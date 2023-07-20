Как сложно быть серьезным: выбрали 50 веселых рубашек

Рубашка — негласный синоним делового стиля и серых будней офисных воротничков. На деле это не так: эффектный принт или необычная стилизация могут взбодрить самую заурядную сорочку. Выбрали 50 ярких и минималистичных моделей для лучшего лета (даже офисного).
Белая рубашка — чистый холст для адаптации различных трендов. Дизайнеры не жалеют перьев, вышивок и страз и ажурных отложных воротничков (как у Miu Miu и Ganni).
Не забываем про стайлинг: завязанные рубашки — логичное продолжение тренда на платья с узлами, а самым преданным фанатам Miu Miu под силу надеть сразу две сорочки — в лучших традициях бренда синьоры Миуччи. Заправленную на французский манер сорочку можно сочетать с атласной миди и мюлями на низком ходу (готовый балеткорный образ на «Чудесный мандарин» в Мариинку).
Принт — тоже наше все. Если от пижамной полоски и тай-дая рябит в глазах, берите на заметку анималистичные мотивы в духе Джонатана Андерсона и Дэниела Роузберри (но не переборщите как последний). Альтернатива — хлопковая рубашка Razumno с орнаментом коврового покрытия из «Сияния» Стенли Кубрика.
«Коры» добрались и до офисного гардероба: сорочки Emka и Abitu покоряют мир барбикора, 2moodstore экспериментирует с грандиентом и стилем преппи, а Lime одевает своих клиентов в анимекор (который день не можем развидеть на рубашке Тоторо с листиком). Модели нейтральных оттенков тоже подойдут для адаптации различных эстетик: в лазурной рубашке Gate31 с воротником-стойкой можно отправляться в путешествие по волнам мермейдкора, а изделия из денима хороши в сочетании с массивными аксессуарами оттенка фуксии — и вы в Барбиленде.
В мужском сегменте тоже любопытно. Всем, кому полюбились оптические иллюзии на кутюрных показах, советуем присмотреться к футуристичной рубашке Prada, а адептам советского шика — к модели Walk of Shame из дебютной мужской коллекции бренда. Рубашка WOS выполнена из винтажного тюля, а по ее спине изысканный бродит павлин.
Классика тоже бывает незаурядной: базовые модели Jil Sander и Benetton украшены трендовыми накладными карманами, в которых можно носить все самое ценное ближе к сердцу. Ну а толику атмосферы праздника обеспечат бантики House of Leo и принтованные пальмы Helmut Lang — как минимум поднимут настроение.
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