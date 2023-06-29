Лен – главный тренд лета! Нашли 47 вещей-доказательств

За пару месяцев лен перекочевал из предельно немодных материалов в самые актуальные. На этот раз тренд пришел не с подиумов, а из соцсетей и коллекций более демократичных марок, мигом отреагировавших на общественный запрос. Теперь это не бабушкин сельский шик из сувенирных магазинов, а классные вещи лучших брендов, способные транслировать хоть тихую роскошь, хоть суровый минимализм. Сегодня и до самой осени на всех террасах страны: лен – это кашемир лета!