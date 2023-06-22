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Вещи

Кольцо-пытка, серьги-дино и рогатая панама: главные фэшн-новости за неделю

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Переизобретаем себя перед выходными в зависимости от планов: вы девушка в петербургском бабушкином кроше, с родной кариатидой на груди и аперолем в нежной руке или рейв-дива в рогатой панаме и кольце-пытке? 

STENO515 x MOZI J

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Кольцо STENO515 x MOZI J, 15 000 руб.

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Монопуссета STENO515 x MOZI J, 9 600 руб.

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Кольцо STENO515 x MOZI J, 15 000 руб.

Смотрите, какой пугающе горячий коллаб получился у двух петербургских марок панк-стритвир STENO515 и ювелирной MOZI J. Наши абсолютные фавориты – перверсивные кольца-скульптуры Maria и Node и мрачный браслет Blast off про девушку и смерть.

YOU x Академия Штиглица

Футболка YOU x Академия Штиглица, 3 600 руб.

Футболка YOU x Академия Штиглица, 3 600 руб.

Униформу для июньских прогулок по крышам нашли в коллабе YOU x Академия Штиглица. Коллекция посвящена белым ночам, а принты придуманы и созданы молодой художницей и студенткой Академии Полиной Марковой. Первая серия принтов “Дождь и слезы в Петербурге” – нежный и меланхоличный взгляд на город через фотопленку. Вторая, изображающая Кариатиды и Атланты, вышла более яркой и экспрессивной. 

SOF

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SOF, 47Store, 12 000 руб.

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SOF, 47Store, 8 000 руб.

Смотрите, какие умилительные дино-серьги и дино-кольца выходят у бренда SOF. Динозаврики были частью дипломного проекта Сони Брянцевой, фаундера марки, в петербургской Академии Штиглица, а однажды даже выставлялись на Milan Design Week. Все они изначально слеплены вручную из воска, а впоследствии смоделированы и напечатаны на 3D принтере. Украшения отливаются из латуни, а затем покрываются слоем серебра и цветной нанокерамикой. Купить себе стегозавра, диплодока или велоцираптора можно в 47Store.

Belle You x Moveli

Архивы пресс-служб

Сумка Вelle You x Moveli, 18 989 руб.

Пожалуй, самая прекрасная пляжная сумка сезона получилась у Belle You x Moveli. Создавая эскизы, художник и фотограф Павел Харатян вдохновился красотой форм и линий женского тела. Будем ходить с ней не только на лазурные берега и сочетать с купальником, но и смело отправимся в бар-хоппинг в атласном платье-комбинации.

Love to Knit x PRIVET

Архивы пресс-служб

Сумка Love to Knit x PRIVET, 12 500 руб.

Главные петербургские вязальщицы Love to Knit и приятная локальная марка аксессуаров PRIVET вдохновились ярким петербургским солнцем (да, такое бывает) и выпустили идеальную сумочку-кроше «Июльский закат». Уверены, в эту малышку поместятся все мастхэвы вашего лета: например, зонт. 

Авито 

Архивы пресс-служб

Платье 404 NOT FOUND, Авито, 18 900 руб.

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Туфли MISLISTUDIO, Авито, 17 900 руб.

Главный тренд этого года – локальные бренды. Поэтому на Авито  теперь ищем не только винтаж и новую коллекцию Zara, но и знакомимся с классными российскими брендами в новом разделе (читать: местный Farfetch). Cocos, Fakoshima, 404 NOT FOUND и MISLISTUDIO уже там, а сними еще около 20 марок. Важный бонус: здесь найдутся коллекции и товары, которых нет на других площадках. 

Befree

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Жилет Befree, 3 999 руб.

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Топ Befree, 2 299 руб.

Мини еще короче, а оверсайз еще объемнее – Befree запустил новую постоянную коллекцию Young для тинейджеров (по документам и по духу). Первый лукбук Camp вдохновлен ретро вайбом летнего лагеря и элементами униформы, а также нашими любимыми героями сериала Sex Education. Влюбились в джинсовый кроп-корсет (денима много не бывает), жилет с бесчисленным количеством карминов (главный герой последнего показа Prada) и панаму с необработанными краями и грубым шнурком (сочетаем с карго). 

Bat Norton

Архивы пресс-служб

Юбка с гетрами Вat Norton, 9 900 руб.

Архивы пресс-служб

Панама Вat Norton, 5 490 руб.

В эту субботу (24.06)  заглядываем с Севкабель не только на Барную линию, но и на вечеринку в честь открытия нового магазина готического стритвира Bat Norton на местности. Теперь рогатые панамы, дырявые лонгсливы и бомберы с мрачными рюшами можно купить между рейвами.

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