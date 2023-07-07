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Вещи

Пятничный фэшн-дайджест: собрали мастхэвы и новинки недели

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ДЛТ

Куртка Armarium, ДЛТ, 82 850 руб., брюки Armarium, ДЛТ, 79 950 руб., пуловер Armarium, ДЛТ, 68 800 руб.

Жилет Armarium, ДЛТ, 58 950 руб., джинсы Armarium, ДЛТ, 46 350 руб.

Юбка Armarium, ДЛТ, 59 550 руб., бейсболка Armarium, ДЛТ, 28 650 руб.

Тихая роскошь и осознанный подход к организации гардероба все еще с нами, поэтому марка Armarium (в переводе — гардероб), первую коллекцию которой мы видели в Милане на показах сезона весна-лето — 2023, как нельзя кстати. Дебютная капсула под названием «сезон 0» включает в себя все, что мы хотели, но никак не могли отыскать: идеальный плотный деним свободного кроя, рубашки из тонкой шерсти, переливающийся шелк и мягкий кашемир.

Au Pont Rouge

Джинсы КSUBI, Au Pont Rouge, 28 900 руб.

С возвращением моды на нулевые мы с ног до головы переоделись в джинсовые юбки макси, бамстеры и корсеты. Амбассадоры тренда — Джулия Фокс и Кендалл Дженнер — не скупятся на креатив и без устали переизобретают собственные джинсы. В Au Pont Rouge за деним отвечают сумки-блокбастеры сестер Вентурини Medea (cразу с брючными кармашками), тотал-деним родом с сиднейских пляжей Ksubi (куда мы без правильной рваной базы!) и минималистично-экологичный Haikure под руководством ветерана джинс-движения Мауро Грифони.

Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73

No One

Босоножки Fabi, No One

Нашли самую трендовую обувь сезона — босоножки с металлическим блеском — у итальянского бренда Fabi в мультибрендовом бутике No One. Носим их с джинсами и нарядным топом на вечерний коктейль на террасе «Кузни», с атласной юбкой и выстиранной футболкой в офис и с купальником (что? да!) на Комаровский берег.

Mythos

Накосник Mythos, 3 300 руб.

Украшения для ваших косичек придумали (вернее, переизобрели) в петербургской ювелирной марке с археологическим уклоном Mythos в капсуле, созданной совместно с Пушкинским музеем. Накосники с сарматскими узорами всем кочевницам на заметку.

Гатчинская ул., 28

RE/MARKA

Бомбер RE/MARKA, 20 000 руб.

Бренду RE/MARKA, основанному Юлией Ман, удалось совместить главное из того, что мы любим: фэшн и осознанность. История началась с плащей и бомберов, выполненных в единственном экземпляре из переработанной ткани, а сейчас у бренда полноценные дропы из базовых вещей унисекс из вторичных материалов: юбки-брюки, жилеты из конопляного меха и бомберы с рюшами (у качественных рюшей нет гендера!).

GOLDEN LINE

Платье ESSENTIEL Antwerp, Golden Line, 20 000 руб.

Назло опостылевшей тихой роскоши одеваемся в кричащий (и не менее актуальный!) неон с ног до головы. В GOLDEN LINE для этой цели имеется целый дроп бельгийского (а так и не скажешь) бренда ESSENTIEL Antwerp. Будем носить кислотный слип-змею на лучшие летние рейвы, платья в сюрреалистический цветочек на свидания в Muse Garden, а жакеты и брюки с гигантской клеткой виши на деловые встречи, просто обреченные на успех.

Большой пр. П. С., 49/18

Geox

Кроссовки Geox

Каждый летний сезон мы неизбежно нуждаемся в новых идеальных белых кроссовках. В этом сезоне такие нашлись в невесомой линейке Spherica у Geox — с утолщенной подошвой (тянемся к солнцу), акцентной пяткой (мелочь, а приятно) и шнурками в тон (ничего лишнего).

ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30А

Sample Room

Платье Sample Room, 49 700 руб.

Еще один локальный бренд с упором на эко — Sample Room. Все вещи (даже перья и корсеты!) создаются вне сезонности и с расчетом на долговременную моду. Так что смело закупаемся дофаминовым гипюром, голыми платьями и пернатым шиком и гордо носим все это по очереди на яхтенные прогулки вокруг Петровского острова.

Ул. Ленина, 26

Karl Lagerfeld 

Karl Lagerfeld 

Монохром (в самом ярком смысле!) и колорблок возвращаются в своей самой изящной интерпретации в летней коллекции бренда имени Карла Лагерфельда. Нынешний дизайн-директор Хун Ким переосмысливает архивы — объемные силуэты, акцентные детали (драпировки и цветные манжеты) и уже узнаваемый логотип-икона с профилем отца-основателя бренда. Наш фаворит — тотал-лук цвета лимонной меренги, в котором мы видим себя с развевающимися на ветру кудрями на речной прогулке, прыгающими на концерте Линды в Roofplace и поедающими бенедикт в поп-ап-пространстве «Cava двор».

ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30А

Walk of Shame

Рубашка Walk of Shame, 45 000 руб.

Топ Walk of Shame, 24 500 руб.

Шорты Walk of Shame, 9 500 руб.

Фэшн-тревога: у Walk of Shame вышла первая мужская коллекция. Восхищаемся и добавляем в (его) вишлист нежную рубашку-салфетку с павлиньей вышивкой, майку-русалку для отработки тренда на mermaidcore и ажурные шорты с вышивкой.

MOZI J

Подвеска MOZI J

У нас дома есть свое Лего: в серебре и с самоцветами. У петербургского бренда MOZI J появилась фигурка человечка из культового конструктора в виде подвески из серебра, инкрустированной драгоценными цветными камнями. Человечка можно заказать с учетом пожеланий по цвету и дизайну, цены стартуют от 40 000 рублей. А в запрещенной сети с картинками бренд уже размышляет над разработкой целого Лего Сити. (Режим ожидания активирован!)

SEVEN LAB

Брюки SEVEN LAB, 19 800 руб., жакет SEVEN LAB, 23 800 руб.

Петербургский бренд SEVEN LAB дропнул летнюю коллекцию, вдохновленную трендовой эстетикой 70-х. Вдохновляться будем уличными образами фестивальной Кейт Мосс (платье-комбинация с гранжевой косухой), монохромной Роузи Хантингтон-Уайли (брючный костюм в молочном оттенке), а также твидовой Джеки Кеннеди (костюм-двойка в ярко-фисташковом). Личный фаворит редактора – белоснежный жакет из вареной шерсти с матовыми пайетками в тон: украшение вашего лучшего летнего вечера в Noto.

bysashazemlya

Шапочка bysashazemlya, 5 999 руб.

Шапочка bysashazemlya, 4 999 руб.

Шапочка bysashazemlya, 5 999 руб.

Главные вечериночные шапочки (читай: сеточки для соцсеточек) этого лета найдены в bysashazemlya. Жемчужную выгуливаем на завтраке в Saro, любим/не любим в венке из ромашек на террасе Solids, а в янтарно-карамельной встречаем комаровские закаты.

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