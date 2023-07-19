Имени Джейн Биркин: 30 модных плетеных сумок

Пара стайлинг-лайфхаков: если ручка рафии слишком колется, ее можно обернуть любимой шелковой (и не только) косынкой. А от зацепок на одежде избавит расслабленный городской стиль, основные ингредиенты которого — белоснежные льняные рубашки и широкие брюки из денима, которым рафия не помеха.