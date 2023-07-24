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Вещи

Две сумки в одни руки — самый модный стайлинг-трюк

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Одна сумка хорошо, а две лучше. В этом сезоне дизайнеры смело миксуют аксессуары на подиуме, а заодно предлагают носить кожгалантерейные дуэты всем желающим. Рассказываем, как распределить вещи по двум корзинам (и к каким присмотреться).

Bottega Veneta

Alaïa

Louis Vuitton

Self-Portrait

Versace

Ganni

Chloe

Givenchy

Bottega Veneta

Tory Burch

Plan C

Coach

Пионером double bagging негласно признан Матье Блази. Модели Bottega Veneta вышли на подиум сразу с двумя it-bags еще в феврале, а летом успех был закреплен в круизной коллекции. При этом Блази не одинок: делить вещи на два предлагают Фарелл Уильямс, Донателла Версаче и (уже покинувшая Chloé) Габриэла Херст. Тем временем Givenchy экспериментирует с рюкзаками (хватит на два похода), а Plan C и Coach — с объемами и принтами.

Архивы пресс-служб

imakebags, 31 700 руб.

Архивы пресс-служб

JENËK, 36 000 руб. и 15 000 руб.

Архивы пресс-служб

Madame Chatelet, 21 900 руб.

Архивы пресс-служб

Guess, Lamoda, 11 760 руб.

Микротренд нам точно на руку. В офис тащим все необходимое во вместительном шопере, а вечером стартуем с работы на ужин в итальянский Bronte с любимым пельменем или клатчем-шкатулкой.

К слову, локальные марки припасли готовые рецепты: Женя Петрова выпустила двух сестер в золотистом металлике, а Madame Chatelet объединила отпускные модели из замши за счет разной длины ремешков. Между тем в imakebags вспомнили, что все гениальное просто — достаточно подобрать к сумке ту самую ключницу. 

Архивы пресс-служб

Artskill, 10 500 руб.

Архивы пресс-служб

Artskill, 12 000 руб.

Архивы пресс-служб

 imakebags x patissoncha, 7 200 руб.

Архивы пресс-служб

Кардхолдер, MISA, 6 900 руб.

Архивы пресс-служб

Askent, 5 390 руб.

Архивы пресс-служб

Кошелек Ekonika, 4 990 руб.

Архивы пресс-служб

Askent, 4 490 руб.

Архивы пресс-служб

Кошелек Mario Berlucci, 3 990 руб.

Архивы пресс-служб

Arny Praht, 2 300 руб.

Дальше — меньше. Наш любимый прием – комбо из двух аксессуаров на шее: скажем, кейс для айфона с кардхолдером, портмоне или ключницей, подвешенные на одном шнурке. И вещи целы, и руки свободны. 

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