пресс-служб

Carne Bollente, KM20, 24 600 руб.

Архивы пресс-служб

Cocoshnick, 11 800 руб.

Архивы пресс-служб

MORФEUS, 11 500 руб.

Архивы пресс-служб

Ushatava, 8 500 руб.

Архивы пресс-служб

No 21, Кенгуру, 8 049 руб.

Архивы пресс-служб

Do Nothing Club, 7 200 руб.

Архивы пресс-служб

Футболка, Belle You, 5 989 руб.брюки, Belle You, 6 989 руб.

Архивы пресс-служб

Shu, 2 990 руб.

Архивы пресс-служб

MORФEUS, 1 400 руб.

Пледы и халаты вышли за пределы домашних линеек и у российских марок. Ushatava советует носить халат с капюшоном и у бассейна, и на прогулке прохладной ночью. Для пущего эпатажа прохожих изделие украшено бордюром (настаиваем на поребрике) по низу рукавов и подола. В том же духе действует концепт-стор KM20, предлагая заменить бомбер и кардиган на ироничный плед от парижан из Carne Bollente. A Belle You и Cocoshnick экспериментируют с материалом, превращая махровую ткань в панамку-полотенце и брючный комплект.

Архивы пресс-служб

Сабо, Prada, ДЛТ, 66 000 руб., шорты, Osome2some, 14 200 руб.серьги, Poison Drop, 20 500 руб.плед, Loro Piana, ДЛТ, 237 500 руб.свитер, House of Leo, 24 000 руб.сумка, imakebags, 36 800 руб.очки, Gresso, 18 400 руб. 

Архивы пресс-служб

Халат, Bottega Veneta, ДЛТ, 49 500 руб.джинсы, BLCV, 15 900 руб.сумка, Arny Praht, 6 900 руб.серьги, Avgvst, 23 800 руб.туфли, Dries Van Noten, 79 400 руб.футболка, Pitkina, 5 900 руб.

Архивы пресс-служб

Полотенце, SHU, 2 990 руб.вьетнамки, 12Storeez, 9 980 руб.очки, Celine, ДЛТ, 57 950 руб.сумка, Pache, 3 400 руб.платье, Bottega Veneta, ДЛТ, 147 500 руб.косметичка, Belle You, 1 494 руб.бикини, Jacob Cro, 7 120 руб. 

Поддерживаем тренд двумя руками: в одной носим полотенце для пекучего полдня на заливе, в другой храним плед на случай пронизывающего вечернего ветра. Для желающих смазать карту будня пригодится яркий халат, который создан для стилизации в духе Маттье Блази — с минималистичным денимом и базовой футболкой. А в сочетании с вьетнамками и сумкой-корзинкой полотенце добавит образу отпускного шика — и сгодится вместо панамки.

Текст: Полина Шевцова

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