Два билета на «Барби». Вот 40 идеальных пар босоножек на воображаемую премьеру

Следуя заветам Марго Робби, откладываем в сторону биркенштоки и надеваем яркие босоножки. Вот 40 пар, которые пригодятся и в Барбиленде, и на вечеринке в городе. Не забыли и про любителей обуви на плоском ходу — классные сандалии вам в помощь.
Главный мастхэв — сияющие босоножки Casadei со стразами на узких ремешках и крупными цветками из полупрозрачной органзы – будем носить с огненным мини. Сети от Bottega Veneta и Vic Matie (или пернатый шик Magda Butrym) смело сочетаем с юбкой-баллоном и платьями с обнаженной спиной.
Тем временем остромодные KOROBEYNIKOV и Jimmy Choo в оттенке металлик отвечают всем канонам нулевых и могут составить конкуренцию черевичкам Пэрис Хилтон. А любителям авангарда придутся по душе Chain с необычной колодкой от Джонатана Андерсона и кожаные тяги (на полупальцах) в исполнении Дриса ван Нотена.
В милейших балеткорных тапулях The Row запросто можно почувствовать себя (тихой и роскошной) студенткой Вагановки, а в ярких сандалиях Camper не жизнь, а цветная поляна. Для ценителей туристического шика припасены ультракомфортные Furla и Pollini в фирменных оттенках Барбиленда.
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