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Краткость — сестра комфорта: 56 пар шорт на жару

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В условиях лета (и глобального потепления) шорты — мастхэв гардероба. Они давно вышли за пределы отдела детской одежды и все реже ассоциируются с пляжным нарядом. Выбрали 56 отличных пар на все случаи жизни: от речной прогулки до офисной планерки.

Miu Miu, 94 000 руб.

IRO, 92 900 руб.

Bottega Veneta, ДЛТ, 79 200 руб.

Tom Ford, ДЛТ, 72 800 руб.

Prada, ДЛТ, 71 000 руб.

Кашемир и Шелк, 63 097 руб.

WOS, 43 800 руб.

Philosophy di Lorenzo Serafini, ДЛТ, 41 950 руб.

FABIANA FILIPPI, Кашемир и Шелк, 39 324 руб.

Les Archives, 24 000 руб.

ATELIERMARU, 22 500 руб.

M_U_R, 20 000 руб. 

FеRMAS, Golden Line, 19 600 руб.

MSGM, Кенгуру, 19 599 руб.

Sorelle, 18 200 руб.

CeliaB, ДЛТ, 17 850 руб.

Iceberg, NO ONE, 17 590 руб.

Tara Jarmon, 17 430 руб.

My812, 16 000 руб. 

В этом сезоне шорты – главный герой подиумов: модели Valentino и Prada сочетали бермуды с длинными носками и лоферами, а гротескные герои Thom Browne щеголяли в них в Опере Гарнье. И это неспроста: колумнистка The New York Times Ванесса Фридман подчеркивает, что из-за климатического кризиса волны жары случаются все чаще, а вместе с их началом строгие брюки вынужденно уходят на второй план, а шорты отвоевывают себе места в новых дресс кодах. 

Вопреки убеждениям ретроградов, шорты теперь уместны и на деловой встрече, и в офисе. Главное — правильное сочетание: пляжный вайб бермудов можно компенсировать за счет минималистичного пиджака или твидового жакета.

Архивы пресс-служб

OLA OLA, 15 900 руб.

Архивы пресс-служб

Monochrome, 14 500 руб.

Архивы пресс-служб

Seven Lab, 13 800 руб.

Архивы пресс-служб

12 Storeez, 10 980 руб.

Архивы пресс-служб

CHARUEL, 8 990 руб.

Архивы пресс-служб

ELEGANZZA, 8 800 руб.

 

Архивы пресс-служб

Emka, 8 690 руб.

Архивы пресс-служб

Yourantihero, 8 600 руб.

Архивы пресс-служб

M.REASON, 7 990 руб.

Архивы пресс-служб

2MOOD, 7 980 руб.

Архивы пресс-служб

Dunst, СТОКМАНН, 7 900 руб.

Шорты — отличное пространство для творчества. Tom Ford выпустил остромодную модель в оттенке металлик, а Walk of Shame и Ola Olа экспериментировали со степенью их прозрачности. Для самых азартных придуманы экстремально короткие шорты от Миуччи Прады (краткость — сестра таланта).

Архивы пресс-служб

Gerard Darel, 8 450 руб.

Архивы пресс-служб

Ushatava, 7 900 руб.

Архивы пресс-служб

YOU, 7 800 руб.

Архивы пресс-служб

GATE31, 7 290 руб.

Архивы пресс-служб

404 Not Found, 7 120 руб.

Архивы пресс-служб

Only me, 6 980 руб.

Архивы пресс-служб

Any Wowzers, 6 500 руб.

Архивы пресс-служб

Chois, 4 690 руб.

Архивы пресс-служб

Lime, 3 999 руб.

Возможны и ромкор варианты. В пижамных шортах под мужские боксеры можно смело отправляться на завтрак аристократа даже в самое достопочтенное отельное лобби, альтернативные варианты наряда — бельевой комплект от Ushatava в духе «ревущих двадцатых» или романтично-расслабленный образ от Any Wowzers.

Архивы пресс-служб

SHU, 3 490 руб.

Архивы пресс-служб

Love Republic, 2 999 руб. 

Архивы пресс-служб

Belle YOU, 2 989 руб.

Архивы пресс-служб

Freedom Tag, 2 900 руб.

Архивы пресс-служб

Sela, 2 299 руб.

В своей дебютной мужской коллекции Walk of Shame предлагает не отказываться от хлопковых боксеров за пределами спальни, а для офиса имеются бермуды в цвете Слизерина. Ожидаем увидеть схожие style tricks в мужской линейке Lime, запуск которой готовится со дня на день. Пока что отдаем предпочтение моделям прямого кроя со стрелками (на шнуровке), которые органично смотрятся везде и сразу. Для тех, у кого life is a beach, в ДЛТ имеются шелковые шорты с прилагающейся волной.

Alexander McQueen, ДЛТ, 93 900 руб.

Casablanca, ДЛТ, 67 700 руб.

Jil Sander, ДЛТ, 44 900 руб.

House of Leo, 19 000 руб.

LYPH, Au Pont Rouge, 18 130 руб.

Principe di Bologna, NO ONE, 14 990 руб.

Boggi Milano, 11 850 руб.

Walk of Shame, 9 500 руб.

KRAKATAU, 8 990 руб.

MERE, 8 900 руб.

12 Storeez, 4 980 руб.

Urbantiger, 2 340 руб.

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