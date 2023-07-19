Имени Джейн Биркин: 30 модных плетеных сумок

Будем честны: Джейн Биркин подарила миру не только сумку Hermès имени себя, но и корзинку из рафии на (почти) все случаи жизни. Выбрали 30 достойных вариантов, которые точно заслуживают блистать за пределами пляжа.
В свежем рейтинге Lyst в топ-10 популярных изделий второго квартала вошла сумка-тоут Loewe из рафии. Это — лишь верхушка айсберга: с корзинками экспериментирует Jacquemus, на кутюрном показе Chanel модели носили цветочные букеты в рафиях имени Биркин, а героини коллаба La Double J и фэшн-редактора нашего сердца Леандры Медин бродят по рынку с соломенной сумкой, украшенной ракушками.
Корзинок хватает и в коллекциях локальных брендов. Pitkina презентовала ту самую рафию с фирменной вышивкой, материал также пытаются приручить modi и ampir. Толику мермейдкора в образ добавит сумка Madame Chatelet в форме ракушки — репетируем отпускной амбьянс на Крестовском.
Пара стайлинг-лайфхаков: если ручка рафии слишком колется, ее можно обернуть любимой шелковой (и не только) косынкой. А от зацепок на одежде избавит расслабленный городской стиль, основные ингредиенты которого — белоснежные льняные рубашки и широкие брюки из денима, которым рафия не помеха.
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