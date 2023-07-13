Мини, деним и лоферы: что покупать в новой коллекции Lime?

Яркая деталь капсулы — рубашка, украшенная аниме-принтом (котик с клубничкой — почти что Тоторо с листиком). Еще из любопытного — куртка из денима асимметричного кроя, юбка-баллон, которую стилисты марки советуют сочетать с лоферами и капроновыми гольфами, плиссированное мини и сумка-сердце.

Кампания снималась в урбанистичном парижском районе Богренель, где ультрасовременные здания из стекла и бетона соседствуют с архитектурой 1970-х.