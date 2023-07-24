Две сумки в одни руки — самый модный стайлинг-трюк

Микротренд нам точно на руку. В офис тащим все необходимое во вместительном шопере, а вечером стартуем с работы на ужин в итальянский Bronte с любимым пельменем или клатчем-шкатулкой.

К слову, локальные марки припасли готовые рецепты: Женя Петрова выпустила двух сестер в золотистом металлике, а Madame Chatelet объединила отпускные модели из замши за счет разной длины ремешков. Между тем в imakebags вспомнили, что все гениальное просто — достаточно подобрать к сумке ту самую ключницу.