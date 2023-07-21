Пятничный фэшн-дайджест: главные новости моды за неделю

Туфли-светлячки, панк-барбикор и сезонные сейлы — по традиции рассказываем о самых любопытных фэшн-событиях прошедшей рабочей недели и предстоящих выходных.
Sintezia
Два известия от бренда Sintezia. Во-первых, марка выпустила лимитированные туфли Marla в оттенке светлячка и сабо Wanda, которые Рита и Саша Кутузовы сравнивают с античной скульптурой (арт-съемка говорит сама за себя). Во-вторых, магазин Sintezia переехал в Севкабель Порт: там можно примерить сабо-скульптуры и туфли-светлячки и даже прогуляться в них по променаду.
Севкабель Порт
Переезд Sintezia — не единственный повод забежать на Севкабель. В выходные в пространстве пройдет ретро-маркет Garage Sail с одеждой, винилом, декором, мебелью и всем лучшим и драгоценным, что можно отыскать после разбора шкафов и антресолей. Из раритетных богатств обещают антикварные лампы от PROSEKA из зданий, подлежащих сносу, винтажный Saint Laurent от Kostrov Store и редкие книги про фотографию и моду, собранные Artifucts.
Manicure Vampire
Барбикор не обошел стороной гуру панк-кутюра Manicure Vampire. Новый релиз творческого объединения — пэчворк джинсы «Pinky’s Dream» со звездами из страз и ремнями (на зависть и поп-дивам, и рок-легендам). У брюк есть два кармана спереди и два сзади — само собой, для воображаемого билета на премьеру Барбигеймера.
Jackson De Ville
Еще одна Барби-премьера — осенне-зимняя коллекция Jackson De Ville, уже собравшая восторги Ксюши Смо, Муси Тотибадзе и Лены Перминовой. На этот раз марка Жени Барковой, изделия которой можно приобрести на ap0cene (редкость для отечественного дизайнера), экспериментировала с цветочными мотивами, помпонами и мермейдкором. В последнем случае получилось эротичное коктейльное платье с хвостом русалки (даже двумя).
MY812
У петербургской марки MY812 начинается межсезонная распродажа. Со скидкой 20 % можно приобрести вневременные хлопковые свитеры и шорты из шерсти, а также нежнейшее молочное платье из последней свадебной коллекции — украсит как дорогу к алтарю, так и повседневный гардероб.
Daisyknit
Новая капсульная коллекция Daisyknit — ребенок Jil Sander и The Row. Из кашемира, трикотажа и шелка получились добротное серое пальто (перчатка за поясом — отличный style trick для осени), рубашки свободного кроя, двубортный пиджак с акцентными плечами, платье с гипнотическим принтом и юбка-миди, которую марка предлагает сочетать с джемпером и босоножками (по заветам синьоры Миуччи). Не позабыты и тренды: для самых смелых припасены полупрозрачные облегающие лонгсливы и широкие брюки на низкой посадке.
Ola Ola
Новость-молния: у марки Ola Ola от дизайнера Оли Гинзбург стартует сезонная распродажа. Все вещи из весенне-летней коллекции можно купить с 15 % скидкой, в том числе изделия в фирменную черно-голубую полоску, жилет из атласного хлопка, а также жакеты, брюки и платья с азартной вышивкой «Карты» и «Игральные кости» (идеально на пороге выходных).
Homies x Amic studio
Homies объединились с дизайнером Амирани (Амиком) Мгеладзе и в результате выпустили кастомизированные лоферы из винтажных джинсов, залатанных ретро-кружевом. Пара создана в единственном, но повторимом экземпляре: доступна к заказу во всех размерах в коричневом и розовом оттенках.
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