Краткость — сестра комфорта: 56 пар шорт на жару

В этом сезоне шорты – главный герой подиумов: модели Valentino и Prada сочетали бермуды с длинными носками и лоферами, а гротескные герои Thom Browne щеголяли в них в Опере Гарнье. И это неспроста: колумнистка The New York Times Ванесса Фридман подчеркивает, что из-за климатического кризиса волны жары случаются все чаще, а вместе с их началом строгие брюки вынужденно уходят на второй план, а шорты отвоевывают себе места в новых дресс кодах.

Вопреки убеждениям ретроградов, шорты теперь уместны и на деловой встрече, и в офисе. Главное — правильное сочетание: пляжный вайб бермудов можно компенсировать за счет минималистичного пиджака или твидового жакета.