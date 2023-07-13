Два билета на «Барби». Вот 40 идеальных пар босоножек на воображаемую премьеру

Главный мастхэв — сияющие босоножки Casadei со стразами на узких ремешках и крупными цветками из полупрозрачной органзы – будем носить с огненным мини. Сети от Bottega Veneta и Vic Matie (или пернатый шик Magda Butrym) смело сочетаем с юбкой-баллоном и платьями с обнаженной спиной.

Тем временем остромодные KOROBEYNIKOV и Jimmy Choo в оттенке металлик отвечают всем канонам нулевых и могут составить конкуренцию черевичкам Пэрис Хилтон. А любителям авангарда придутся по душе Chain с необычной колодкой от Джонатана Андерсона и кожаные тяги (на полупальцах) в исполнении Дриса ван Нотена.