Плывем по течению: собрали лучшие купальники

Купальник – это лето в миниатюре: если ни разу за сезон не надела, значит, и не жила. Он заряжен на все лучшее, что с вами может приключиться в ближайшие месяцы: от долгожданной визы до комаровского пляжа. К тому же, в Петербурге есть аж два водоема, где можно не только робко загорать (под плотным SPF покрытием!), но и смело купаться с благословения Роспотребнадзора: нас ждут озеро Безымянное и Ольгинский водоем. Собрали для вас лучшее (слитное и раздельное, расписное и однотонное, роскошное и бюджетное) из мира моря и солнца.
Есть только два типа людей: в слитных купальниках и в раздельных. Для команды слитных варианты такие: дофаминовые стразы Oseree (судя по последним показам – нарождающийся мощный тренд) для самых нарядных пляжных вечеринок, белоснежный минимализм Jil Sander (тихая роскошь с элементами логомании) в цвет парусной яхты, вырезы-цветочки J.Kim для узорного загара, Any Wowzers c принтом Sisi (оммаж эталонной груди диджея-модели Даши Малыгиной) для знойного уикенда в Комарово. Особняком стоят умные купальники-санскрины RoDaSoleil (принты-обереги в ассортименте) и техно-эко костюмы Urbantiger из переработанного полиэстера.
Бикини – способ разжиться не только купальником, но и топом, который можно стилизовать как самостоятельно, так и с вездесущей оверсайз-сорочкой: самые подходящие для этой цели обнаружились у Chois (фактурно сжатые), Belle YOU (с контрастными кантиками) и 2MOOD (ненавязчивая асимметрия). Самые горячие комплекты получились у IRNBY и Lavarice, самые практичные (аж 2 в одном) у серф-марки JOYS, а самые ностальгические – у My Nude Nymph, Blizhe и Jacob Cro.
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