Пледы и полотенца: с чем сочетать главные аксессуары лета

Пледы и халаты вышли за пределы домашних линеек и у российских марок. Ushatava советует носить халат с капюшоном и у бассейна, и на прогулке прохладной ночью. Для пущего эпатажа прохожих изделие украшено бордюром (настаиваем на поребрике) по низу рукавов и подола. В том же духе действует концепт-стор KM20, предлагая заменить бомбер и кардиган на ироничный плед от парижан из Carne Bollente. A Belle You и Cocoshnick экспериментируют с материалом, превращая махровую ткань в панамку-полотенце и брючный комплект.