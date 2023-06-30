Пятничный фэшн-дайджест: собрали мастхэвы и новинки недели

В Ola Ola появилась линия одежды для дома, но мы в ней готовы чувствовать себя как дома почти везде. Пижамный костюм-листик впору хоть для сна, хоть для пикника, халат Car приберегаем для домашних вечеринок и эффектных встреч курьера, а пережить белые ночи и предотвратить темные круги под глазами поможет шелковая маска для сна с принтом родной куриной слепоты.