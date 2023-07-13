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Мини, деним и лоферы: что покупать в новой коллекции Lime?

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Эксперимент и фантазия — формула новой капсульной осенней коллекции Lime, вышедшей в линейке Basic. Плиссированное мини, комфортные джоггеры и юбка-баллон — рассказываем, на что обратить внимание из нового релиза бренда.  

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

В коллекции Lime ретро встречается с футуризмом, деконструкция и сложный крой — с наивными принтами. В результате капсула объединила широкие бежевые брюки с эффектными отворотами, темно-синий спортивный костюм (назад в 90-е), рубашку с роскошным накладным карманом из натуральной кожи, трикотажное поло с длинным рукавом в полоску и многое другое.

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Яркая деталь капсулы — рубашка, украшенная аниме-принтом (котик с клубничкой — почти что Тоторо с листиком). Еще из любопытного — куртка из денима асимметричного кроя, юбка-баллон, которую стилисты марки советуют сочетать с лоферами и капроновыми гольфами, плиссированное мини и сумка-сердце.

Кампания снималась в урбанистичном парижском районе Богренель, где ультрасовременные здания из стекла и бетона соседствуют с архитектурой 1970-х.

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