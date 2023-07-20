18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Как сложно быть серьезным: выбрали 50 веселых рубашек

Поделиться:

Рубашка — негласный синоним делового стиля и серых будней офисных воротничков. На деле это не так: эффектный принт или необычная стилизация могут взбодрить самую заурядную сорочку. Выбрали 50 ярких и минималистичных моделей для лучшего лета (даже офисного).

Архивы пресс-служб

Miu Miu, ДЛТ, 100 000 руб.

Архивы пресс-служб

Dries Van Noten, ДЛТ, 43 150 руб.

Архивы пресс-служб

GODS OF FAME, 32 500 руб.

Архивы пресс-служб

Aline, Subbota store, 30 000 руб.

Архивы пресс-служб

Saint-Tokyo, 21 500 руб.

Архивы пресс-служб

MY812, 27 000 руб.

Архивы пресс-служб

IRO Paris, 26 900 руб.

Архивы пресс-служб

Antelope The Label, NO ONE, 19 490 руб.

Архивы пресс-служб

12 Storeez, 18 980 руб.

Архивы пресс-служб

Ganni, ДЛТ, 16 200 руб.

Архивы пресс-служб

Razumno, 18 000 руб.

Архивы пресс-служб

SEVEN LAB, ДЛТ, 17 850 руб.

Архивы пресс-служб

Ushatava, 15 900 руб.

Архивы пресс-служб

Gerard Darel, 15 120 руб.

Белая рубашка — чистый холст для адаптации различных трендов. Дизайнеры не жалеют перьев, вышивок и страз и ажурных отложных воротничков (как у Miu Miu и Ganni).

Не забываем про стайлинг: завязанные рубашки — логичное продолжение тренда на платья с узлами, а самым преданным фанатам Miu Miu под силу надеть сразу две сорочки — в лучших традициях бренда синьоры Миуччи. Заправленную на французский манер сорочку можно сочетать с атласной миди и мюлями на низком ходу (готовый балеткорный образ на «Чудесный мандарин» в Мариинку). 

Принт — тоже наше все. Если от пижамной полоски и тай-дая рябит в глазах, берите на заметку анималистичные мотивы в духе Джонатана Андерсона и Дэниела Роузберри (но не переборщите как последний). Альтернатива — хлопковая рубашка Razumno с орнаментом коврового покрытия из «Сияния» Стенли Кубрика.

Архивы пресс-служб

Ola Ola, 15 000 руб.

Архивы пресс-служб

2moodstore, 13 980 руб.

Архивы пресс-служб

abitu, 13 500 руб.

Архивы пресс-служб

osome2some, 13 200 руб.

Архивы пресс-служб

Ushatava, 12 500 руб.

Архивы пресс-служб

Tara Jarmon, 11 940 руб.

Архивы пресс-служб

404 NOT FOUND, 11 920 руб.

Архивы пресс-служб

muus, 11 200 руб.

Архивы пресс-служб

Any Wowzers, 10 500 руб.

Архивы пресс-служб

Emka, 9 790 руб.

Архивы пресс-служб

Yourantihero, 9 200 руб.

Архивы пресс-служб

GATE31, 8 920 руб.

«Коры» добрались и до офисного гардероба: сорочки Emka и Abitu покоряют мир барбикора, 2moodstore экспериментирует с грандиентом и стилем преппи, а Lime одевает своих клиентов в анимекор (который день не можем развидеть на рубашке Тоторо с листиком). Модели нейтральных оттенков тоже подойдут для адаптации различных эстетик: в лазурной рубашке Gate31 с воротником-стойкой можно отправляться в путешествие по волнам мермейдкора, а изделия из денима хороши в сочетании с массивными аксессуарами оттенка фуксии — и вы в Барбиленде.

Архивы пресс-служб

Pitkina, 8 900 руб.

Архивы пресс-служб

4Forms, 8 890 руб.

Архивы пресс-служб

You, 7 100 руб.

Архивы пресс-служб

Belle you, 6 989 руб.

Архивы пресс-служб

Dunst, СТОКМАНН, 5 640 руб.

Архивы пресс-служб

Lime, 4 599 руб.

Архивы пресс-служб

Sela, 3 599 руб.

В мужском сегменте тоже любопытно. Всем, кому полюбились оптические иллюзии на кутюрных показах, советуем присмотреться к футуристичной рубашке Prada, а адептам советского шика — к модели Walk of Shame из дебютной мужской коллекции бренда. Рубашка WOS выполнена из винтажного тюля, а по ее спине изысканный бродит павлин. 

Классика тоже бывает незаурядной: базовые модели Jil Sander и Benetton украшены трендовыми накладными карманами, в которых можно носить все самое ценное ближе к сердцу. Ну а толику атмосферы праздника обеспечат бантики House of Leo и принтованные пальмы Helmut Lang — как минимум поднимут настроение.

Архивы пресс-служб

Prada, ДЛТ, 110 000 руб.

Архивы пресс-служб

Jil Sander, ДЛТ, 86 400 руб.

Архивы пресс-служб

Marni, ДЛТ, 69 250 руб.

Архивы пресс-служб

Off-White, ДЛТ, 59 950 руб.

Архивы пресс-служб

Walk of Shame, 45 000 руб.

Архивы пресс-служб

House of Leo, 24 000 руб.

Архивы пресс-служб

Helmut Lang, Golden Line, 13 300 руб.

Архивы пресс-служб

12 Storeez, 4 980 руб.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: