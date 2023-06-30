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Вещи

Пятничный фэшн-дайджест: собрали мастхэвы и новинки недели

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Врываемся в эти выходные, вооруженные лапкой-ключницей, цветочком-кейсом и ежевичкой-бусинкой!

IMAKEBAGS x Patissoncha

Подвеска-ключница IMAKEBAGS x Patissonchа, 7 200 руб.

Подвеска-ключница IMAKEBAGS x Patissonchа, 7 200 руб.

Несем ключи в лапке после очередной вечеринки (и больше никогда не теряем!). Коллаборация петербургских it-сумочек IMAKEBAGS и модного московского мыла Patissoncha просто необходима нам всем каждую пятницу.

Madame Chatelet

Сумка Мadame Chatelet, 48 490 руб.

Cумка Мadame Chatelet, 48 490 руб.

В новом дропе Madame Chatelet найден безупречный летний тоут Resort: натуральная рафия (каждая модель плетется вручную крючком), итальянская кожа и винтажная фурнитура. Old money шик предлагаем выгуливать в льняных костюмах и биркенстоках на всех городских променадах.

OSOME2SOME

Жакет OSOME2SOME, 32 200 руб., брюки OSOME2SOME, 25 300 руб.

Платье OSOME2SOME, 20 470 руб.

Петербургский бренд OSOME2SOME (главный по пальто) выпустил летний дроп. Платье-баллон – по-прежнему тренд (доказано последней коллекцией Jacquemus) , а лично мы влюбились в костюм-двойку из жакета Bryan и брюк на низкой посадке Marc: за сливочный оттенок, умеренный оверсайз и отменную посадку. 

Secret Garden

Чехол для телефона Secret Garden, 8 500 руб.

Сумка Secret Garden, 10 800 руб.

Цветов, как и сумок, много не бывает, а уж сумок-цветов и подавно. Самые милые выходят у бренда Secret Garden: крупномеры берем на пикник в Таврик, а распустившийся кейс для телефона – в Çava двор, чтоб ненароком не забыть айфон в бильярдной.

To Be Blossom

Брюки To Be Blossom, 7 990 руб.

Платье To Be Blossom, 9 990 руб.

В новой коллекции To Be Blossom нашли самую элегантную версию кроше. В ажурном коралловом платье и полупрозрачных вязаных брюках молочного оттенка будем позировать на фоне залива перед ужином в Muse Garden.

Aloha Gaia

Серьги Aloha Gaia, 3 500 руб.

Колье Aloha Gaia, 5 900 руб.

Aloha Gaia обновили и расширили коллекцию Woodstock, посвященную одноименному фестивалю.  Хиппи-манифесты, выгравированные на мини-плакетках, пацифик, голубь, ромашка и сердце,  наполненное музыкой и свободой. Наш фаворит: изящная моносерьга FLOVER, раскачивающаяся в унисон танцу и ветру.

Ola Ola

Пижамный костюм Ola Ola, 30 000 руб.

Халат Ola Ola, 23 000 руб.

Маска Ola Ola, 3 500 руб.

В Ola Ola появилась линия одежды для дома, но мы в ней готовы чувствовать себя как дома почти везде. Пижамный костюм-листик впору хоть для сна, хоть для пикника, халат Car приберегаем для домашних вечеринок и эффектных встреч курьера, а пережить белые ночи и предотвратить темные круги под глазами поможет шелковая маска для сна с принтом родной куриной слепоты.

Moonswoon

Чокер Moonswoon, 7 000 руб.

Смотрите, какая аппетитная ягодка-чокер вышла у екатеринбургского бренда Moonswoon. Ежевика выполнена из стекла и почти неотличима от настоящей. Однозначно главный тактильный мастхэв на это лето и наш бойкий ответ вишневому колье Jacquemus.

 FINN FLARE

Сумка FINN FLARE, 13 999 руб.

Сумка FINN FLARE, 7 999 руб.

Сумка FINN FLARE, 8 999 руб.

Бренд FINN FLARE продолжает меняться на глазах: вслед за художественным коллабом с Ксенией Драныш у марки появилась линия аксессуаров. В первую коллекцию вошли несколько моделей сумок, а также кошелек и картхолдер - все аксессуары российского производства, собраны вручную и имеют лимитированный выпуск. Сумки вышли очень практичные: ноут войдет почти в каждую (отпуск? нет, не слышали).

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