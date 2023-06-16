Пятничный фэшн-дайджест: собрали мастхэвы и новинки недели

Лето в Петербурге – повод держать наготове босоножки, панамку, непромокаемую ветровку и даже пальто. Впереди много дел: нужно успеть всласть позаседать на прибрежных терассах, хотя бы несколько раз выйти на яхте, попробовать все новые коктейли барной линии и регулярно танцевать до утра. Собрали стартер-пак июньского петербуржца.
Colombo
Луиджи Коломбо (потомственный текстильщик) основал свою суконную фабрику в 50-х годах, а позже передал дело сыновьям Роберто и Джанкарло. Сегодня ткани семейного производства (кашемир, шерсть ангорской козы и викуньи, добытые этичным путем) используют бренды от Hermes и Louis Vuitton до Max Mara и Prada, а лаконичные и сдержанные вещи собственной марки Colombo (образцовая тихая роскошь!) теперь можно купить в ДЛТ. Для себя выбрали белое кашемировое полупальто (летний петербургский маст-хэв), чтобы заседать на прибрежных террасах.
DIEGO M
Куртка DIEGO M
Слушаемся маму и берем с собой легкую куртку DIEGO M даже летом. Регулируемая длина рукава обещает несколько температурных режимов, а оттенок фуксии — верный способ без особых усилий отработать тренд на барбикор (да, иногда он возвращается!). В комплект подбираем босоножки с тонкими перемычками, укороченные джинсы и черные очки.
MY812
Как бы мы ни сопротивлялись, но глядя на свадебную коллекцию бренда Альбины Зуевой MY812, так и хочется этим летом сходить замуж. Все получилось идеально: шелковые белые платья длины миди, которые выглядят достаточно нарядными для торжественного дня и не такими перегруженными, чтобы пылиться в шкафу до самого развода. В ЗАГС наденем с остроносыми туфлями на каблуке-рюмочке (точно как мама в девяностых), а после будем носить с балетками (вездесущий балеткор!) на коктейльные вечеринки с тотал-вайт дресс-кодом.
Nannacay
Бразильский бренд Nannacay (синоним сестринства!) создает крафтовые аксессуары с важной миссией: все сумки вяжут и плетут мастерицы из Перу. Влюбились в солнечную Sun, связанную крючком из плотной хлопковой пряжи, с плечевым ремнем макраме и видим ее как идеальный способ носить с собой два бокала и бутылку апероля все лето.
Geox
Поженить биркенштоки и The Row получилось у Geox — так появились дутые тапки из мягкой кожи с перекрещивающимися ремешками на пробковой подошве. Сочетание сезона: с деловым костюмом прямо в офис — тихая роскошь с подвывертом и без потери комфорта.
Street Beat Kids
Анимируем детей к лету с мультколлекцией главного детского мультибренда Street Beat Kids и Warner bros. Кроссовки и одежда с героями Tom and Jerry и Looney Tunes, которые мы бы носили сами (если б влезли).
No One
Любимая обувь Пэрис Хилтон и Бритни Спирс вернулась в моду — наблюдали за платформами на показах, а теперь ищем идеальный вариант, чтобы поселить в своем гардеробе. Пару против грязи и луж нашли у бренда Anna Rachele из маленького городка Карпи на севере Италии. Сочетаем с выстиранным льняным тотал-луком и отправляемся в Giallo за мортаделлой и полуденным беллини.
Love Republic
Главный по корсетным платьям, выдающимся рюшам и атласу всех мастей бренд Love Republic открыл свой самый большой флагманский магазин на первом этаже «Галереи». Отправляемся в новую точку на фэшн-карте Петербурга за идеальной юбкой макси цвета топленого молока и невесомыми прозрачными блузами из тонкого шелка со встроенным чокером-цветком.
Casadei
Так сильно ждали лета, что хотим взять от него максимум: если гулять, то до рассвета, если плясать, то всю ночь, если босоножки, то лаймовые Casadei с цветами из органзы. С ними можно все: чтобы стать Кэрри Брэдшоу, крутите кудри, надевайте майку на одно плечо и зовите подруг, а если хочется всего и побольше, то берите шелковую юбку-баллон Pervert, прикрывайтесь топом-бандо и сбавляйте градус нарядности безразмерным соломенным тоутом.
Boggi Milano
Лен — это северный шелк, а также кашемир лета. Одеваемся в него с ног до головы и отправляемся жить свою лучшую июньскую жизнь. Идеальный обнаружили у Boggi Milano: рубашку цвета вод Финского залива с воротником-стойкой будем носить со светло-голубыми джинсами и непременно со шляпой канотье.
Demix
Концепт подготовки тела к лету давно устарел, а вот занятия спортом для себя — это навсегда. Марафон «Белые ночи» побежим в кроссовках Demix Gravity с амортизирующей подошвой, а для тренировок на пересеченке возьмем ветровку из непромокаемой ткани с технологией MOVI-DRY.
Highcraft
Сумка Highcraft
Наконец-то нашли идеальный черный тоут у российской марки Highcraft — лаконичный, из натуральной кожи и с возможностью персонализации инициалами и кастомным подкладом. Сможем унести в нем все, что пригодится летом в Петербурге: плед для пикника, мини-зонт и томик стихов.
ZARINA & Русский музей
Если вы не идете в Русский музей, то Русский музей идет к вам. Новый коллаб главной городской культурной институции и бренда Zarina – футболки, шопперы, платки и серьги с хитами экспозиции с весенне-летним вайбом: пресупрематическим Малевичем с его нежнейшей «Яблоней в цвету», докупеческим Кустодиевым и его альпийской «Цветущей глицинией», Константином Коровиным и его дачным гурзуфским натюрмортом «На берегу моря» и Михаилом Демьяновым с его готовым мильфлером «Цветник». В кампейне снялась самый модный научный сотрудник Русского музея – Евгения Сероусова.
Eleganzza
Междисциплинарную концепцию арт + фэшн теперь исследует и российский бренд Eleganzza. Подтверждение тому — новая коллекция, вдохновленная поп-артом, и открытие магазина формата Eleganzza Piece of Art в августе (вы узнаете его по синему мазку авторства художницы Веры Колгановой на логотипе бренда ). Белая сумка с короткой ручкой и акцентной застежкой идеальна для формального завтрака, кросс-боди с принтом-зеброй — для похода в новую рюмочную «Наденька», легкий сиреневый палантин — для закатов в тон в «Севкабеле», а свитер со шнуровкой — чтобы не околеть летним петербургским вечером.
Cocoshnick Headdress
Беспрецедентный тренд этого лета — все еще нулевые. Включаем нашу внутреннюю Пэрис Хилтон на максимум: махровая розовая панама имени нашей героини, корсет, бамстеры и миловидный чих подмышкой. Единственная альтернатива: косплей Николь Ричи – сочетаем белую панаму из новой коллекции Cocoshnick Headdress с цветным денимом и блестящими сумочками-багетами и телепортируемся в эпоху, когда стразы были большими, талии низкими, а костюмы – велюровыми.
YOU
Летние каникулы, выходные на даче, теплый цветочный воздух — эти воспоминания из детства возникли в новой коллекции петербургского бренда YOU «Ботаника». Идеально все: льняные сарафаны в трендовом розовом оттенке, актуальные трикотажные макси платья и освежающие лимонные костюмы подойдут на любой летний случай.
2MOOD
Let’s Party – предлагает нам бренд 2MOOD, и кто мы такие, чтобы отказываться! Миксуем коктейльные платья из новой коллекции со сверкающими пиджаками и отправляемся в нашу лучшие ночи. Руководство по применению: на знойных вечеринках блистаем в ярком мини с пайетками и в туфлях-гербарии, в комбинации с перьями отправляемся в ночной круиз по рекам и каналам, а платья макси прибережем для бранча с друзьями на террасе.
«Смешарики» и «Два мяча»
«Смешарикам» 20 лет, а значит их первые зрители уже носят кеды взрослых размеров. Осталось только определиться с моделью: высокие черные «Крошеходы» для твоих первых рейвов или низкие белые для вводного бар хоппига.
Dear Passenger N.
Учим историю и географию с петербургским брендом Dear Passenger N. Новая коллекция посвящена смелым и самодостаточным первооткрывательницам, а вдохновлена первой женщиной-мореплавателем Жанной Баре. Так бомбер «Фрегат» – в некотором смысле корабль (у него есть заклепки, а фактура вельвета, любимого материала дизайнеров марки, напоминает деревянную поверхность), платье украшено декоративным шлейфом-парусом. Фирменный прием бренда – авторский принт-билет с портретом главной героини – традиционно украшает большинство вещей из коллекции. Еще одна приятная новость: Dear Passenger N. совместно с SmileClinic выпустил футболки из тонкого вельвета, посвященные Люси Хоббс Тейлор (первая женщина-дантист) и Хесира (первый мужчина-стоматолог), чтоб вы не забывали регулярно ходить к зубному.
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