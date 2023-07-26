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Вещи

Нежно к себе: нашли 45 лучших вещей из шелка

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Вряд ли можно отыскать более фотогеничный материал, чем шелк. Полувоздушная текстура ткани не только радует глаз, но и приятна телу. Выбрали 45 по-настоящему роскошных вещей для современных фрейлин (и фанатов Бриджертонов).

Архивы пресс-служб

Платье Мiu Miu, ДЛТ, 455 000 руб.

Архивы пресс-служб

Ferragamo, 269 000 руб.

Архивы пресс-служб

Юбка Рrada, ДЛТ, 255 000 руб.

Архивы пресс-служб

Izeta, 155 000 руб.

Архивы пресс-служб

Жакет Naked Shoulders, 88 000 руб.

Архивы пресс-служб

Кимоно Еdoardo Gallorini, Golden Line, 87 000 руб.

Архивы пресс-служб

Платье Murashka Wedding Atelier, 75 000 руб.

Архивы пресс-служб

Платье Naked Shoulders, 72 000 руб.

Архивы пресс-служб

Платье GODS OF FAME, 65 800 руб.

Архивы пресс-служб

Брюки Gooroo, ДЛТ, 61 560 руб., рубашка Gooroo, ДЛТ, 62 640 руб.

Роялкор, вскруживший голову Jacquemus и Valentino на показах в Версале, шелку как родной. Судите сами: веками материал был доступен только аристократии из-за сложного процесса производства. Все трудности окупались за счет роскошных особенностей шелка: нежная текстура ткани приятна на ощупь и позволяет коже дышать даже в южную жару.

Впрочем, за царскими впечатлениями петербуржцам не надо далеко ехать: достаточно добраться до исторического центра в величественном наряде. Подойдут шелковая комбинация Miu Miu, брючный комплект 12Storeez или жакет Izeta с акцентной талией.

Архивы пресс-служб

Юбка Pervert, 60 000 руб.

Архивы пресс-служб

Платье IRO, 59 900 руб.

Архивы пресс-служб

Платье Мarc Jacobs, Au Pont Rouge, 58 730 руб.

Архивы пресс-служб

Платье Dries Van Noten, ДЛТ, 53 950 руб.

Архивы пресс-служб

Lina Gasanova, 48 000 руб.

Архивы пресс-служб

MY812, 35 000 руб.

Архивы пресс-служб

Рубашка WOS, 36 500 руб.

Архивы пресс-служб

Рубашка Кarl Lagerfeld, СТОКМАНН, 32 690 руб.

Архивы пресс-служб

Блузка SUBBOTA, 29 440 руб.

Архивы пресс-служб

myseasons, 27 000 руб.

Архивы пресс-служб

Юбка Principe di Bologna, NO ONE, 25 490 руб.

Архивы пресс-служб

Panicale, Кенгуру, 24 999 руб.

Архивы пресс-служб

Izeta, 24 000 руб.

Архивы пресс-служб

Блуза MY812, 21 600 руб.

Шелковые наряды — отличная возможность для адаптации трендов всех мастей. Можно примерить платье с открытой спиной Naked Shoulders либо юбку до пят от Autentiments (идеально с босоножками и мюлями на каблуке). А шелковым ультракоротким шортам под силу поставить на уши всех офисных ретроградов.

Архивы пресс-служб

Рубашка 12 Storeez, 18 980 руб., брюки 12 Storeez, 19 980 руб.

Архивы пресс-служб

Топ GODS OF FAME, 18 000 руб.

Архивы пресс-служб

rxbshoes, 15 900 руб.

Архивы пресс-служб

The Vow, 15 750 руб.

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Платок Tara Jarmon, 14 900 руб.

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Autentiments, 13 900 руб.

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Osome2Some, 13 160 руб.

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Le pompon, 12 500 руб.

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Ola Ola, 11 920 руб.

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Топ Gerard Darel, 8 900 руб.

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Шорты Ayris Silk, NUSELF, 7 400 руб.

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Футболка SOROKA ON COURSE, Golden Line, 7 200 руб.

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Any Wowzers, 7 200 руб.

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Топ All We Need, 6 392 руб. 

Архивы пресс-служб

Рубашка Mango, 3 999 руб.

Архивы пресс-служб

Silk lovers, 2 800 руб.

В мужском сегменте царит калейдоскоп красок: Prada приручает тропические принты, Сasablanca плывет по волнам мермейдкора, а Just Don исследует потенциал палитры светофора. Возможны и спокойные варианты — само собой, в The Row от сестер Олсен (гранд-дам modest luxury) и в родном королевстве от 12Storeez. 

Архивы пресс-служб

Рубашка Prada, ДЛТ, 160 000 руб.

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Брюки Тhe Row, ДЛТ, 159 500 руб.

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Рубашка Сasablanca, ДЛТ, 89 950 руб.

Архивы пресс-служб

Шорты JUST DON, ДЛТ, 66 000 руб.

Архивы пресс-служб

Пижама Intimissimi, 25 999 руб.

Архивы пресс-служб

Рубашка 12 Storeez, 9 980 руб.

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