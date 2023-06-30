Пятничный фэшн-дайджест: собрали мастхэвы и новинки недели

Врываемся в эти выходные, вооруженные лапкой-ключницей, цветочком-кейсом и ежевичкой-бусинкой!
IMAKEBAGS x Patissoncha
Несем ключи в лапке после очередной вечеринки (и больше никогда не теряем!). Коллаборация петербургских it-сумочек IMAKEBAGS и модного московского мыла Patissoncha просто необходима нам всем каждую пятницу.
Madame Chatelet
В новом дропе Madame Chatelet найден безупречный летний тоут Resort: натуральная рафия (каждая модель плетется вручную крючком), итальянская кожа и винтажная фурнитура. Old money шик предлагаем выгуливать в льняных костюмах и биркенстоках на всех городских променадах.
OSOME2SOME
Петербургский бренд OSOME2SOME (главный по пальто) выпустил летний дроп. Платье-баллон – по-прежнему тренд (доказано последней коллекцией Jacquemus) , а лично мы влюбились в костюм-двойку из жакета Bryan и брюк на низкой посадке Marc: за сливочный оттенок, умеренный оверсайз и отменную посадку.
Secret Garden
Цветов, как и сумок, много не бывает, а уж сумок-цветов и подавно. Самые милые выходят у бренда Secret Garden: крупномеры берем на пикник в Таврик, а распустившийся кейс для телефона – в Çava двор, чтоб ненароком не забыть айфон в бильярдной.
To Be Blossom
В новой коллекции To Be Blossom нашли самую элегантную версию кроше. В ажурном коралловом платье и полупрозрачных вязаных брюках молочного оттенка будем позировать на фоне залива перед ужином в Muse Garden.
Aloha Gaia
Aloha Gaia обновили и расширили коллекцию Woodstock, посвященную одноименному фестивалю. Хиппи-манифесты, выгравированные на мини-плакетках, пацифик, голубь, ромашка и сердце, наполненное музыкой и свободой. Наш фаворит: изящная моносерьга FLOVER, раскачивающаяся в унисон танцу и ветру.
Ola Ola
В Ola Ola появилась линия одежды для дома, но мы в ней готовы чувствовать себя как дома почти везде. Пижамный костюм-листик впору хоть для сна, хоть для пикника, халат Car приберегаем для домашних вечеринок и эффектных встреч курьера, а пережить белые ночи и предотвратить темные круги под глазами поможет шелковая маска для сна с принтом родной куриной слепоты.
Moonswoon
Смотрите, какая аппетитная ягодка-чокер вышла у екатеринбургского бренда Moonswoon. Ежевика выполнена из стекла и почти неотличима от настоящей. Однозначно главный тактильный мастхэв на это лето и наш бойкий ответ вишневому колье Jacquemus.
FINN FLARE
Бренд FINN FLARE продолжает меняться на глазах: вслед за художественным коллабом с Ксенией Драныш у марки появилась линия аксессуаров. В первую коллекцию вошли несколько моделей сумок, а также кошелек и картхолдер - все аксессуары российского производства, собраны вручную и имеют лимитированный выпуск. Сумки вышли очень практичные: ноут войдет почти в каждую (отпуск? нет, не слышали).
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