Пятничный фэшн-дайджест: главные новости моды за неделю

Два известия от бренда Sintezia. Во-первых, марка выпустила лимитированные туфли Marla в оттенке светлячка и сабо Wanda, которые Рита и Саша Кутузовы сравнивают с античной скульптурой (арт-съемка говорит сама за себя). Во-вторых, магазин Sintezia переехал в Севкабель Порт: там можно примерить сабо-скульптуры и туфли-светлячки и даже прогуляться в них по променаду.