Пятничный фэшн-дайджест: собрали мастхэвы и новинки недели

Как бы мы ни сопротивлялись, но глядя на свадебную коллекцию бренда Альбины Зуевой MY812, так и хочется этим летом сходить замуж. Все получилось идеально: шелковые белые платья длины миди, которые выглядят достаточно нарядными для торжественного дня и не такими перегруженными, чтобы пылиться в шкафу до самого развода. В ЗАГС наденем с остроносыми туфлями на каблуке-рюмочке (точно как мама в девяностых), а после будем носить с балетками (вездесущий балеткор!) на коктейльные вечеринки с тотал-вайт дресс-кодом.