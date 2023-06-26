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Вещи

Плывем по течению: собрали лучшие купальники

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Купальник – это лето в миниатюре: если ни разу за сезон не надела, значит, и не жила. Он заряжен на все лучшее, что с вами может приключиться в ближайшие месяцы: от долгожданной визы до комаровского пляжа. К тому же, в Петербурге есть аж два водоема, где можно не только робко загорать (под плотным SPF покрытием!), но и смело купаться с благословения Роспотребнадзора: нас ждут озеро Безымянное и Ольгинский водоем. Собрали для вас лучшее (слитное и раздельное, расписное и однотонное, роскошное и бюджетное) из мира моря и солнца.

Архивы пресс-служб

Купальник Oseree, ДЛТ, 38 550 руб.

Архивы пресс-служб

Купальник Jil Sander, ДЛТ, 37 750 руб.

Архивы пресс-служб

Купальник Wolford, 39 900 руб.

Архивы пресс-служб

Купальник J.Kim, 23 000 руб.

Архивы пресс-служб

Купальник LÉAH, 17 000 руб.

Архивы пресс-служб

Купальник RoDaSoleil, 13 900 руб.

Архивы пресс-служб

Купальник Le Journal Intime, 14 500 руб.

Архивы пресс-служб

Купальник Any Wowzers, 12 000 руб.

Архивы пресс-служб

Купальник Asya Muravieva lingerie, 9 500 руб.

Архивы пресс-служб

Купальник Паче, 8 700 руб. 

Архивы пресс-служб

Купальник Belle YOU, 7 989 руб.

Архивы пресс-служб

United Colors of Benetton, 7 599 руб.

Архивы пресс-служб

Купальник BodyPoetry, 7 140 руб.

Архивы пресс-служб

Купальник INCANTO, 6 999 руб.

Архивы пресс-служб

Купальник 2MOOD, 6 980 руб.

Архивы пресс-служб

Купальник Urbantiger, 6 900 руб.

Архивы пресс-служб

Купальник Blizhe, 6 800 руб.

Архивы пресс-служб

Купальник LAVARICE, 6 500 руб.

Архивы пресс-служб

Купальник Mango, 5 999 руб.

Архивы пресс-служб

Купальник МARC & ANDRE, СТОКМАНН, 5 990 руб.

Архивы пресс-служб

Купальник Рygmy, 5 000 руб.

Архивы пресс-служб

Купальник SHU, 4 490 руб.

Архивы пресс-служб

Купальник 12 Storeez, 3 980 руб.

Архивы пресс-служб

Купальник Sela, 1 599 руб.

Есть только два типа людей: в слитных купальниках и в раздельных. Для команды слитных варианты такие: дофаминовые стразы Oseree (судя по последним показам – нарождающийся мощный тренд) для самых нарядных пляжных вечеринок, белоснежный минимализм Jil Sander (тихая роскошь с элементами логомании) в цвет парусной яхты, вырезы-цветочки J.Kim для узорного загара, Any Wowzers c принтом Sisi (оммаж эталонной груди диджея-модели Даши Малыгиной) для знойного уикенда в Комарово. Особняком стоят умные купальники-санскрины RoDaSoleil (принты-обереги в ассортименте) и техно-эко костюмы Urbantiger из переработанного полиэстера.

Архивы пресс-служб

Топ Marysia, ДЛТ, 17 900 руб., бикини Marysia, ДЛТ, 15 500 руб.

Архивы пресс-служб

Купальник Lisa Marie Fernandez, ДЛТ, 68 950 руб.

Архивы пресс-служб

Kiton, ДЛТ, 33 600 руб.

Архивы пресс-служб

Sorelle, 25 000 руб.

Архивы пресс-служб

Бра Vereja, 12 800 руб., бикини Vereja, 10 100 руб.

Архивы пресс-служб

Купальник Oryades, Bestelle, 15 180 руб.

Архивы пресс-служб

Cache Coeur, Кенгуру, 14 199 руб.

Архивы пресс-служб

Лиф IRNBY, 6 500 руб., бикини IRNBY, 5 500 руб.

Архивы пресс-служб

Топ Chois, 5 890 руб., бикини Chois, 4 290 руб.

Архивы пресс-служб

Топ JOYS, 5 200 руб., бикини JOYS, 4 300 руб.

Архивы пресс-служб

Бикини Jacob Cro, 4 700 руб., бикини Jacob Cro, 8 900 руб.

Архивы пресс-служб

Топ My Nude Nymph 4 490 руб., бикини My Nude Nymph, 3 490 руб., 

Архивы пресс-служб

Бикини Any Vowzers, 10 500 руб.

Архивы пресс-служб

Топ Blizhe, 4 100 руб., бикини Blizhe, 2 800 руб.

Архивы пресс-служб

Топ INCANTO, 3 999 руб., бикини INCANTO, 2 699 руб.

Архивы пресс-служб

Топ Belle YOU, 3 989 руб., бикини Belle YOU, 2 989 руб.

Архивы пресс-служб

Топ LAVARICE, 3 600 руб., бикини LAVARICE, 3 100 руб.

Архивы пресс-служб

Лиф Au Pont Rouge, URBANTIGER, 3 400 руб., бикини Au Pont Rouge, URBANTIGER, 3 000 руб.

Архивы пресс-служб

Топ Mango, 3 299 руб., бикини Mango, 2 699 руб.

Архивы пресс-служб

Топ 2MOOD, 2 980 руб., бикини 2MOOD, 2 980 руб.

Архивы пресс-служб

Бра LoveGoods, 2 950 руб., бикини LoveGoods, 2 650 руб.

Архивы пресс-служб

Топ Befree, 799 руб., бикини Befree, 999 руб.

Бикини – способ разжиться не только купальником, но и топом, который можно стилизовать как самостоятельно, так и с вездесущей  оверсайз-сорочкой: самые подходящие для этой цели обнаружились у Chois (фактурно сжатые), Belle YOU (с контрастными кантиками) и 2MOOD (ненавязчивая асимметрия). Самые горячие комплекты получились у IRNBY и Lavarice, самые практичные (аж 2 в одном) у серф-марки JOYS, а самые ностальгические – у My Nude Nymph, Blizhe и Jacob Cro.

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