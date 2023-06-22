Кольцо-пытка, серьги-дино и рогатая панама: главные фэшн-новости за неделю

Главный тренд этого года – локальные бренды. Поэтому на Авито теперь ищем не только винтаж и новую коллекцию Zara, но и знакомимся с классными российскими брендами в новом разделе (читать: местный Farfetch). Cocos, Fakoshima, 404 NOT FOUND и MISLISTUDIO уже там, а сними еще около 20 марок. Важный бонус: здесь найдутся коллекции и товары, которых нет на других площадках.