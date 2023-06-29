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Лен – главный тренд лета! Нашли 47 вещей-доказательств

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За пару месяцев лен перекочевал из предельно немодных материалов в самые актуальные. На этот раз тренд пришел не с подиумов, а из соцсетей и коллекций более демократичных марок, мигом отреагировавших на общественный запрос. Теперь это не бабушкин сельский шик из сувенирных магазинов, а классные вещи лучших брендов, способные транслировать хоть тихую роскошь, хоть суровый минимализм. Сегодня и до самой осени на всех террасах страны: лен – это кашемир лета!

Архивы пресс-служб

Платье Gucci, ДЛТ, 315 000 руб.

Архивы пресс-служб

Платье Bottega Veneta, ДЛТ, 245 500 руб.

Архивы пресс-служб

Платье Loro Piana, ДЛТ, 212 000 руб.

Архивы пресс-служб

Комбинезон Deha, ДЛТ, 16 100 руб.

Архивы пресс-служб

Платье WOS, 51 000 руб.

Архивы пресс-служб

Жакет Yuliawave, 40 000 руб.

Архивы пресс-служб

Юбка АLYSI, Golden Line, 37 300 руб.

Архивы пресс-служб

Платье Linen Sky, 29 700 руб.

Архивы пресс-служб

Тренч USHATAVA, 27 900 руб.

Архивы пресс-служб

Платье SHADE, Кенгуру, 23 800 руб.

Архивы пресс-служб

Карго Monochrome, 18 500 руб.

Архивы пресс-служб

Рубашка Razumno, 18 000 руб.

Льняное платье больше не дурацкий сарафан, а идеальное платье-комбинация на тончайших бретелях как у Wos, фотогеничная драпировка как у Shade или нетривиальная система вырезов и завязок как у 12Storeez. Прохлаждаемся в льняных рубашках (лайфхак для стеснительных: пара кармашков на груди как у Emka и вопрос бра отпадает) и льняных брюках и шортах (чем шире тем лучше). Уникальное свойство льна понижать температуру тела – хорошее подспорье в эпоху глобального потепления. Носим преимущественно комплектами: самый модный и вальяжный вышел у марки Yourantihero.

Архивы пресс-служб

Брюки Ushatava, 15 100 руб.

Архивы пресс-служб

Брюки Autentiments, 14 100 руб.

Архивы пресс-служб

Платье To Be Blossom, 11 490 руб.

Архивы пресс-служб

Платье 12 Storeez, 13 980 руб.

Архивы пресс-служб

Сарафан LARNE, 13 800 руб.


 

Архивы пресс-служб

Платье YOU, 12 100 руб.

Архивы пресс-служб

Сорочка Yourantihero, 11 500 руб., шорты Yourantihero, 8 600 руб.

Архивы пресс-служб

Рубашка Emka, 11 490 руб.

Архивы пресс-служб

Костюм voishe, 9 990 руб.

Архивы пресс-служб

Брюки 2MOOD, 8 980 руб.

Архивы пресс-служб

Брюки Остров имени тебя, 8 900 руб.

Архивы пресс-служб

Брюки DADAknit, 8 490 руб.

Рубашка GATE31, 8 290 руб.

Брюки IVOLGA, 6 800 руб.

Платье Сountry textile, 7 500 руб.

Топ Emka, 6 690 руб.

Платье OCH, 5 990 руб.

Рубашка Сhois, 5 890 руб.

Блуза Lime, 4 999 руб.

Брюки Sabrina Scala, СТОКМАНН, 4 990 руб.

Платье Love Republic, 4 599 руб.

Юбка FINN FLARE, 4 290 руб.

Топ Lime, 3 599 руб.

Рубашка Sela, 2 299 руб.

Не весь лен одинаков, он бывает смесовый, умягченный, премиальный: выбираем, руководствуясь тактильными ощущениями. Льну удивительно идет белый: во-первых, он максимально фотогенично переливается, во-вторых, немедленно сообщает образу летние романтические черты.

Если впереди у вас вместо отпуска сплошной офискор, присмотритесь к льняным (чаще смесовым) жакетам: наши любимые сделали Autentiments, Yuliawave и Ushatava (а еще у них есть целый льняной тренч и гигантский льняной шоппер).

Футболка Jil Sander, ДЛТ, 73 950 руб.

Брюки Hannes Roether, ДЛТ, 30 800 руб.

Брюки Iceberg, NO ONE, 24 840 руб.

Рубашка Нouse of Leo, 24 000 руб.

Рубашка 12 Storeez, 16 980 руб.

Футболка 120% LINO, Golden Line, 14 100 руб.

Бермуды Boggi, 11 850 руб.

Рубашка Lion, 12 000 руб.

Кимоно Сountry textile, 6 500 руб.

Linen Texture, 6 200 руб.

Брюки Urbantiger, 4 740 руб.

Мужской лен – это комфортные летние рубашки-охладители (берите с бантиками как в House of Leo), футболки (да, льняной джерси!) и вечные летние брюки на кулиске. 

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