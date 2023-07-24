Две сумки в одни руки — самый модный стайлинг-трюк

Одна сумка хорошо, а две лучше. В этом сезоне дизайнеры смело миксуют аксессуары на подиуме, а заодно предлагают носить кожгалантерейные дуэты всем желающим. Рассказываем, как распределить вещи по двум корзинам (и к каким присмотреться).
Пионером double bagging негласно признан Матье Блази. Модели Bottega Veneta вышли на подиум сразу с двумя it-bags еще в феврале, а летом успех был закреплен в круизной коллекции. При этом Блази не одинок: делить вещи на два предлагают Фарелл Уильямс, Донателла Версаче и (уже покинувшая Chloé) Габриэла Херст. Тем временем Givenchy экспериментирует с рюкзаками (хватит на два похода), а Plan C и Coach — с объемами и принтами.
Микротренд нам точно на руку. В офис тащим все необходимое во вместительном шопере, а вечером стартуем с работы на ужин в итальянский Bronte с любимым пельменем или клатчем-шкатулкой.
К слову, локальные марки припасли готовые рецепты: Женя Петрова выпустила двух сестер в золотистом металлике, а Madame Chatelet объединила отпускные модели из замши за счет разной длины ремешков. Между тем в imakebags вспомнили, что все гениальное просто — достаточно подобрать к сумке ту самую ключницу.
Дальше — меньше. Наш любимый прием – комбо из двух аксессуаров на шее: скажем, кейс для айфона с кардхолдером, портмоне или ключницей, подвешенные на одном шнурке. И вещи целы, и руки свободны.
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