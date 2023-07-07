Пятничный фэшн-дайджест: собрали мастхэвы и новинки недели

Назло опостылевшей тихой роскоши одеваемся в кричащий (и не менее актуальный!) неон с ног до головы. В GOLDEN LINE для этой цели имеется целый дроп бельгийского (а так и не скажешь) бренда ESSENTIEL Antwerp. Будем носить кислотный слип-змею на лучшие летние рейвы, платья в сюрреалистический цветочек на свидания в Muse Garden, а жакеты и брюки с гигантской клеткой виши на деловые встречи, просто обреченные на успех.

Большой пр. П. С., 49/18