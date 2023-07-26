Нежно к себе: нашли 45 лучших вещей из шелка

Роялкор, вскруживший голову Jacquemus и Valentino на показах в Версале, шелку как родной. Судите сами: веками материал был доступен только аристократии из-за сложного процесса производства. Все трудности окупались за счет роскошных особенностей шелка: нежная текстура ткани приятна на ощупь и позволяет коже дышать даже в южную жару.

Впрочем, за царскими впечатлениями петербуржцам не надо далеко ехать: достаточно добраться до исторического центра в величественном наряде. Подойдут шелковая комбинация Miu Miu, брючный комплект 12Storeez или жакет Izeta с акцентной талией.