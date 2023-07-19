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Имени Джейн Биркин: 30 модных плетеных сумок

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Будем честны: Джейн Биркин подарила миру не только сумку Hermès имени себя, но и корзинку из рафии на (почти) все случаи жизни. Выбрали 30 достойных вариантов, которые точно заслуживают блистать за пределами пляжа.

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Ulyana Sergeenko, 135 000 руб.

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Rodo, ДЛТ, 76 950 руб.

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Marni, ДЛТ, 66 250 руб.

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Le Nine, Кенгуру, 59 000 руб.

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Madame Chatelet, 48 490 руб.

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HEREU, NUSELF, 46 200 руб.

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№ 21, Golden Line, 40 800 руб.

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SEYANA, ДЛТ, 38 000 руб. 

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The Ballen, Lamoda, 27 200 руб.

В свежем рейтинге Lyst в топ-10 популярных изделий второго квартала вошла сумка-тоут Loewe из рафии. Это — лишь верхушка айсберга: с корзинками экспериментирует Jacquemus, на кутюрном показе Chanel модели носили цветочные букеты в рафиях имени Биркин, а героини коллаба La Double J и фэшн-редактора нашего сердца Леандры Медин бродят по рынку с соломенной сумкой, украшенной ракушками.

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Madame Chatelet, 23 900 руб.

Архивы пресс-служб

Gerard Darel, 22 330 руб.

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Coccinelle, ДЛТ, 21 300 руб.

Архивы пресс-служб

LANCEL, Au Pont Rouge, 20 720 руб.

Архивы пресс-служб

Coccinelle, 20 188 руб.

Архивы пресс-служб

Mango, 15 999 руб.

Корзинок хватает и в коллекциях локальных брендов. Pitkina презентовала ту самую рафию с фирменной вышивкой, материал также пытаются приручить modi и ampir. Толику мермейдкора в образ добавит сумка Madame Chatelet в форме ракушки — репетируем отпускной амбьянс на Крестовском.

Архивы пресс-служб

ampir, 15 000 руб.

Архивы пресс-служб

Desa, СТОКМАНН, 11 890 руб.

Архивы пресс-служб

Aline, Subbota store, 9 500 руб.

Архивы пресс-служб

Patrizia Pepe, Lamoda, 9 180 руб.

Архивы пресс-служб

Ekonika, 6 990 руб.

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Lichi, 5 799 руб.

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Madame Chatelet, 4 900 руб.

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To Be Blossom, 4 200 руб.

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ELIS, 3 999 руб.

Архивы пресс-служб

United Colors of Benetton, 3 899 руб.

Пара стайлинг-лайфхаков: если ручка рафии слишком колется, ее можно обернуть любимой шелковой (и не только) косынкой. А от зацепок на одежде избавит расслабленный городской стиль, основные ингредиенты которого — белоснежные льняные рубашки и широкие брюки из денима, которым рафия не помеха. 

Архивы пресс-служб

Lime, 2 999 руб.

Архивы пресс-служб

modi, 1 999 руб.

Архивы пресс-служб

Zarina, 1 599 руб.

Архивы пресс-служб

Gloria Jeans, 1 499 руб.

Архивы пресс-служб

Befree, 999 руб.

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