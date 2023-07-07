Пятничный фэшн-дайджест: собрали мастхэвы и новинки недели

ДЛТ
Тихая роскошь и осознанный подход к организации гардероба все еще с нами, поэтому марка Armarium (в переводе — гардероб), первую коллекцию которой мы видели в Милане на показах сезона весна-лето — 2023, как нельзя кстати. Дебютная капсула под названием «сезон 0» включает в себя все, что мы хотели, но никак не могли отыскать: идеальный плотный деним свободного кроя, рубашки из тонкой шерсти, переливающийся шелк и мягкий кашемир.
Au Pont Rouge
С возвращением моды на нулевые мы с ног до головы переоделись в джинсовые юбки макси, бамстеры и корсеты. Амбассадоры тренда — Джулия Фокс и Кендалл Дженнер — не скупятся на креатив и без устали переизобретают собственные джинсы. В Au Pont Rouge за деним отвечают сумки-блокбастеры сестер Вентурини Medea (cразу с брючными кармашками), тотал-деним родом с сиднейских пляжей Ksubi (куда мы без правильной рваной базы!) и минималистично-экологичный Haikure под руководством ветерана джинс-движения Мауро Грифони.
Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73
No One
Босоножки Fabi, No One
Нашли самую трендовую обувь сезона — босоножки с металлическим блеском — у итальянского бренда Fabi в мультибрендовом бутике No One. Носим их с джинсами и нарядным топом на вечерний коктейль на террасе «Кузни», с атласной юбкой и выстиранной футболкой в офис и с купальником (что? да!) на Комаровский берег.
Mythos
Украшения для ваших косичек придумали (вернее, переизобрели) в петербургской ювелирной марке с археологическим уклоном Mythos в капсуле, созданной совместно с Пушкинским музеем. Накосники с сарматскими узорами всем кочевницам на заметку.
Гатчинская ул., 28
RE/MARKA
Бренду RE/MARKA, основанному Юлией Ман, удалось совместить главное из того, что мы любим: фэшн и осознанность. История началась с плащей и бомберов, выполненных в единственном экземпляре из переработанной ткани, а сейчас у бренда полноценные дропы из базовых вещей унисекс из вторичных материалов: юбки-брюки, жилеты из конопляного меха и бомберы с рюшами (у качественных рюшей нет гендера!).
GOLDEN LINE
Назло опостылевшей тихой роскоши одеваемся в кричащий (и не менее актуальный!) неон с ног до головы. В GOLDEN LINE для этой цели имеется целый дроп бельгийского (а так и не скажешь) бренда ESSENTIEL Antwerp. Будем носить кислотный слип-змею на лучшие летние рейвы, платья в сюрреалистический цветочек на свидания в Muse Garden, а жакеты и брюки с гигантской клеткой виши на деловые встречи, просто обреченные на успех.
Большой пр. П. С., 49/18
Geox
Кроссовки Geox
Каждый летний сезон мы неизбежно нуждаемся в новых идеальных белых кроссовках. В этом сезоне такие нашлись в невесомой линейке Spherica у Geox — с утолщенной подошвой (тянемся к солнцу), акцентной пяткой (мелочь, а приятно) и шнурками в тон (ничего лишнего).
ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30А
Sample Room
Еще один локальный бренд с упором на эко — Sample Room. Все вещи (даже перья и корсеты!) создаются вне сезонности и с расчетом на долговременную моду. Так что смело закупаемся дофаминовым гипюром, голыми платьями и пернатым шиком и гордо носим все это по очереди на яхтенные прогулки вокруг Петровского острова.
Ул. Ленина, 26
Karl Lagerfeld
Karl Lagerfeld
Монохром (в самом ярком смысле!) и колорблок возвращаются в своей самой изящной интерпретации в летней коллекции бренда имени Карла Лагерфельда. Нынешний дизайн-директор Хун Ким переосмысливает архивы — объемные силуэты, акцентные детали (драпировки и цветные манжеты) и уже узнаваемый логотип-икона с профилем отца-основателя бренда. Наш фаворит — тотал-лук цвета лимонной меренги, в котором мы видим себя с развевающимися на ветру кудрями на речной прогулке, прыгающими на концерте Линды в Roofplace и поедающими бенедикт в поп-ап-пространстве «Cava двор».
ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30А
Walk of Shame
Фэшн-тревога: у Walk of Shame вышла первая мужская коллекция. Восхищаемся и добавляем в (его) вишлист нежную рубашку-салфетку с павлиньей вышивкой, майку-русалку для отработки тренда на mermaidcore и ажурные шорты с вышивкой.
MOZI J
Подвеска MOZI J
У нас дома есть свое Лего: в серебре и с самоцветами. У петербургского бренда MOZI J появилась фигурка человечка из культового конструктора в виде подвески из серебра, инкрустированной драгоценными цветными камнями. Человечка можно заказать с учетом пожеланий по цвету и дизайну, цены стартуют от 40 000 рублей. А в запрещенной сети с картинками бренд уже размышляет над разработкой целого Лего Сити. (Режим ожидания активирован!)
SEVEN LAB
Петербургский бренд SEVEN LAB дропнул летнюю коллекцию, вдохновленную трендовой эстетикой 70-х. Вдохновляться будем уличными образами фестивальной Кейт Мосс (платье-комбинация с гранжевой косухой), монохромной Роузи Хантингтон-Уайли (брючный костюм в молочном оттенке), а также твидовой Джеки Кеннеди (костюм-двойка в ярко-фисташковом). Личный фаворит редактора – белоснежный жакет из вареной шерсти с матовыми пайетками в тон: украшение вашего лучшего летнего вечера в Noto.
bysashazemlya
Главные вечериночные шапочки (читай: сеточки для соцсеточек) этого лета найдены в bysashazemlya. Жемчужную выгуливаем на завтраке в Saro, любим/не любим в венке из ромашек на террасе Solids, а в янтарно-карамельной встречаем комаровские закаты.
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