Краткость — сестра комфорта: 56 пар шорт на жару

В условиях лета (и глобального потепления) шорты — мастхэв гардероба. Они давно вышли за пределы отдела детской одежды и все реже ассоциируются с пляжным нарядом. Выбрали 56 отличных пар на все случаи жизни: от речной прогулки до офисной планерки.
В этом сезоне шорты – главный герой подиумов: модели Valentino и Prada сочетали бермуды с длинными носками и лоферами, а гротескные герои Thom Browne щеголяли в них в Опере Гарнье. И это неспроста: колумнистка The New York Times Ванесса Фридман подчеркивает, что из-за климатического кризиса волны жары случаются все чаще, а вместе с их началом строгие брюки вынужденно уходят на второй план, а шорты отвоевывают себе места в новых дресс кодах.
Вопреки убеждениям ретроградов, шорты теперь уместны и на деловой встрече, и в офисе. Главное — правильное сочетание: пляжный вайб бермудов можно компенсировать за счет минималистичного пиджака или твидового жакета.
Шорты — отличное пространство для творчества. Tom Ford выпустил остромодную модель в оттенке металлик, а Walk of Shame и Ola Olа экспериментировали со степенью их прозрачности. Для самых азартных придуманы экстремально короткие шорты от Миуччи Прады (краткость — сестра таланта).
Возможны и ромкор варианты. В пижамных шортах под мужские боксеры можно смело отправляться на завтрак аристократа даже в самое достопочтенное отельное лобби, альтернативные варианты наряда — бельевой комплект от Ushatava в духе «ревущих двадцатых» или романтично-расслабленный образ от Any Wowzers.
В своей дебютной мужской коллекции Walk of Shame предлагает не отказываться от хлопковых боксеров за пределами спальни, а для офиса имеются бермуды в цвете Слизерина. Ожидаем увидеть схожие style tricks в мужской линейке Lime, запуск которой готовится со дня на день. Пока что отдаем предпочтение моделям прямого кроя со стрелками (на шнуровке), которые органично смотрятся везде и сразу. Для тех, у кого life is a beach, в ДЛТ имеются шелковые шорты с прилагающейся волной.
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