18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Два билета на «Барби». Вот 40 идеальных пар босоножек на воображаемую премьеру

Поделиться:

Следуя заветам Марго Робби, откладываем в сторону биркенштоки и надеваем яркие босоножки. Вот 40 пар, которые пригодятся и в Барбиленде, и на вечеринке в городе. Не забыли и про любителей обуви на плоском ходу — классные сандалии вам в помощь. 

Архивы пресс-служб

Casadei, ДЛТ, 85 950 руб.

Архивы пресс-служб

Dries Van Noten, ДЛТ, 75 100 руб.

Архивы пресс-служб

Jimmy Choo, ДЛТ, 76 000 руб.

Архивы пресс-служб

JW Anderson, ДЛТ, 65 950 руб.

Архивы пресс-служб

Bottega Veneta, ДЛТ, 66 250 руб.

Архивы пресс-служб

Magda Butrym, ДЛТ, 64 400 руб.

Архивы пресс-служб

Neous, ДЛТ, 62 100 руб.

Архивы пресс-служб

Yume Yume, Peak Store, 56 950 руб.

Архивы пресс-служб

KOROBEYNIKOV, 38 900 руб.

Архивы пресс-служб

Miista, ДЛТ, 38 800 руб.

Архивы пресс-служб

Vic Matie, NO ONE, 26 390 руб.

Архивы пресс-служб

3JUIN, NO ONE, 24 490 руб.

Архивы пресс-служб

IRO, 30 730 руб.

Архивы пресс-служб

SUGAR FACTORY, MARAIS, 18 424 руб.

Главный мастхэв — сияющие босоножки Casadei со стразами на узких ремешках и крупными цветками из полупрозрачной органзы – будем носить с огненным мини. Сети от Bottega Veneta и Vic Matie (или пернатый шик Magda Butrym) смело сочетаем с юбкой-баллоном и платьями с обнаженной спиной. 

Тем временем остромодные KOROBEYNIKOV и Jimmy Choo в оттенке металлик отвечают всем канонам нулевых и могут составить конкуренцию черевичкам Пэрис Хилтон. А любителям авангарда придутся по душе Chain с необычной колодкой от Джонатана Андерсона и кожаные тяги (на полупальцах) в исполнении Дриса ван Нотена.

Архивы пресс-служб

Pollini, NO ONE, 34 990 руб.

Архивы пресс-служб

Tara Jarmon, 34 900 руб.

Архивы пресс-служб

12 Storeez, 16 980 руб.

Архивы пресс-служб

Mario Berlucci, 16 890 руб.

Архивы пресс-служб

Gerard Darel, 15 920 руб.

Архивы пресс-служб

Geox, 15 990 руб.

Архивы пресс-служб

2MOOD, 14 980 руб.

Архивы пресс-служб

Эконика, 12 990 руб.

Архивы пресс-служб

Lalou, 12 800 руб.

Архивы пресс-служб

YOU, 12 200 руб.

Архивы пресс-служб

Ushatava, 11 900 руб.

Архивы пресс-служб

Love Republic, 3 999 руб.

Архивы пресс-служб

Befree, 2 799 руб.

В милейших балеткорных тапулях The Row запросто можно почувствовать себя (тихой и роскошной) студенткой Вагановки, а в ярких сандалиях Camper не жизнь, а цветная поляна. Для ценителей туристического шика припасены ультракомфортные Furla и Pollini в фирменных оттенках Барбиленда.

Архивы пресс-служб

The Row, ДЛТ, 104 500 руб.

Архивы пресс-служб

Fabiana Filippi, Кашемир и Шелк, 71 965 руб.

Архивы пресс-служб

Henry Beguelin, 64 893 руб.

Архивы пресс-служб

Premiata, NO ONE, 38 990 руб.

Архивы пресс-служб

Furla, NO ONE, 22 990 руб. 

Архивы пресс-служб

Camper Shoes, Bootwood,18 900 руб.

Архивы пресс-служб

Pollini, NO ONE, 15 890 руб.

Архивы пресс-служб

Mario Berlucсi, 14 990 руб.

Архивы пресс-служб

2MOOD, 14 980 руб.

Архивы пресс-служб

Geox, 12 990 руб.

Архивы пресс-служб

12 Storeez, 12 980 руб.

Архивы пресс-служб

Lalou, 10 200 руб.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: