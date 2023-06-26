Плывем по течению: собрали лучшие купальники

Купальник – это лето в миниатюре: если ни разу за сезон не надела, значит, и не жила. Он заряжен на все лучшее, что с вами может приключиться в ближайшие месяцы: от долгожданной визы до комаровского пляжа. К тому же, в Петербурге есть аж два водоема, где можно не только робко загорать (под плотным SPF покрытием!), но и смело купаться с благословения Роспотребнадзора: нас ждут озеро Безымянное и Ольгинский водоем. Собрали для вас лучшее (слитное и раздельное, расписное и однотонное, роскошное и бюджетное) из мира моря и солнца.