Как сложно быть серьезным: выбрали 50 веселых рубашек

Белая рубашка — чистый холст для адаптации различных трендов. Дизайнеры не жалеют перьев, вышивок и страз и ажурных отложных воротничков (как у Miu Miu и Ganni).

Не забываем про стайлинг: завязанные рубашки — логичное продолжение тренда на платья с узлами, а самым преданным фанатам Miu Miu под силу надеть сразу две сорочки — в лучших традициях бренда синьоры Миуччи. Заправленную на французский манер сорочку можно сочетать с атласной миди и мюлями на низком ходу (готовый балеткорный образ на «Чудесный мандарин» в Мариинку).

Принт — тоже наше все. Если от пижамной полоски и тай-дая рябит в глазах, берите на заметку анималистичные мотивы в духе Джонатана Андерсона и Дэниела Роузберри (но не переборщите как последний). Альтернатива — хлопковая рубашка Razumno с орнаментом коврового покрытия из «Сияния» Стенли Кубрика.