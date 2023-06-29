Лен – главный тренд лета! Нашли 47 вещей-доказательств

За пару месяцев лен перекочевал из предельно немодных материалов в самые актуальные. На этот раз тренд пришел не с подиумов, а из соцсетей и коллекций более демократичных марок, мигом отреагировавших на общественный запрос. Теперь это не бабушкин сельский шик из сувенирных магазинов, а классные вещи лучших брендов, способные транслировать хоть тихую роскошь, хоть суровый минимализм. Сегодня и до самой осени на всех террасах страны: лен – это кашемир лета!
Льняное платье больше не дурацкий сарафан, а идеальное платье-комбинация на тончайших бретелях как у Wos, фотогеничная драпировка как у Shade или нетривиальная система вырезов и завязок как у 12Storeez. Прохлаждаемся в льняных рубашках (лайфхак для стеснительных: пара кармашков на груди как у Emka и вопрос бра отпадает) и льняных брюках и шортах (чем шире тем лучше). Уникальное свойство льна понижать температуру тела – хорошее подспорье в эпоху глобального потепления. Носим преимущественно комплектами: самый модный и вальяжный вышел у марки Yourantihero.
Не весь лен одинаков, он бывает смесовый, умягченный, премиальный: выбираем, руководствуясь тактильными ощущениями. Льну удивительно идет белый: во-первых, он максимально фотогенично переливается, во-вторых, немедленно сообщает образу летние романтические черты.
Если впереди у вас вместо отпуска сплошной офискор, присмотритесь к льняным (чаще смесовым) жакетам: наши любимые сделали Autentiments, Yuliawave и Ushatava (а еще у них есть целый льняной тренч и гигантский льняной шоппер).
Мужской лен – это комфортные летние рубашки-охладители (берите с бантиками как в House of Leo), футболки (да, льняной джерси!) и вечные летние брюки на кулиске.
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