Нежно к себе: нашли 45 лучших вещей из шелка

Вряд ли можно отыскать более фотогеничный материал, чем шелк. Полувоздушная текстура ткани не только радует глаз, но и приятна телу. Выбрали 45 по-настоящему роскошных вещей для современных фрейлин (и фанатов Бриджертонов).
Роялкор, вскруживший голову Jacquemus и Valentino на показах в Версале, шелку как родной. Судите сами: веками материал был доступен только аристократии из-за сложного процесса производства. Все трудности окупались за счет роскошных особенностей шелка: нежная текстура ткани приятна на ощупь и позволяет коже дышать даже в южную жару.
Впрочем, за царскими впечатлениями петербуржцам не надо далеко ехать: достаточно добраться до исторического центра в величественном наряде. Подойдут шелковая комбинация Miu Miu, брючный комплект 12Storeez или жакет Izeta с акцентной талией.
Шелковые наряды — отличная возможность для адаптации трендов всех мастей. Можно примерить платье с открытой спиной Naked Shoulders либо юбку до пят от Autentiments (идеально с босоножками и мюлями на каблуке). А шелковым ультракоротким шортам под силу поставить на уши всех офисных ретроградов.
В мужском сегменте царит калейдоскоп красок: Prada приручает тропические принты, Сasablanca плывет по волнам мермейдкора, а Just Don исследует потенциал палитры светофора. Возможны и спокойные варианты — само собой, в The Row от сестер Олсен (гранд-дам modest luxury) и в родном королевстве от 12Storeez.
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